Celjanke zanesljivo v pokalni finale

Rokometašice Z'dežele so se uvrstile v finale zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ormožu, potem ko so na današnji prvi polfinalni tekmi premagale Zelene doline Žalec s 40:19 (22:5). Celjska ekipa se bo v nedeljskem finalu pomerila z zmagovalko današnje druge tekme med Krimom Mercatorjem in Ptujem, ki se bo začela ob 19. uri.