Trije v Turčijo, trije proti Dinamu, Radomljam se je podrl načrt

Slovenski prvoligaški nogometni klubi so že zavihali rokave. Novoletnega počitka je konec, potekajo priprave na spomladanski del, ki se bo začel 12. februarja, za Olimpijo in Muro pa še nekoliko prej. Črno-beli, ki jih po dolgem času ne vodi več Ante Šimundža, se podobno kot Mariborčani in Celjani 20. januarja odpravljajo v Turčijo, njihovi tekmeci v 1. SNL pa bodo trenirali doma ali pa na Hrvaškem. Z največjimi preglavicami se srečujejo Radomljani. Prva bosta v letu 2022 zaigrala Aluminij in Koper.

Slovenski prvoligaši so v nogometno leto 2022 vstopili s številnimi spremembami. Prvak Mura, Celje in Radomlje imajo nove trenerje. V čevlje Anteja Šimundže stopa njegov donedavni sodelavec Damir Čontala, Celjane je prevzel še kako motivirani povratnik Simon Rožman, Radomljanom pa bo zgodovinski obstanek skušal priboriti Nermin Bašić, ki je na trenerskem položaju nasledil Roka Hanžiča. Tega so sprva premestili na vodjo nogometne akademije, a se je nato po daljšem premisleku odločil, da se odpravi novim izzivom naproti.

Roka Hanžiča (levo) je na položaju glavnega trenerja Radomelj nasledil donedavni športni direktor Nermin Bašić (desno). Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadnjeuvrščeni Radomljani so načrtovali, da bodo priprave na spomladanski del opravili v Dalmaciji in se tako še tesneje povezali s partnerjem Hajdukom, a jim je načrte prekrižal porast okužb s covid-19 v Splitu in okolici, tako da so primorani iskati nove rešitve. Podali so se v iskanje novih tekmecev na pripravljalnih dvobojih, tako da jih bo v prihodnjih tednih pot, podobno kot številne slovenske prvoligaške, najverjetneje vsaj nekajkrat ponesla tudi v bližnjo Istro.

Številni slovensko-hrvaški spopadi

Trener Maribora Radovan Karanović se bo v Turčiji pomeril tudi proti beograjski Crveni zvezdi, ki zaseda posebno mesto v njegovem srcu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Z močnimi tekmeci bodo imeli opravka jesenski prvak Maribor, branilec naslova Mura in Celje, saj se odpravljajo v Turčijo. Med najbolj atraktivnimi tekmeci izstopa nekdanji evropski in svetovni prvak, srbski velikan Crvena zvezda, s katerim se bodo vijolice pomerile 25. januarja. Tiste slovenske klube, ki se bodo pripravljali v domovini oziroma na Hrvaškem, pa čaka kar nekaj udarnih spopadov z najboljšimi hrvaškimi klubi.

Olimpija bo tako priprave začela s tekmama proti zagrebškemu Dinamu in Osijeku, pri katerem sta pred leti delovala tudi brata Dino (trener) in Marin (tehnični direktor ter vodja skavtske službe) Skender, zdaj pa sta njegova člana slovenska reprezentanta Damjan Bohar in Mario Jurčević, s hrvaškim prvakom Dinamom se bo pomeril tudi jesenski podprvak Koper.

Olimpija se bo sredi januarja na Hrvaškem pomerila tudi z Osijekom, katerega barve je še jeseni zastopal Marin Pilj, po novem nogometaš zmajev. Foto: Vid Ponikvar

Bravo bo okusil moč Rijeke, pri kateri se dokazujeta Haris Vučkić in Adam Gnezda Čerin, pa tudi hrvaške Gorice (le tri dni pred tem se bo pomeril še s slovensko Gorico, jesenskim drugoligaškim prvakom), z Dinamom in Rijeko bodo imele opravka tudi Domžale, z Osijekom se bo udaril sežanski Tabor.

Že v soboto pa se v Zagreb odpravlja Aluminij, ki bo v hrvaški prestolnici odigral uvodno pripravljalno tekmo proti Lokomotivi. Isti dan bodo dejavni tudi Koprčani. Za zaprtimi vrati Bonifike se bodo pomerili s hrvaškim drugoligašem Opatijo. V soboto se bo tako začel pester spored pripravljalnih tekem, ki ga bodo klubi sproti še dopolnjevali, saj jih kar nekaj čaka na potrditev načrtovanih srečanj, zaradi vse pogostejših okužb s covid-19 pa niso izključene spremembe urnikov in morebitne odpovedi. Koprčani tako do začetka spomladanskega dela načrtujejo odigrati osem tekem, Domžale in Aluminij jih bodo na Hrvaškem zagotovo še tri, v prihodnjih dneh bodo razpored tekem objavili v Radomljah ...

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 15.1. Maribor – Triglav Kranj (Slo/2) 22.1. Maribor – LASK Linz (Avt/1) 25.1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26.1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29.1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5.2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 8.1. Koper - Opatija (Hrv/2) 16.1. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 22.1. Koper - Dekani (Slo/2)?

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11.1. Olimpija – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 15.1. Olimpija – Osijek (Hrv/1) 22.1. Olimpija – Szombathelyi Haladas (Mad/2) 25.1. Olimpija – Slovacko (Češ/1) 29.1. Olimpija – Austria Celovec (Avt/1) 2.2. Olimpija – Javor Ivanjica (Srb/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12.1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) 15.1. Mura – ZTE (Mad/2) 22.1. Mura – Lech Poznan (Pol/1) 26.1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30.1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4.2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12.1. Bravo – Budafoki (Mad/2) 15.1. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 19.1. Bravo – Gorica (Slo/2) 22.1. Bravo – Gorica (Hrv/1) 27.1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5.2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 12.1. Domžale – Rijeka (Hrv/1) 15.1. Domžale – Budafoki (Mad/2) 19.1. Domžale – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 20.1. Domžale – Orijent (Hrv/2) 26.1. ? 28.1. Domžale – Slovacko (Češ/1) 4.2. ? 5.2. ?

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16.1. Varaždin (Hrv/2) – Celje 22.1. Celje – Krilja Sovetov (Rus/1) 25.1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28.1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5.2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15.1. Tabor – Dekani (Slo/2) 22.1. Osijek (Hrv/1) - Tabor 26.1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28.1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1.2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5.2. ?

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8.1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) – Aluminij 14.1. Gorica (Slo/2) - Aluminij

Radomlje