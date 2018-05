Tekačice bodo zavzele Tivoli!

Tekačice se bodo pomerile na že preverjenih progah ljubljanskega Tivolija. Tekli pa bodo tudi otroci, stari od dve do 12 let, ki bodo tekmovali na Oskarjevem teku. Za zabavo bodo na dogodku poskrbeli Čuki. Tekačice pa bosta med drugimi vzpodbujala tudi Klemen Bunderla in Klemen Bučar.

dm tek je "priložnost za zabavo in druženje", so zapisali organizatorji. Kljub temu, da so na dm teku v ospredju ženske, pa v Tivoli vabijo tudi moške, naj pridejo navijat za svoje najdražje. Letos pa so za razliko od prejšnjih let morale prijavljene na tek startne številke že prevzeti, saj na prizorišču prevzem ne bo mogoč.

Dm tek vselej spremlja tudi dobrodelnost. Foto: Anže Malovrh

Na tek se lahko tekačice brezplačno pripeljejo z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa in vlaki Slovenskih železnic, kupon pa so že prejele ob prevzemu startnih številk. Brezplačno pa lahko s potrdilom o plačani startnini parkirajo na Dolgem mostu.

dm tek za ženske je vsako leto dobrodelen. Letos bodo donacijo 25.000 evrov podelili športnim organizacijam, ki bodo od junija do konca oktobra po Sloveniji izvajale brezplačne športne urice za otroke v sklopu iniciative Rastemo s športom. Z gibanjem in športnim udejstvovanjem otroci namreč razvijajo svojo socialno in čustveno plat, svoje spretnosti in oblikujejo samopodobo, so sporočili organizatorji.