Državni prvak še četrtič zapored kralj Istrskega maratona, tekel tudi Pahor #video

Najtežje delo so opravili maratonci, a prav oni so lahko najbolj uživali v razgledih, saj so obkrožili vso obalo. Zmagovalec kraljevske razdalje, na katero se je prijavilo okoli 400 tekačic in tekačev, je postal aktualni državni prvak v maratonu iz Radencev Aleš Žontar, ki je na Istrskem maratonu slavil že četrtič zapored.

Žontar je v cilj pritekel s časom 2;39:28. Dve minuti in 20 sekund dlje se je na progi zadržal Aleš Debeljak, najhitrejšo trojico pa je zaokrožil Miroslav Nikolič.

Prihod v cilj zmagovalca maratona Aleša Žontarja:

V ženski konkurenci je bila najhitrejša lanska zmagovalka polmaratona Jasmina Pitamic Vojska. Ob njenem prihodu v cilj so se merilci ustavili pri 2;55:17. Na drugem mestu je končala Ana Radivo, tretja je bila Tina Prevodnik.

Najhitrejša trojica, maraton, moški: 1. Aleš Žontar 2;39:28

2. Aleš Debeljak 2;41:48

3. Miroslav Nikolič 2;45:09 Najhitrejša trojica, maraton, ženske: 1. Jasmina Pitamic Vojska 2;55:17

2. Ana Radivo 3;08:54

3. Tina Prevodnik 3;14:57

Takole so štartali maratonci in maratonke:

Na polmaratonu, prijavljenih je bilo okoli 2.300 tekačev, med njimi tudi predsednik države Borut Pahor (1;52:42), je bil najhitrejši Blaž Orešnik, med dekleti pa Petra Tratnik.

Predsednik Borut Pahor je tekel na polmaratonski razdalji. Foto: A. T. K.

Najhitrejša trojica, polmaraton, moški: 1. Blaž Orešnik 1;12:18

2. Marko Tratnik 1,12:39

3. Vinko Jost 1,14:26

Najhitrejša trojica, polmaraton, ženske: 1. Petra Tratnik 1;23:11

2. Veronika Krečič 1;25:26

3. Lucija Čuk Dolenc 1;29:20

Tako kot maratonce je tudi rekreativce štart pričakal v Portorožu. Trasa rekreativnega teka je, kot vsako leto, posvečena občini, ki gosti maraton. Letos je prvič obkrožala polotok Seča.

Najhitrejši rekreativci na 9,5 kilometra. Foto: A. T. K.

Med rekreativnimi tekači (dobrih 2.300 prijavljenih) je z 9,5 kilometra dolgo progo najhitreje opravil nekdanji atlet Peter Kastelic (32:01), ki je zmagal še tretjič, v ženski konkurenci je bila najhitrejša Kristina Bele (39:50).

Najhitrejša trojica, rekreativni tek (9,5km), moški: 1. Peter Kastelic 32:01

2. Aljaž Makovec 32:06

3. Uroš Rozman 32:22

Najhitrejša trojica, rekreativni tek (9,5km), ženske: 1. Kristina Bele 39:50

2. Sindis Čufer 40:01

3. Barbara Jurman 40:42

Štart rekreativnega teka:

Foto: A. T. K.

Kdo je slavil lani? Lani sta na najdaljši razdalji Istrskega maratona (42 km) slavila Aleš Žontar (2;37:04), ki je zmagal že tretjič zapored, v ženski konkurenci pa se je zmage veselila nekdanja nogometašica s Ptuja Martina Potrč (3;20:39), ki je sploh prvič pretekla maratonsko razdaljo.



Aleš Žontar je že trikrat zapored zmagal na Istrskem maratonu. Foto: Peter Kastelic S polmaratonsko razdaljo sta najhitreje opravila Boštjan Pangos (ŠD Salonit Anhovo, 1;16:25) in Jasmina Vojska Pitamic (1;19:51), na najkrajši, 8,5-kilometrski razdalji, pa sta se zmage veselila Peter Kastelic (28:49) in Klementina Lemut (33:42).

Več kot tisoč prostovoljcev

Na Istrskem maratonu je za tekoč potek dogajanja in dodatnih fines skrbelo več kot tisoč prostovoljcev iz različnih športnih društev (športnih, kulturnih, gasilskih, upokojenskih ...), pa 300 rediteljev, 40 oseb zdravstvenega varovanja, potapljači Slovenske vojske, policija ...

Na Istrskem maratonu jetako in drugače sodelovalo več kot 70 športnih in drugih društev, v dogajanje pa so bili vključeni tudi študentje Univerze na Primorskem. Študentje fakultete za zdravstvene vede so kot zdravstvena skupina Petrini angelčki skrbeli za tekače na trasi, študentje pedagoške fakultete za varstvo najmlajših, študentje fakultete za turistične študije Turistica pa so sodelovali v operativi in logistiki.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Organizatorji so tudi pri izvedbi letošnjega dogodka mislili na okolje. Kar najbolj so se poskusili izogniti uporabi plastike. Na okrepčevalnicah na trasi so uporabljali papirnate lončke (pripravljenih jih je kar 85 tisoč), okrepčilo pa so tekači dobili na biorazgradljivih krožnikih.

