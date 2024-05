V lokalnih občinah bodo zasadili 50 dreves za 50 let Poli

Foto: Perutnina Ptuj

V vseh teh letih je Poli maraton prerastel v globalno prireditev – v živo poteka na Ptuju in v virtualni obliki v že več kot 25 državah. V zadnjih 21 letih je na Ptuju in njegovi okolici kolesarilo že več kot 80 tisoč rekreativnih kolesarjev iz Slovenije in tujine!

Posebnost Poli maratona je v tem, da gre za prireditev, ki združuje ljubezen do kolesarjenja, narave in druženja. Štoparic in drugih merilnikov na Poli maratonu ne uporabljajo, saj gre za edinstven rekreativni dogodek, ki ne meri ne časa ne hitrosti udeležencev. Dobrodošli so vsi ljubitelji rekreativnega kolesarjenja in druženja, kar je obenem tudi odlična priložnost za timbilding. Po kolesarjenju na izbrani trasi sledi druženje na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer se udeleženci lahko okrepčajo s pestro izbiro kulinarične ponudbe, najmlajši udeleženci pa lahko sodelujejo v pestrem animacijskem programu. Poskrbljeno pa je tudi za glasbeno spremljavo. Letos s skupino Cover Lover.

Foto: Marko Delbello Ocepek / Perutnina Ptuj

Pri organizaciji Poli maratona sodelujejo zaposleni v Perutnini Ptuj in ekipa Kolesarskega kluba PP ter več kot 500 prostovoljcev iz lokalnega okolja. Kot trajnostno usmerjeno podjetje je Perutnina Ptuj za vsakega udeleženca 21. Poli maratona v sodelovanju z organizacijo Treecelet posadila drevo. S trajnostno noto nadaljujejo tudi letos, ko bodo v lokalnih občinah zasadili 500 dreves ob 50-letnici Poli.

Razdalje, 23 ali 52 kilometrov ter dva kilometra za najmlajše, udeleženci premagujejo po svojih zmožnostih, predvsem pa z veliko veselja. Kolesarjenje mora biti vsem v neizmeren užitek.

Dogodek v živo: Ptuj, sobota, 1. junij

Prijavnina letos znaša 15 evrov za odrasle in 10 evrov za otroke, rojene med letoma 2009 in 2016. Za najmlajše (letnik 2017 ali kasneje) je prijava brezplačna. Če se vas prijavi več, lahko pridobite popust. Popust za prijave v skupini nad deset oseb je 2 evra na osebo.

Foto: Perutnina Ptuj

Prijavnina vključuje:

Športno funkcijsko majico Poli 50 let (žensko, moško ali otroško), darila sponzorjev dogodka, pester spremljevalni program, bogato kulinarično pogostitev.

Vsi prijavljeni sodelujejo tudi v nagradnem žrebu za nore nagrade Poli:

5-krat Poli Pony kolo,

50-krat 2 vstopnici za ekskluzivni koncert Joker Out ob 50-letnici Poli.

Program Poli maratona 08.00–10.45 Zbiranje prijav START/CILJ – pred upravno zgradbo Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10 11.00–13.00 Maxi Poli maraton (52 km) 11.10–12.20 Mini Poli maraton (23 km) 11.15–11.35 Poli snack maraton (2 km) Zabavno dogajanje na cilju 12.00–15.00 Kulinarična pogostitev, Poli športni animacijski program in nastop skupine Cover Lover 14:30– Uradna podelitev nagrad in pokalov

Za virtualni maraton potrebujete le kolo, voljo in 22-kilometrsko traso po svoji izbiri. Progo lahko odpeljete kadarkoli med 31. majem in 2. junijem do 20. ure, prevoženo pot pa dokažete z aplikacijo STRAVA. Saj bi vam verjeli na besedo, a pravila so pravila.

Vse prijavljene čaka tudi lepo darilo: športna funkcijska majica Poli 50 let (ženska, moška ali otroška).

Foto: Perutnina Ptuj

Več informacij in prijave na poli.si.

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ.