Ajdovke ostajajo neporažene

V šestem krogu rokometnega državnega prvenstva za ženske so rokometašice iz Ajdovščine doma visoko premagale Koprčanke (30:21) in ostale neporažene, Velenjčanke pa so za gol ugnale Litijo. V soboto bo Izola na delu v Celju, Krka pa se bo pomerila s Ptujem. Obračun Žalca in Krima bo na sporedu januarja.