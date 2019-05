Enostavni nasveti za več energije

Oglasno sporočilo

V želji po dosežkih pogosto pretiravamo, telesu pa ne zagotovimo dovolj pomembnih hranil in počitka. Vse to vodi v občutek utrujenosti in nezadovoljstva. Vendar pa lahko za dobro počutje veliko naredimo kljub pomanjkanju časa, saj lahko enostavne vaje izvajamo tudi, ko smo z družinskimi člani na sprehodu, v parku ali kjerkoli drugje v naravi.

Kako poskrbeti za dovolj gibanja?

Danes ljudje ves čas hitimo. Hitimo v službo, šolo, trgovino … Pri tem seveda najpogosteje uporabljamo različna prevozna sredstva, da nas čim hitreje in enostavneje pripeljejo do želenega cilja. Po drugi strani pa je dan kljub hitenju pogosto prekratek in na urniku nam zmanjka časa za šport in rekreacijo.

Osebna trenerka Alenka Košir poudarja, da se moramo zavedati, da je človeško telo narejeno za gibanje. Če se ne bomo gibali, bomo prej ali slej občutili posledice. Vsakodnevni sprehod z otroki, hoja iz šole domov, čas, preživet v parkih … Priložnosti za izvajanje vaj je nešteto, saj za to, da bi se dobro počutili v svojem telesu, potrebujemo le 10 do 15 minut. Alenka je z nami delila koristne in enostavne vaje, s katerimi lahko vsak dan poskrbite za boljše počutje.

VAJA: Zapiranje knjige

Z vajo krepimo trebušne mišice in aktiviramo tudi upogibalke kolka.

Sedemo na rob klopce. Mišice trupa so aktivirane, hrbet je raven. Pokrčena kolena pritegnemo k sebi. Tak je začetni položaj. Nato noge in raven trup iztegnemo, kolikor lahko, vendar ne toliko, da bi se z nogami in trupom dotaknili klopce. Začetni položaj je torej zaprta knjiga, sledi spust oziroma odprta knjiga.

Naredimo 10 do 15 ponovitev, 3 do 5 serij:

