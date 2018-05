Pozor, Tivoli se bo odel v rožnate barve!

Le še dober teden nas loči od tekaške prireditve, namenjene ženskam, 13. dm teka. Nežnejši spol bo park Tivoli preplavil v soboto, 26. maja. Vse bo v znamenju rožnate barve. Na svoj račun bodo prišli tudi malčki, glasbe, energije in smeha ne bo manjkalo.

Debelo desetletje že v Sloveniji poteka najbolj ženski tek v državi in tudi letos ne bo nič drugače. V soboto, 26. maja, bodo ljubljanski park Tivoli preplavile tekačice v modnih pastelno rožnatih majicah, ki se bodo podale na pet ali deset kilometrov dolgo tekaško preizkušnjo. Obe progi bosta tudi letos potekali po že preverjenih poteh ljubljanskega parka. Če bi želele progo pobližje spoznati še pred tekaškim praznikom, se lahko v četrtek, 24. maja, udeležite zadnje skupne priprave v Ljubljani, v sklopu katere bo potekal tudi skupinski ogled proge.

Na letošnjem teku bodo dame v pastelno rožnati barvi. Na progo se boste lahko podale le v majici dm teka.

Ni še prepozno za prijave

Če ste oklevale s prijavo, še niste prepozne. Dame imajo še do jutri, 19. maja, do 12. ure čas, da se prek spleta prijavijo na letošnji dm tek za ženske.

Danes in jutri, 18. in 19. maja, pa imajo prijavljene tekačice možnost, da na eni od naslednjih lokacij, ki so jo izbrale ob prijavi, prevzamejo svojo štartno številko s čipom in darilno vrečko. Prevzemna mesta so: Citypark (Ljubljana), Interspar Vič (Ljubljana), Europark (Maribor), Citycenter (Celje), Qlandia (Kranj), Qlandia (Nova Gorica), Qlandia (Novo mesto). Organizatorji sporočajo, da prevzem startnih številk na prizorišču ne bo mogoč.

Lani je Tivoli preplavila zelena reka. Foto: Vid Ponikvar

Vse prijavljene tekačice bodo ob prevzemu štartnih številk prejele kupon za prevoze z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa in vlaki Slovenskih železnic na dan teka. Poleg tega potrdilo o plačani startnini omogoča brezplačno parkiranje na Dolgem mostu v Ljubljani, od koder bo na voljo avtobusni prevoz do parka Tivoli in po ustaljenem voznem redu nazaj.

Za boljši jutri Tudi letos za dober namen. Foto: Anže Malovrh Tudi letošnji dm tek za ženske bo imel dobrodelno noto. Na dogodku bodo pri dm ob praznovanju 25-letnice razglasili 25 športnih organizacij, pri izbiri katerih so sodelovali posamezniki z več kot 14 tisoč glasovi. V sklopu vseslovenske iniciative za gibanje otrok Rastemo s športom bodo izbranim organizacijam podelili finančno podporo v skupni vrednosti 25 tisoč evrov. Organizacije bodo od junija do konca oktobra v domačih krajih po Sloveniji enkrat tedensko izvajale brezplačne športne urice za otroke.

Točno ob 12. uri se bodo na tek odpravili otroci. Foto: Vid Ponikvar

Tudi letos ne bo manjkalo glasbenih ritmov

Na svoj račun bodo prišli tudi otroci na Oskarjevem teku, ki bo sledil ob 12. uri. Za dodatno spodbudo in sproščeno vzdušje bodo skrbeli znani slovenski obrazi. Voditelja Klemen Bunderla in Klemen Bučan bosta spodbujala dobro voljo, skupina Čuki razigrane plesne ritme, posebno presenečenje pa bo skriti glasbeni gost.