Bor Rozman je na današnji volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani dobil nov štiriletni mandat za vodenje krovne zveze. Za dosedanjega prvega moža RZS je glasovalo 42, njegov protikandidat Miran Sečki pa je prejel 26 glasov.

Rozman je v prvem mandatu bolj ali manj izpolnil vse svoje zastavljene programe. Sanacija finančnega stanja na zvezi zavoljo izpadu načrtovanih prihodkov z ženskega evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji 2022 je bila v celoti realizirana.

V letu 2022 je primanjkljaj krovne zveze znašal 1,7 milijona evra, ob koncu leta 2025 pa je bila že v zelenih številkah. Zveza je podpisala tudi milijonsko pokroviteljsko pogodbo z NLB, kar je bil eden od primarnih ciljev Rozmana v njegovem prvem štiriletnem predsedniškem mandatu.

Primarni cilj izpolnjen

"Prvi štiriletni mandat je bil naporen, z dobrim delom in dobro ekipo pa smo vse, kar smo si zastavili na začetku, praktično realizirali. Ostali so še neki neizpolnjeni cilji, strategije, ki so bolj dolgoročni. Primaren cilj je bil finančna sanacija, to nam je uspelo. Zdaj gremo lahko še bolj smelo naprej, opogumljeni, da smo s trdim in dobrim delom izpolnili zastavljene cilje," je minuli predsedniški mandat ocenil Rozman.

Slovenija je v obdobju med 2022 in 2026 na tekmovalnem področju dosegla nekaj odmevnih uvrstitev. Prvič v zgodovini slovenskega ekipnega športa sta se obe članski reprezentanci uvrstili na olimpijske igre v Parizu 2024. Moška izbrana vrsta je bila na svojem četrtem olimpijskem turnirju po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016 le streljal oddaljena od kolajne, na koncu je osvojila nehvaležno četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca na svojem premiernem olimpijskem turnirju zasedla enajsto mesto.

Moška reprezentanca je dober vtis zapustila tudi na evropskih prvenstvih, v Nemčiji 2024 je osvojila šesto, na letošnjem celinskem tekmovanju na Norveškem, Švedskem in Danskem pa v močno zdesetkani zasedbi osmo mesto.

Napovedal kandidaturo za organizacijo EP 2034

V naslednjem štiriletnem mandatu so njegovi strateški cilji usmerjeni v dvig priljubljenosti enega najbolj uspešnih slovenskih športov na mednarodnem prizorišču, vsestranskemu razvoju, množičnosti ter finančni in organizacijski stabilnosti.

Rozman v obdobju med letoma 2026 in 2030 pričakuje, da se bosta obe slovenski članski reprezentanci redno uvrščali med najboljših deset na velikih tekmovanjih in si priigrali nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028 ter upa na vsaj eno kolajno na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah.

Na današnji skupščini v prostorih Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra OKS-ZŠZ je Rozman napovedal tudi slovensko kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva 2034.

"Na nedavnem zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu je bil Domen Makuc prvič v zgodovini Slovenije izbran za najbolj koristnega igralca, še nekateri drugi slovenski igralci pa so nominirani za najboljše na svojih igralnih položajih. Slovenski rokomet premore ogromno kakovosti, imamo veliko nadarjenih igralcev, iz tega razloga želimo reprezentanci, ki se postopoma gradi okoli Andraža Makuca, Aljuša Anžiča in Maija Marguča v zunanji vrsti, med drugim omogočiti tudi eno veliko tekmovanje pred domačimi gledalci," je glede ambicioznega tekmovalnega načrta v naslednjem predsedniškem mandatu dejal Rozman.

Na finančnem področju se nadeja povečanju prihodkov iz javnih in sponzorskih virov ter lastne dejavnosti RZS, večinski del proračuna pa bo namenjen nemotenemu delovanju programov na reprezentančni in klubski ravni. Velik poudarek bo namenil vsestranskemu športnemu in osebnostnemu razvoju rokometašic in rokometašev ter krepitvi odnosov med vsemi deležniki v rokometu.