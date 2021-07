V živo: na Brdu pri Kranju so kroglice že vroče!

Obeta se zgodovinska sezona za Muro, ki bo prvič branila naslov državnega prvaka. Ko se je s tem častnim izzivom v prejšnji sezoni spopadlo Celje, se s tem bremenom niso znali kaj prida nositi. Spomladi so Celjani nevarno viseli in si obstanek zagotovili šele v zadnjem krogu. Bodo črno-beli iz Murske Sobote uspešnejši?

Prvoligaško tekmovanje je s prehodom v sezono 2021/22 deležno spremembe. Prva liga Telekom Slovenije se po 15 letih poslavlja, 1. SNL ima novega generalnega sponzorja in se po novem imenuje Prva Liga Telemach.

Favoriti za najvišja mesta so klubi, ki bodo branili slovenske barve v evropskih tekmovanjih. To so Mura, Maribor, Olimpija in Domžale, med najboljše pa se vrača drugoligaški prvak Radomlje. Še vedno, ko so se uvrstili v prvo ligo, so z elito plesali le eno sezono, nato pa se ekspresno vrnili med drugoligaše. Bo tokrat drugače? Podobno kot v preteklosti bodo tudi tokrat domače tekme igrali v domžalskem Športnem parku, saj domači objekt v Radomljah ne zadovoljuje številnih kriterijev.