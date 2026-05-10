Domen Prevc Domen Prevc Wings for Life World Run

Nedelja, 10. 5. 2026, 6.04

51 minut

Wings for life 2026

Pozor, v Ljubljani tek za izjemen namen, v posebni vlogi Domen Prevc

Wings for Life | Danes bo na sporedu tek Wings for life. | Foto Red Bull Content Pool

Danes bo na sporedu tek Wings for life.

Foto: Red Bull Content Pool

Ljubljana bo danes gostila enega od osmih uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc.

Slovenski del prireditve je bil letos razprodan že marca, so pred časom sporočili organizatorji. Dogodek po vsem svetu poveže tekače v pomoči pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače in bo letos potekal že 13. Lani se je nanj prijavilo več kot 310.000 ljudi, s startninami so zbrali 8,6 milijona evrov.

Tekači po vsem svetu startajo istočasno, pol ure zatem jim začnejo usklajeno slediti zasledovalna vozila.

Domen Prevc | Foto: Guliverimage Domen Prevc Foto: Guliverimage

Najboljši smučarski skakalec minule zime Prevc se veseli novega izziva. "Ta dogodek ustvari posebno klimo, dobro kulturo, ki združi ogromno ljudi, zbere veliko sredstev, da se lahko nadaljuje razvoj rešitev za ljudi, ki imajo težave s hrbtenjačo. Zato je pomembno, da vsi nekaj doprinesemo k temu," je menil Prevc, ki je v začetku tedna z reprezentanco začel priprave na poolimpijsko zimo.

Letos bodo tekači naredili krog po prestolnici, v smeri Bežigrada, Šiške, okoli Rožnika in nato nazaj proti centru. Tekače bo nato pot peljala preko Domžal, Šmarce do Kamnika. Za najvztrajnejše se bo pot nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam.

V Sloveniji je za tek, ki se bo začel ob 13. uri, prijavljenih več kot 4500 tekačev.

