Pohod ob reki, ki povezuje, bo zopet povezal Domžale in Kamnik

V soboto, 9. junija, bomo s pohodom ob Kamniški Bistrici že tretjič povezali Kamničane, Domžalčane in okoličane. Tokrat bo Pohod ob reki, ki povezuje, v organizaciji revije Modre novice in soorganizaciji Zavoda za šport in rekreacijo Domžale ter Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Občini Domžale in Kamnik že leta gradita poti ob reki Kamniški Bistrici, ki ustvarjajo prostor za rekreacijo v obeh občinah in ju povezujejo. Pot bomo letos že tretjič povezali v rekreativno-turistično-kulturnem vzdušju s pohodom od Keršmančevega parka v Kamniku do Slamnikarskega sejma v središču Domžal. Na 14-kilometrski trasi se bodo pohodniki lahko ustavili na 18 točkah, kjer bo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven program: na postojankah se bodo udeleženci lahko osvežili in okrepčali, pozabavali ter se seznanili s koristnimi informacijami. Pohodniki lahko prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti in stopnje pripravljenosti (tudi za otroke); tisti, ki bodo prehodili vso pot, bodo nagrajeni z enodnevno vstopnico za domžalski ali kamniški bazen.

Družili in povezovali pa se ne bodo le pohodniki. Na polovici poti pri mostu želja pod Homškim hribom se bosta srečali kamniška in domžalska delegacija z direktorjema obeh javnih zavodov in občinskimi predstavniki. Ob 10.30 bodo na most želja skupaj pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.Poleg tega bo ekipa Modrih novic občinskim predstavnikom predala pobude za urejanje in vsebinsko nadgradnjo pešpoti ob Kamniški Bistrici, ki so jih poslali bralci in bralke Modrih novic.

"Že lani smo z več kot šeststo pohodniki širili pozitivno sporočilo, letos pa ob poti pripravljamo še več dogajanja in zanimivih točk. Še eno novost smo pripravili za naše pohodnike, in sicer organiziran prevoz. Pohodnike bo na treh točkah čakal avto, ki jih bo odpeljal do njihove izhodiščne točke. Pohod ob reki, ki povezuje, je že postal tradicionalen; v prihodnosti pa si želimo traso pohoda podaljšati od izvira do izliva Kamniške Bistrice, predvsem pa vsako leto razširiti pozitivno sporočilo – družimo in povezujmo se," o prihajajočem Pohodu ob reki, ki povezuje, pravi Samo Skvarča, direktor projektov v IR IMAGE d.o.o., podjetju, ki je lastnik in ustanovitelj revije Modre novice.

Ob tem Božena Peterlin, direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, in Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, poudarjata, da je poleg povezovanja rdeča nit pohoda tudi opozarjanje na pereče oziroma nerešene zadeve na poti ob Kamniški Bistrici. "Zavedava se, da se lahko to pohodniško pot še izboljša in naredi še privlačnejšo za pohodnike iz ene in druge občine. Veseliva se predlogov bralcev Modrih novic. Reka Kamniška bistrica predstavlja zeleno os regije in želiva si, da taka tudi ostane. Seveda pa mora vsak pohodnik sam najprej začeti pri sebi in poskrbeti za čisto okolje," dodajata.

