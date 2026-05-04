Pred vrati nova sezona največjega slovenskega pohodniškega gibanja

Če so lani dokazali, da znamo skupaj ustvarjati zgodbe, ki se ne končajo na vrhu, potem gremo letos še korak dlje. Pred vrati je že 17. sezona gibanja Laško Gremo v hribe, ki bo tudi letos od maja do konca avgusta povezovala ljudi, naravo, glasbo in tisto pravo, pristno slovensko druženje.

Zvesti ostajajo preprostemu pravilu: avtomobili ostanejo spodaj, noge pa nas ponesejo navzgor, tja, kjer je zrak bolj svež, razgledi najlepši, družba pa še boljša.

Tudi letos bodo ob podpori Planinske zveze Slovenije in soorganizatorjev znova dokazali, da hribi niso samo cilj, ampak so pot, ki jo ustvarja skupnost. Na vrhovih nas bodo tudi letos pričakali znani obrazi, izvrstni glasbeniki, ki bodo poskrbeli za nepozabno zabavo, vrhunski športniki iz Zlatorogove družine, ambasadorka Lea Mederal Gams, Laško legende in ostali.

Foto: Gremo v hribe

Laško Gremo v hribe niso samo dogodki, ampak prava legendarna #gremovhribe skupnost, ki je iz leta v leto večja.

Zato povabite prijatelje, družino, sodelavce in znance, da skupaj osvojite vrhove. Morda prvič, morda že desetič. Vedno šteje.

V hribih se ne mudi, se pa doživi

Program se na vsakem hribu začne ob 9.30, kar je ravno prav, da si vzamete čas za pot, za postanek, za razgled. Na vrhu pa vas, kot se spodobi, pričaka nagrada: prvih 250 pohodnikov osvežimo z dobrodošlico: Laško 0,0 % .

Foto: Gremo v hribe

Do 14. ure se nato družimo, pojemo, zaplešemo in poklepetamo z vrhunskimi športniki iz Zlatorogove družine, ambasadorji, voditelji in legendami, ki soustvarjajo to zgodbo. Okrepčali pa se bomo s pristnimi domačimi specialitetami, ki so najboljše prav v hribih.

Zapečatite osvojene vrhove! Če radi hodite v hribe, potem veste, da vsak vzpon nekaj pomeni. Tudi letos ga boste lahko "zapečatili" in postali ambasador največjega slovenskega pohodniškega gibanja. Za naziv Ambasador 2026 morate med 16. majem in 29. avgustom zbrati 12 različnih žigov. Pet jih zberete na naših dogodkih (izberete jih lahko pet od šestih), preostalih sedem pa na poljubnih vrhovih po Sloveniji. Na vsaki lokaciji v zloženko odtisnete žig in dopišete ime koče. Zadnji, obvezni žig vas čaka v Planici, kjer prevzamete tudi diplomo in simbolično nagrado za vaš trud. Ko imate kartonček skoraj poln (manjka le še Planica), ga fotografirate in pošljete na gremovhribe20@gmail.com najkasneje do 19. avgusta 2026. Več informacij vas čaka na gremovhribe.si.

V slogi se pišejo legendarne zgodbe

Tudi letos nadaljujejo sodelovanje z Alpino, s katero razvijajo nov pohodni čevelj – sodoben, a z značajem legendarnega retro modela. Ker se dobra pot začne pri dobrem koraku.

Foto: Gremo v hribe

Zavezani naravi

Hkrati ostajajo zavezani naravi. Na dogodkih uporabljajo kozarce za večkratno uporabo, nadaljujejo pa tudi projekt Laško Bivak za bele vrhove. Prvi bivak so že postavili Za Akom, letos pa načrtujejo še naslednjega, tudi tega iz materiala, ki je nekoč služil drugačnemu namenu - več kot 117 tisoč pločevink je dobilo novo življenje in novo zgodbo.

Foto: Gremo v hribe

Preko hribov do zvezd

Na odrih letošnje sezone boste srečali tudi nove obraze. Finalisti projekta Laško Glasbeni poligon bodo namreč dobili priložnost in izziv, da se vam predstavijo na dveh najvišjih odrih v Sloveniji. Slišali in videli jih boste lahko junija na Nanosu in Uršlji Gori.

Se vidimo? Mi gremo! Spet. Skupaj. Peš.

Več o lanski sezoni si lahko preberete na tej povezavi ali jo podoživite z ogledom spodnjega videa.