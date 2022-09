To slovensko podjetje vam podarja kar 500 športnih copat #nagradna igra

V podjetju Lunos so za vas pripravili posebno akcijo Skupaj za zdravje vašega doma , kjer bodo kar 500 srečnežem podarili treking čevlje Lunos, ki jih je izdelala legendarna Alpina. Potegujte se za izjemno zračen in lahek čevelj za prosti čas, ki je primeren za nošenje po mestu ali za aktivnosti v naravi, predvsem v suhem in toplem vremenu. Nagradna igra traja od 12. 9. 2022 do 31. 10. 2022.

Temelj vsega

Človek v eni sami uri vdihne več kot pol kubičnega metra zraka, polnega bakterij, virusov, pršic, vlage ter drugih dejavnikov, ki jih v prostoru ne vidimo, vplivajo pa na naše zdravje, počutje ter delovno učinkovitost. Ker večino časa preživimo v zaprtih prostorih, doma, na delovnem mestu in v različnih javnih stavbah, je kakovost notranjega zraka zelo pomembna.

Kakovosten zrak v naših domovih je osnova, temelj vsega, njegov pomen je večplasten, odraža se na številnih področjih, na splošno pa vpliva na zdravje, počutje in delovno učinkovitost. Prezračevanje našega doma je potrebno približno tako kot dihanje pri človeku. Zrak se preprosto izrabi, koncentracija ogljikovega dioksida v primerjavi s kisikom se dvigne in treba ga je zamenjati. Ta proces mora teči nenehno, ne glede na letni čas.

Vgradnja prezračevalnega sistema Lunos poskrbi za stalni pritok svežega zraka in odvajanje izrabljenega. "Decentralni prezračevalni sistem je najboljša rešitev, da se rešimo čezmerne vlage, zatohlosti in škodljivega zraka. Vgradnja decentralnega prezračevalnega sistema poskrbi, da so izmenjave zraka kontrolirane (ne preveč in ne premalo), da pri tem ne izgubljamo dragocene energije in tako poskrbimo za zdravje stanovalcev ter objekta. Ob tem tudi ni toplotnih izgub: temperatura notranjega prostora se ohranja, pozimi prostora ne podhlajamo, poleti pa vročina ostane zunaj. Z energetsko učinkovito izmenjavo zraka poskrbimo za zdravo bivalno ozračje, za boljše počutje, boljše zdravje. Na koncu koncev so naši prezračevalni sistemi najboljša obramba pred vsakovrstnimi virusi, ne samo pred boleznijo covid-19. To velja tako za domove v katerih živimo kot tudi za javne objekte, pisarne, joga centre, telovadnice, vrtce, šole in vse preostale prostore, kjer se pač toliko časa zadržujemo," razloži izkušeni podjetnik in direktor podjetja Lunos Milan Kuster.

Prezračevalne sisteme Lunos odlikujejo tudi dostopna cena, možnost vgradnje kadarkoli (tudi v obstoječe objekte), neslišno delovanje, najboljši filtrni sistem (tudi proti cvetnemu prahu), preprosta vgradnja in nizki obratovalni stroški. Prihranki energije so med 25 in 30 odstotki v primerjavi z odpiranjem oken.

Ključne prednosti prezračevalnih sistemov Lunos: boljša kakovost bivanja

svež in čist zrak, brez vlage

varčevanje z energijo

skoraj neslišno delovanje

protihrupna zaščita

brez prepiha

filter proti alergijam

enostavna montaža in poceni vzdrževanje

