Na šolskih pohodih ob žici več kot 18.000 udeležencev

Drugi dan najbolj množične športnorekreativne prireditve pri nas, pohoda ob žici v Ljubljani, se je po peščeni poti sprehodilo več kot 18.000 osnovnošolcev in srednješolcev. V soboto pa na glavni prireditvi pričakujejo 25.000 pohodnikov.

Na pot okoli Ljubljane se je danes podalo 18.211 osnovnošolcev in srednješolcev, so danes sporočili prireditelji. V četrtek, ko je bil dan namenjen najmlajšim, pa so našteli 6798 predšolskih otrok in spremljevalcev.

Do sobote, ko bosta na vrsti še glavni pohod na poti ob žici in teka trojk, pa skupno računajo na več kot 45.000 udeležencev. Med njimi bo v soboto predvidoma 25.000 pohodnikov in 5000 tekačev.

Kot so še sporočili prireditelji, bodo kontrolne točke na trasi pohoda odprte od 6. ure dalje; tisti, ki bodo prehodili celotno pot v dolžini 33 km, bodo dobili spominske medalje. Cilji bodo odprti do 17. ure. Za zbiranje žigov so priporočili uporabo mobilne aplikacije, bodo pa na voljo tudi kontrolni kartončki. Udeleženci krajših pohodov s ciljem na Trgu republike bodo tam dobili spominske značke, ta cilj bo odprt do 12. ure.

Tekači se bodo v soboto merili v več tekih, med njimi sta tudi preizkušnji v teku trojk na 12,5 km in 20 km. Medtem ko za pohod prijave niso potrebne, se za teke trojk ni več mogoče prijaviti. V soboto se jih bo med skupaj 1618 prijavljenimi trojkami 914 merilo na krajši, 178 pa na daljši razdalji.