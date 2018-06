Čehinjam ustreza tudi remi, Slovenke potrebujejo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četa selektorja Uroša Bregarja ima v teh kvalifikacijah na računu eno zmago, tri poraze in dva remija. Čehinje, s katerimi so oktobra lani Slovenke le remizirale (28:28), imajo na računu točko več, zato bi jim za uvrstitev na EP zadostoval tudi remi. Slovenke potrebujejo zmago. Teoretično bi se Slovenke sicer še lahko izvlekle tudi z remijem, v tem primeru bi bil pomemben tudi izid tekme med Avstrijo in Rusijo. Izgubiti bi morale Avstrijke.

Bregar je na Češko odpeljal 18 rokometašic, med katerimi tokrat ni Lare Hrnčič, Lee Krajnc, in Jasmine Pišek. Tekma v Mostu se bo začela ob 19. uri.

Danke so zmagovalke kvalifikacijske skupine 5, v šestih tekmah so zbrale prav toliko zmag, zadnjo v soboto, ko so doma udobno premagale Islandijo.

Na prvenstvo stare celine vodita prvi dve mesti iz vsake kvalifikacijske skupine, potuje pa tudi najboljša tretje uvrščena reprezentanca iz sedmih skupin.

Poleg gostiteljic prvenstva Francozinj so na prvenstvo že uvrščene tudi neporažene Danke in Norvežanke, pa še Črna gora, Srbija, Švedska, Španija, Romunija, Nemčija, Nizozemska in Madžarska.

Kvalifikacije za EP, 5. skupina, 6. krog: Sobota, 2. junij: Danska : Islandija 24:17 (12:6)

Hansen, Nielsen in Tranborg po 4; Palsdottir 4, Björnsdottir 3

Nedelja, 3. junij: 19.00 Češka - Slovenija

Lestvica: 1. Danska 6 tekem – 12 točk* 2. Češka 5 – 5 3. Slovenija 5 – 4 4. Islandija 6 – 1

* - na prvenstvu