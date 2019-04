V Mariboru spet mir, lahko tla že jutri zatrese njegova legenda?

Mura, ki je precej popestrila slovensko prvoligaško druščino, ko se je v tej sezoni vrnila med najboljše, je z Mariborom v tej sezoni trikrat že igrala in igrišča nikoli ni zapustila sklonjenih glav.

V drugem prvenstvenem krogu konec julija lani je v Ljudskem vrtu remizirala z 0:0, potem je konec septembra lani z zmago s 4:1 v Fazaneriji v 11. krogu poskrbela za vrhunec svoje sezone ter nazadnje pred mesecem in pol v prvem spomladanskem nastopu na prizorišču sredine tekme remizirala z 1:1, z nekaj več sreče pa bi lahko tudi zmagala.

Medsebojne tekme Maribora in Mure v tej sezoni:

23. februar 2019 (20. prvenstveni krog):

Maribor : Mura 1:1 (0:0)

Tavares 62.; Maroša 52.



30. september 2018 (11. prvenstveni krog):

Mura : Maribor 4:1 (2:0)

Lorbek 9., Bošković 38., Kouter 66., Bobičanec 90.; Felipe Silva 85.



29. julij 2018 (2. prvenstveni krog):

Maribor : Mura 0:0

Zdaj se bosta Maribor, ki v tej sezoni lovi jubilejno, deseto pokalno lovoriko, in Mura, ki še čaka na svojo prvo, udarila še v pokalu. Jasno, favorit je kljub vsemu Maribor, a zaradi prvih treh medsebojnih tekem v tej sezoni, še veliko bolj pa zaradi ne najboljše spomladanske podobe Maribora, jih ni malo, ki so prepričani, da Prekmurci lahko presenetijo. Seveda v to verjamejo tudi oni.

Prve tri tekme ne igrajo nobene vloge

"Moramo se zavedati, da je to specifično tekmovanje. Pokalno. Na sporedu sta dve tekmi, drugo igramo doma. Razmišljamo o skupnem izidu. To pa je želja po napredovanju," je pred tekmo povedal trener Mure Ante Šimundža, ki seveda prihaja po dober rezultat, a miri evforijo tistih, ki so prepričani, da je Mura s tem, kar je na tekmah proti Mariboru pokazala v tej sezoni, že pred začetkom tokratnega obračuna v prednosti.

Ante Šimundža pred tekmo z Mariborom:

"Ne, nikakor tekme, ki smo jih že odigrali, niso pomembne. Iz preprostega razloga, saj so se te tekme že zgodile. To so tekme, ki so že za nami. Vsaka naslednja tekma je popolnoma nova, popolnoma drugačna. So pa izkušnje s teh tekem dobrodošle. Da bi razmišljali, kako je bilo in se zanašali na to, to pa ne," pravi 47-letni trener, ki prihaja domov. Maribor je namreč njegov, on pa je Mariborov.

Eden pomembnejših akterjev iz zgodovine Maribora

Je eden pomembnejših posameznikov v zgodovini kluba. Bil je zraven pri praktično vseh največjih uspehih Maribora. Z njim je lovorike osvajal kot nogometaš in tudi v trenerski vlogi. S 102 goloma, ki ju je zabil v vijoličastem dresu, je na lestvici najboljših strelcev v zgodovini Maribora na visokem petem mestu.

V sezoni 2013/14 je Maribor popeljal do zgodovinskih tekem šestnajstine finala lige Europa proti poznejši zmagovalki tega tekmovanja Sevilli. Foto: Vid Ponikvar

Kot igralec je postal tudi strelec prvega evropskega gola v zgodovini Maribora, prvega gola Maribora (in seveda tudi kateregakoli slovenskega kluba) v ligi prvakov, kot trener je z Mariborom osvojil dve prvenstveni lovoriki, Mariborčane popeljal v ligo prvakov ter poskrbel za prvo in do zdaj tudi edino uvrstitev v izločilne dele evropskega pokala, ko se je v sezoni 2013/14 uvrstil v šestnajstino finala lige Europa. Brez dvoma legenda.