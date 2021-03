Po debaklu z Nemčijo zdaj na vse ali nič

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa si po polovičnem izkupičku na uvodnih dveh tekmah v nemški prestolnici še vedno niso zaprli vrat do četrtega nastopa na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016. Končna odločitev o tem bo padla na današnji tekmi proti aktualnim svetovnim podprvakom iz Švedske. Na tej tekmi za Slovence šteje le zmaga, v primeru neodločenega izida ali poraza bodo napredovali Nemci in Švedi.

Na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu so se Slovenci in Švedi razšli z 28:28, dobro leto pred tem pa so Vranješevi varovanci na evropskem prvenstvu v Göteborgu slavili z 21:19.

Na vse ali nič. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski rokometaši so do zdaj trikrat nastopili na olimpijskih igrah. Najboljši izid so zabeležili v Riu de Janeiru leta 2016, ko so bili šesti, v Atenah so bili leta 2004 enajsti, štiri leta pred tem pa so v Sydneyju zasedli osmo mesto.

Kdo še na OI?

Nastop na letošnjih olimpijskih igrah med 23. julijem in 8. avgustom na Japonskem so si poleg gostiteljev tekmovanja že izborili Danci, Španci, Egipčani, Argentinci in Bahrajnčani. Druga dva kvalifikacijska turnirja istočasno kot v Berlinu, potekata v Parizu in Podgorici. Na prvem nastopajo Francija, Hrvaška, Portugalska in Tunizija, na drugem pa Norveška, Brazilija, Čile in Južna Koreja.

Kvalifikacije za OI: 3. krog:

Nedelja, 14. marec:

15.45 Alžirija - Nemčija

18.15 Švedska - Slovenija 2. krog:

Sobota, 13. marec:

Nemčija : Slovenija 36:27 (22:12)

Schiller 7, Kühn 6; Blagotinšek 5, Gajić 4



Švedska : Alžirija 36:25 (19:10). 1. krog:

Petek, 12. marec:

Nemčija : Švedska 25:25 (14:13)

Schiller 5, Kastening 4; Lagergren 7, Pellas 5



Slovenija : Alžirija 36:28 (17:11)

Gajić 6, Janc 5, Skube, Marguč in Zarabec po 4; Berkous 7, Ayoub 5