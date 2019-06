Bodo Slovenci kvalifikacije sklenili z zmago?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometaši so pred dnevi v Latviji doživeli prvi poraz v kvalifikacijski skupini 4. Po njem niso ogrozili svojega nastopa na zaključnem turnirju v začetku prihodnjega leta na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji, bržkone pa ne bodo v priviligiranem položaju na žrebu skupin, ki bo 28. junija na Dunaju.

Slovenija je na prvi medsebojni tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu Estonijo v Talinu ukanila z 31:20 in je tudi na koprski tekmi absolutna favoritinja. V primeru zmage bi osvojila prvo mesto v skupini, v primeru poraza ali neodločenega izida pa bo njena uvrstitev odvisna od razpleta nizozemsko-latvijskega obračuna, ki se bo danes v Almereju prav tako pričel ob 18. uri.

Po petih odigranih tekmah so slovenski in latvijski rokometaši zbrali po osem točk, Nizozemci jih imajo štiri, Estonci pa so brez njih.

Kvalifikacije za EP, skupina 4:

Lestvica:

Skupina 4 Nedelja, 16. junij, ob 18.00, Koper:

Slovenija - Estonija



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3. Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11)

Boomhouwer 8, Jerry 6; Janc 9, Verdinek 4 Nedelja, 14. april, Celje:

Slovenija : Nizozemska 30:23 (16:11)

Zarabec 5, Poteko 4; Boomhouwer 6, Kooijman in Jerry po 4



Tretji sklop kvalifikacij: Sreda, 12. junij:

Latvija : Slovenija 25:24 (14:10)

Krištopans 13; Dolenec 8 (4), Blagotinšek 3

