Celjani na popravni izpit z Zagrebom

V ligi prvakov je v sredo PSG z zmago nad Flensburgom (27:20) podaljšal niz neporaženosti na osem tekem. Montpellier Vida Kavtičnika, ki je zabil en gol, je s 31:26 premagal Rhein-Neckar Löwen in dosegel prvo zmago v tej sezoni. Celjani bodo na delu v nedeljo, ko v dvorano Zlatorog prihajajo Zagrebčani, ki so prejšnji konec tedna slovenskim prvakom zadali peti poraz v tej sezoni. V soboto in nedeljo bo na delu tudi večina slovenskih legionarjev.