Slovenska obala znova v vlogi tekaške prestolnice

Slovenska obala se bo danes spet prelevila v tekaško prestolnico Slovenije. Šesto izvedbo Istrskega maratona bo gostila občina Piran, osrednje dogajanje pa bo v Portorožu. Organizatorji pričakujejo okrog pet tisoč tekačev, kar je po besedah Marijane Sikošek , predsednice Društva Istrski maraton, ki stoji za organizacijo prireditve, zadnja še sprejemljiva številka za primorske ceste, dodatnih deset tisoč ali več se jih bo verjetno zbralo ob progi in v štartno-ciljni areni.

Polmaratonci bodo ob 11.15 štartali v Kopru, maratonci (9.30) in rekreativni tekači (10.00), ki bodo tekli na 9,5 kilometra (razdalja je vsako leto drugačna), pa v Portorožu.

Maratonci se bodo najbolj namučili, a hkrati tudi najbolj uživali v razgledih, saj bodo obkrožili vso obalo, trasa rekreativnega teka pa je, kot vsako leto, posvečena občini, ki gosti maraton. Letos bo prvič obkrožila polotok Seča. Tam se jim bodo pridružili tudi člani Aerokluba Portorož, ustvarili bodo posnetke z višine, ki jih običajno zaradi prepovedi ni mogoče dobiti, so sporočili organizatorji.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kdo je slavil lani? Lani sta na najdaljši razdalji Istrskega maratona (42 km) slavila Aleš Žontar (2;37:04), ki je zmagal že tretjič zapored, v ženski konkurenci pa se je zmage veselila nekdanja nogometašica s Ptuja Martina Potrč (3;20:39), ki je sploh prvič pretekla maratonsko razdaljo.



Aleš Žontar je že trikrat zapored zmagal na Istrskem maratonu. Foto: Peter Kastelic S polmaratonsko razdaljo sta najhitreje opravila Boštjan Pangos (ŠD Salonit Anhovo, 1;16:25) in Jasmina Vojska Pitamic (1;19:51), na najkrajši, 8,5-kilometrski razdalji, pa sta se zmage veselila Peter Kastelic (28:49) in Klementina Lemut (33:42).

Na Istrskem maratonu bo za red in varnost skrbelo 13 policistov, 300 rediteljev, 40 oseb zdravstvenega varovanja in potapljači Slovenske vojske, za tekoč potek maratona in vseh dodatnih fines pa bo skrbelo več kot tisoč prostovoljcev.

Na Istrskem maratonu bo tako in drugače sodelovalo več kot 70 športnih in drugih društev, v dogajanje pa bodo vključeni tudi študentje Univerze na Primorskem. Študentje fakultete za zdravstvene vede bodo kot zdravstvena skupina Petrini angelčki skrbeli za tekače na trasi, študentje pedagoške fakultete bodo poskrbeli za varstvo najmlajših, študentje fakultete za turistične študije Turistica pa bodo sodelovali v operativi in logistiki.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Organizatorji so tudi pri izvedbi letošnjega dogodka mislili na okolje. Kar najbolj se bodo poskušali izogniti uporabi plastike. Na okrepčevalnicah na trasi bodo uporabljali papirnate lončke (pripravljenih jih je kar 85 tisoč), okrepčilo pa bodo tekačem postregli na biorazgradljivih krožnikih.

