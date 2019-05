V Ljubljani in Sežani bi takoj vzeli to, česar so se nekateri otepali

Letos poleti se zagotovo ne bo ponovil scenarij, ob katerem se je v zadnjih letih nekajkrat marsikdo čudil, ko so nekateri drugoligaški klubi zavrnili nastopanje v prvi slovenski nogometni ligi. "Seveda bomo nastopali, če se bomo tja uvrstili," krog pred koncem sezone sporočajo pri ljubljanskem Bravu, skorajšnjem drugoligaškem prvaku, in sežanskem Taboru, ki ga bržčas čakajo dodatne kvalifikacije za napredovanje v Prvo ligo Telekom Slovenije.

Pred zadnjim krogom druge lige je na vrhu ljubljanski Bravo, ki ima tri točke prednosti pred Taborom iz Sežane. Ker imajo boljši izkupiček z medsebojnih tekem (zmaga s 3:0 in poraz z 2:3), bi v primeru zmage nad Krko v zadnjem krogu in poraza Brava na prvo mesto skočili Sežančani. Toda ker Ljubljančani v zadnjem krogu doma igrajo proti razglašenemu Ankaranu, ki ni zmagal že 12 tekem in je v zadnjih dveh mesecih osvojil vsega dve točki, za nameček pred domačimi navijači, se to skoraj zagotovo ne bo zgodilo.

"Daleč od tega, da smo že prvoligaš. Vemo, da je vsaka nogometna tekma poglavje zase, zato ničesar ne želimo prepuščati naključju," pred nedeljsko tekmo z Ankarančani, ki so seveda na zadnjem mestu in imajo v klubu veliko težav, pričakovano govorijo pri Bravu. "Ne verjamemo, da ima Ankaran možnosti za uspeh v Ljubljani," ob tem pravijo pri Taboru in dodajajo, da se že pripravljajo na tekme dodatnih kvalifikacij proti primorskemu tekmecu Gorici.

V Ljubljani in Sežani želijo premešati slovensko zgodovino

Z Bravom so se lani proti Mariboru merili v pokalu, kmalu se bodo še v prvenstvu. Foto: Urban Meglič/Sportida



Zanimivo, na zgodovino slovenskega klubskega nogometa na najvišji ravni lahko vplivajo tudi v Sežani, kjer se bodo v dodatnih kvalifikacijah pomerili z Gorico. Štirikratnimi slovenskimi prvaki, ki so ob Mariboru in Celju edini člani prve slovenske lige neprekinjeno od njenega nastanka naprej.



Oboji jasno sporočajo: Seveda, želimo si prve lige!

Toda bolj kot to je pomembno, da oboji nedvoumno sporočajo, da so na prvoligaški izziv pripravljeni. Letos se torej zagotovo ne bo dogajalo, kar se je v preteklosti že. Da bo kdo od drugoligašev (Dob, Aluminij, Rudar Velenje ...), ki so si napredovanje zagotovili na igrišču, nastop med prvoligaši zavrnil.

Tako pri Bravu kot pri Taboru nedvoumno sporočajo, da so pripravljeni na (morebitni) prvoligaški izziv in se ga veselijo.

Ljubljanski Bravo je na prag zgodovinske uvrstitve v prvo ligo pripeljal Dejan Grabić. Foto: Pino Gašperšič/nk-bravo.si

V Ljubljani pravijo, da kaj drugega ne bi imelo smisla

"Če se uvrstimo po tekmovalni plati, bomo izziv prve lige seveda prevzeli. To je dejstvo, od katerega ne odstopamo. Vse drugo za nas ne bi imelo smisla," nam je v imenu NK Bravo povedal njegov športni direktor Dejan Močnik.

"Pripravljeni na prvo ligo še nismo, marsikaj je še treba postoriti, a to nas čaka v nadaljevanju. Najprej se moramo v prvo ligo uvrstiti, potem bomo naredili naslednje korake," je previdno še povedal ob tem. Bravo, ki je bil ustanovljen leta 2006 in je sprva prednost dajal predvsem mlajšim nogometnim selekcijam, je pred tem, da že v drugi drugoligaški sezoni postane prvak in se prvič v kratki zgodovini kluba prebije med prvoligaše.

"Vsekakor smo zaradi tega zelo zadovoljni. Zdaj smo pred tem, da postavimo piko na koncu lepe zgodbe, ki smo jo spisali v tej sezoni. Imamo karakterno zelo dobro in tudi kakovostno ekipo, ki jo bomo poskušali obdržati na kupu. Če se bomo prebili v prvo ligo, bomo ekipo nekoliko osvežili. Pripeljali bi tri okrepitve, mogoče mlade igralce, ki bi se vklopili v naš sistem. Ne želimo hudih pretresov. Več dela bo z organizacijo in nekaterimi drugimi zadevami. Nekatere stvari smo že preučili in lahko rečem, da smo pripravljeni na izziv," je dodal Močnik in predstavil dogajanje v skorajšnjem novem ljubljanskem prvoligašu.

V prvo ligo tudi z (vsaj) enim zvenečim imenom

Za Bravo igra Andraž Kirm, ki je za Slovenijo odigral vse tri tekme na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Trener Brava je Dejan Grabić, ki lahko računa tudi na nekaj v slovenskem nogometu znanih imen. Prvi je seveda Andraž Kirm, dolgoletni slovenski reprezentant, ki je igral tudi na svetovnem prvenstvu 2010.

Drugi je še en nekdanji reprezentant z izkušnjami z igranjem v tujini Luka Žinko. Omeniti je treba tudi nekdanjega člana Domžal in velenjskega Rudarja s skoraj 200 nastopi v prvoligaški druščini Darka Zeca.

Izstopa tretji najboljši strelec lige, izkušeni slovenski napadalec Mustafa Nukić, ki je pri 17 zadetkih v tej sezoni.

Vsaj za prvo polovico zagotovo vedo, kje bodo igrali

Domače tekme Bravo igra na štadionu ZŠD Ljubljana in tako bo kljub napovedani prenovi osrednjega slovenskega atletskega centra zagotovo tudi vsaj v prvi polovici naslednje sezone.

"Za zdaj imamo informacije, da se gradnja zagotovo še ne bo začela v letu 2019, tako da bomo vsaj v prvi polovici sezone zagotovo igrali tam. Razen kakšne večje tekme, kot so obračuni z Mariborom, Olimpijo in Muro, bomo morda odigrali v Stožicah. O tem se še moramo pogovoriti z odgovornimi ljudmi, a ker štadion ZŠD Ljubljana zadostuje kriterijem prve lige, pri tem ne bo nobenih težav," je dodal Močnik in za konec še enkrat potrdil, da so Ljubljančani pripravljeni na prvoligaški izziv.

V sežanskem Taboru nizajo dobre rezultate in sporočajo: "Prva liga, prihajamo!" Foto: Matej Glavina/NK Tabor Sežana

V Sežani se pripravljajo že nekaj časa in mislijo tudi na Evropo

Podobno govorijo tudi v Sežani, kjer pa jih do preboja med prvoligaše čaka še nekaj dela. "Na prvo ligo se pripravljamo že nekaj časa in upamo, da se bomo v njo uvrstili že letos. Dvigujemo se in imamo vizijo, da bomo v prvi ligi ne samo obstali, ampak skozi leta tudi napredovali in prišli do Evrope," pravi direktor Tabora Davor Škerjanc, izkušeni nekdanji prvoligaški nogometaš, ki je igral za Olimpijo, Primorje, Krko in tudi Koper.

V Sežano, kjer je pred tem že bil, se je kot igralec vrnil leta 2016, ko je bil klub še v tretji ligi. Potem se je z njim prebil najprej v drugo ligo, nekaj tekem pa je odigral tudi v tej sezoni, ko so se Primorcem odprla vrata prvoligaške konkurence.

Prvo ligo si zasluži več kot deset klubov

Direktor Tabora Davor Škerjanc v družbi okrepitve iz Gabona, Richarda Ndzengueja. Foto: Matej Glavina/NK Tabor Sežana "Uspeh nas ni presenetil, žal nam je le, da nam zaradi slabega začetka sezone ni uspelo prehiteti Brava. Sestavili smo ekipo, na katero sem zelo ponosen. Nazadnje smo izgubili novembra lani, od takrat smo prejeli samo tri gole, še to dva z 11 metrov. To so dejstva, ki kažejo na našo moč. Kako pripravljeni smo na prvo ligo, bomo videli v obračunih z Gorico v dodatnih kvalifikacijah, a če nam ne bo uspelo letos, bomo preboj v prvo ligo napadali že naslednjo sezono," je še povedal Škerjanec, ki pravi, da se za to, da se bo Nogometni zvezi Slovenije dogajalo, kot se ji je v preteklosti, in bodo klubi zavračali preboj med prvoligaše, ne gre bati.

"Ne. V Sloveniji je vse več ambicioznih in dobrih nogometnih sredin. Mislim, da bodo imeli odgovorni težave prej v nasprotni smeri, saj je takšnih, ki bi bili lahko prvoligaši, preveč. Mi, Nafta, Radomlje, Bravo, Krka, Drava, prihaja Koper. Res škoda bi bilo tudi to, če bi Gorica, ki je zelo dober in tudi urejen klub, poslovila od prve lige. Bolje bi bilo, če bi prvo ligo razširili. Mislim, da je čas za razmišljanje v tej smeri," je povedal Škerjanec, ki je kot igralec v prvoligaški druščini zbral več kot 200 nastopov.

Neverjeten podatek, zaradi katerega se Gorici obeta pekel

Gorico v dodatnih kvalifikacijah čaka peklenska naloga. Foto: Vid Ponikvar



Tabor je v odlični formi, saj v ligi ni izgubil že dolgih 14 tekem. Nazadnje je igrišče sklonjenih glav zapustil 10. novembra lani, ko je v Novem mestu proti Krki izgubil z 0:1. Potem je nanizal enajst zmag in tri remije. Statistika pravi, da so Sežančani v tem obdobju prejeli le tri zadetke na 14 tekmah, zabili pa so jih 28. Neverjetno!



Pri Gorici je zgodba zrcalno nasprotna. V 16 prvoligaških tekmah v letu 2019 je osvojila pičlih devet točk. V tem času je nanizala kar enajst porazov, tri remije in le dve zmagi. Brez zmage je že šest prvenstvenih krogih, v katerih je osvojila samo dve točki.



Štadion pripravljen, ekipa prav tako

Tabor domače tekme igra na štadionu v Sežani, ki je pripravljen na prvo ligo, sporočajo Primorci. "Nobenih večjih posegov v prvi sezoni ne bo potrebnih. V nadaljevanju pridejo nekatere spremembe, kot so reflektorji, a za prvo leto ovir ni," pravi direktor Tabora, na katerega klopi sedi nekdanji trener Olimpije Andrej Razdrh.

Tabor s klopi vodi nekdanji trener Olimpije Andrej Razdrh. Njegov pomočnik je nekdanji dolgoletni napadalec ajdovskega Primorja Uroš Barut. Foto: Matej Glavina/NK Tabor Sežana

Pa na igrišču? Od znanih imen sta tu nekdanji nogometaš Olimpije, Interblocka in Kopra Erik Salkić, ki se lahko pohvali s skoraj 200 prvoligaškimi nastopi. Nekaj več kot 100 jih ima Nace Kosmač, nekdanji dolgoletni član Primorja. Omeniti velja še nekdanjega člana Gorice Jana Humerja, ki pri 22 letih zagotovo še ni rekel zadnje.

Izstopa drugi najboljši strelec lige, Francoz Papa Ibou Kebe, ki je v 25 prvenstvenih nastopih zabil kar 24 golov.

Do zdaj edini prvoligaški ples se je v Sežani končal klavrno

Tabor, ki bo čez štiri leta praznoval stoletnico obstoja, se je v prvoligaški druščini enkrat sicer že znašel. V sezoni 2000/01 je med 12 prvoligaši zasedel zadnje mesto in izpadel iz lige, potem pa se je zgodil zlom kluba, začela se je dolga pot nazaj do tega, kar se s sežanskim nogometom dogaja danes.

Tako je tudi po zaslugi pokrovitelja CherryBox24, katerega naziv Tabor nosi tudi v imenu in skrbi, da je finančno stanje kluba vzorno.

Lestvica 2. SNL pred zadnjim krogom: