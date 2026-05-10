Kar 346.527 tekačev se je po vsem svetu podalo na tek za tiste, ki teči ne morejo. V Sloveniji se je na uradni tek v Ljubljani prijavilo 4.658 tekačev, z aplikacijo pa jih je na drugih lokacijah teklo še 750. Letos je bilo s tekom po vsem svetu zbranih 9,2 milijona, skupaj v vseh letih pa že 69.7 dobrodelnih evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil je letos sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Na ljubljanskem teku je najdlje pritekel Domen Hafner, skoraj 65 kilometrov.

Štart v Ljubljani. Foto: Red Bull Content Pool Slovenski del prireditve je bil razprodan že marca, so pred časom sporočili organizatorji. Dogodek po vsem svetu poveže tekače v pomoči pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače in je letos potekal že 13. Lani se je nanj prijavilo več kot 310.000 ljudi, s štartninami so zbrali 8,6 milijona evrov. Tekači po vsem svetu štartajo istočasno, pol ure zatem jim začnejo usklajeno slediti zasledovalna vozila.

Domen Prevc Foto: Red Bull Content Pool Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se je veselil posebnega izziva. "Ta dogodek ustvari posebno klimo, dobro kulturo, ki združi ogromno ljudi, zbere veliko sredstev, da se lahko nadaljuje razvoj rešitev za ljudi, ki imajo težave s hrbtenjačo. Zato je pomembno, da vsi nekaj doprinesemo k temu." Po dogodku pa je povedal: "Ste me vsi strašili, da bo težko voziti tako počasi, da sem v bistvu že verjel, potem pa je vse skupaj minilo kot bi trenil. Super smo se imeli, lepo je sodelovati na takem dogodku, ki ima že v osnovi en sam ključni namen - premikati meje. Na vseh nivojih, od tekačev samih, do raziskav poškodb hrbtenjače in iskanja rešitve za njih. Poklon vsem, ki so danes sodelovali, ne glede na rezultat."

Letos so tekači naredili krog po prestolnici, v smeri Bežigrada, Šiške, okoli Rožnika in nato nazaj proti centru. Tekače je nato pot peljala preko Domžal, Šmarce do Kamnika. Za najvztrajnejše se je nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam.

Foto: Red Bull Content Pool

Domen Hafner Foto: Red Bull Content Pool V Sloveniji je bilo za tek prijavljenih več kot 4.500 tekačev. Najdlje, 64,98 kilometra, je pretekel Domen Hafner, ki sicer tekmuje v tekih na 10 kilometrov in polmaratonih. Predzadnjega je zasledovalno vozilo ujelo Simona Navodnika (54,94 km). Tretji je bil Jure Dolinšek (51,9 km). Med ženskami je zasledovalnemu vozilu najdlje bežala Vesna Dolenc (43,29 km).

Hafner je bil šesti najboljši na svetu. Na Japonskem v Fukuoki je Jo Fukoda pritekel najdlje, kar 78,95 kilometra. Domen, ki je v Ljubljani zmagal že predlani, lani pa v Švici, je svoj rekord na tem teku popravil za dobre štiri kilometre.

Domen Hafner o svojem teku povedal: "Tek je bil izjemno naporen, še posebej prvih 20 kilometrov, ko je bilo prevroče. Kasneje sem imel spet težave s krči, ampak volja je bila tokrat močnejša. Ve se za koga se na tem teku teče, zato je bila motivacija še posebej močna. Če bi imel manj težav, bi lahko dodal še kakšne tri kilometre. Slovenska trasa mi bolj ustreza, saj je bolj ravninska kot švicarska, zato sem vesel, da sem jo izbral za letos."