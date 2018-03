Pet vaj za pravo plezalsko moč

Oglasno sporočilo

... Ko to poskusimo sami, je stvar ponavadi nepredstavljivo težka. Plezanje zahteva veliko moč, ki jo dobimo le s treningom. Domna smo poprosili, da nam pokaže nekaj vaj za pravo plezalsko moč.

Plezanje je šport, ki se na sončni strani Alp lahko pohvali z dolgo tradicijo. Bižina gora in pustolovski duh sta “krivca”, da Slovenke in Slovenci že “od nekdaj”, uživamo status svetovno priznanih plezalk in plezalcev.

Vprašajmo kogarkoli, ki je kdaj uspešno opravil s smerjo oziroma rešil balvanski problem, in povedal nam bo, da je plezanje izredno lep šport, odličen za krepitev tako duha kot tudi telesa.

Kot pri vsakem drugem športu, so tudi plezalski začetki praviloma težki. Poleg razbolenih dlani nas na začetku ponavadi boli predvsem dejstvo, da naši udi že po nekaj poskusih bolj spominjajo na svinčene uteži kot pa sestavne dele telesa, ki nas bi morali popeljati do vrha. To lahko spremenimo zgolj s treningom, ki nam skozi čas v telo vlije moč za premagovanje vedno zahtevnejših izzivov.

Za nasvet kako trenirati za pravo plezalsko moč, smo za povprašali Domna Škofica. Svetovni prvak v težavnostnem plezanju nam je pokazal pet vaj, ki te spremenijo v močnejšega plezalca oziroma plezalko.

Počepi z elastiko

“Počepi z elastiko so pomebni za moč nog, z iztegnitvijo rok pa želim čim bolj ponazoriti dejansko gibanje v steni. To vajo izvajam, da ogrejem celotno mišično verigo. Pomembno je, da smo pozorni na istočasno iztegnitev nog in rok, fiksirana ramena, kontrola trebušnih in hrbtnih mišic”.

“Front lever z izmenjavo nog”

“Front lever z izmenjavo nog je sicer lažja verzija klasičnega leverja, je pa precej bolj praktična za plezanje, saj oprimek na steni v večini primerov želimo zadeti z eno določeno nogo. Vajo lahko izvajamo za zadnji sklop ogrevanja preden gremo na steno, ali pa za samostojen trening močnega trupa. Paziti moramo na fiksirana ramena, iztegnjene roke, napet latisimus, celotne trebušne mišice in stegna”.

“Flat one arm pull-up”

“Ta vaja je veliko težja in veliko bolj učinkovita za trening moči kot običajno dvigovanje z eno roko, ki služi zgolj večjemu bicepsu ;)”

“Compression jumping”

“Za trening eksplozivnosti je odlično ročkanje na okroglih volumnih. Stranski učinek so izklesana prsa, haha.”

In za konec…

“Najboljši nasvet za treniranje prave plezalske moči je, da ob vsakem obisku plezalne stene poskusiš nekaj novega, ob tem pa se čim bolj zabavaš!”