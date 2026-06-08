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Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
9.28

Osveženo pred

49 minut

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Goni Pony Red Bull Goni Pony Luka Kovačič

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 9.28

49 minut

Goni pony 2026

Kovačič z rekordnim časom na Vršič

Avtor:
STA

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GONI PONY 2020 Luka Kovačič | Luka Kovačič | Foto Matic Ritonja/Sportida

Luka Kovačič

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kolesarji so se v okviru tekme Red Bull Goni Pony konec tedna spet spopadli z gorskim prelazom Vršič. Vnovič je izstopal Luka Kovačič, ki je z legendarnim 20-paličnim dvokolesnikom do 1611 m visokega prelaza kar za minuto in 31 sekund izboljšal svoj lanski rekord. Ta zdaj znaša 37 minut in 39 sekund.

"Nisem računal na takšen dosežek. Vedel sem, da so nekateri fantje močni in da bo treba dati vse od sebe za zmago. Patrik (Mikac, op. STA) se me je držal vse do sredine, potem pa se mi je uspelo odlepiti. Malo pod vrhom mi je motorist zavpil, da sem na 36 minutah, pa sem si mislil, da je zamešal in da smo na 39. No, imel je prav," je po tekmi za organizatorje povedal Kovačič.

Drugo mesto je zasedel Patrik Mikac, tretje pa Rok Naglič.

V ženski konkurenci je s 24 serpentinami in 13 kilometri z 800 metrov višinske razlike najhitreje opravila Tina Klinar, ki je za pot porabila 50 minut in 59 sekund. Ženski rekord sicer že od leta 2023 drži Laura Šimenc - 44 minut in 55 sekund. Druga je bila Maja Mencigar, tretja pa Tajda Glamočak.

Prireditev se je leta 2015 rodila kot ideja o malce drugačnem kolesarskem druženju, obujanju spominov na stare čase in retro-zabavi.

Goni Pony Red Bull Goni Pony Luka Kovačič
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