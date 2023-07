Srečanje prvakov v Ljubljani

1. SNL, 2. krog:

Sobota, 29. julij:

Nedelja, 30. julij:

Za uvod pestro v Kopru

Prvi obračun drugega kroga 1. SNL bo postregel s tekmo v Kopru, kjer bodo domači nogometaši gostili Radomlje. Koprčani so v sezono vstopili z veliko zmago nad aktualnim prvakom Olimpijo, potem ko jim v pretekli sezoni proti ljubljanskemu nasprotniku ni uspelo priigrati niti točke. Že tako povsem predrugačena koprska zasedba je v sredo dobila še enega člana. To je Toura Diaby, Francoz, ki se najbolje znajde v zadnji vrsti. V povsem drugačnem duhu pa se v tekmo podajajo Radomlje, ki so morale v prvem krogu s kar 0:4 priznati premoč Mariboru. Štajerci so povozili gostitelje in tako končali niz neporaženosti, ki je trajal kar enajst tekem (spomnimo, Radomlje so spomladi izgubile le na enem od šestnajstih srečanj). Popravni izpit rumeno-črne čaka na Obali, kjer jih pričakuje samozavestni Koper.

Radomlje bodo na delu v Kopru. Foto: Nik Moder/Sportida

Mlinarjem se je kot posojeni igralec češkega Slovačka pridružil črnogorski branilec Marko Merdović. Na levi strani zadnje vrste mu bo pomagal Elvis Letaj, ki prihaja iz splitskega Hajduka. Polnopravna člana sta postala Žan Žaler in Tibor Gorenc Stanković, ki bosta zaostrila konkurenco na položaju osrednjega branilca.

V Ljubljani srečanje prvakov

Zatem bo danes vroče tudi v Stožicah, kjer bo spopad prvakov pretekle sezone, saj se bosta udarila aktualni prvak 1. SNL Olimpija in drugoligaški "kralji", nogometaši Rogaške. V ljubljanski zasedbi so sicer v prvem krogu ostali brez točk, a zasedba Joaa Henriquesa trenutno igra na dveh frontah, saj igra tudi kvalifikacije za ligo prvakov. Med tednom je tako ljubljanska zasedba gostovala pri Ludogorcu in se pred povratnim srečanjem razšla s spodbudnih 1:1. Kako resno se bodo aktualni prvaki lotili novinca iz Rogaške Slatine? Mlada zasedba Rogaške je v prvem krogu morala z 0:2 priznati premoč Bravu. "Priprave na tekmo potekajo po načrtu. Vemo, da nas čaka težka tekma, izredno tehnična ekipa, ampak to ne pomeni, da nimamo svojega načrta. Dober pristop, agresija in konkretnost so vodila, ki jih ne smemo zanemariti," pa je pred srečanjem prvakov dejal trener Rogaške Oskar Drobne.

Bravo bo na delu pri Domžalah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi nedeljsko dogajanje v 1. SNL se bo med drugim začelo v Domžalah, kjer bo na delu ljubljanski Bravo. Domžalčani so sicer v prvem krogu po drami s 3:2 ugnali Muro, a je ob tem veliko slabe volje v tabor Simona Rožmana vnesel ekspresen in nepričakovano hiter izpad iz kvalifikacij za konferenčno ligo. Od prvoligaških zelenic se je ob tem poslovila tudi legenda domžalskega nogometa, Slobodan Vuk, rekorder po številu zadetkov (67) in nastopov (271) v rumenem, ki je postal član Doba. S tremi točkami pa se na svoj drugi obračun v sezoni podajajo tudi nogometaši Brava, ki so bili v prvem krogu boljši od novinca Rogaške. Bravo se je še tretjič zapored v prvem krogu nove sezone pomeril z novincem. Tokrat je nežnejšo uverturo, ki mu jo je naklonil žreb, sploh prvič tudi izkoristil.

Šiškarji so sredino popoldne izkoristili za preizkus moči: udarili so se z italijanskim prvoligašem Laziem. Rimski orli so upravičili status favorita in Slovence ugnali z 2:0. Pod oba zadetka se je podpisal Ciro Immobile, ki je bil v 29. minuti natančen z bele točke, sredi drugega polčasa pa je zabil tudi iz igre. "Po tekmi sem še bolj prepričan, da so tovrstna srečanja koristna. Naš cilj je bil izboljšati igro v tretjini pred našim golom. Večji del tekme smo se kakovostno branili in opravljali vse dogovorjene naloge, ob tem pa smo po osvojenih žogah hitro zapretili," je bil zadovoljen trener Brava Aleš Arnol.

Mariborčani želijo popraviti vtis Maribor bo gostil Aluminij. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Istočasno kot v Domžalah pa bo v nedeljo vroče tudi v Mariboru, kjer bo gostoval Aluminij. Mariborčani se kljub zmagi v prvem krogu nad Aluminijem v obračun ne podajajo najboljše volje, saj so med tednom v kvalifikacijah za konferenčno ligo z medlo igro navijače pustili hladne, z luksemburškim Differdangejem pa so razšli z remijem (1:1). "Trem točkam iz prvega kroga želimo dodati nov poln izkupiček. Ne glede na težo, ki jo imajo evropske kvalifikacije, ne moremo zanemarjati pomena dobrega odprtja ligaške sezone. Lanska izkušnja je vsem še kako ostala v spominu," je pred tekmo dejal Marin Laušić. Na drugi strani bo Aluminij, ki je pred sezono v kvalifikacijah za prvo ligo premagal Gorico, po remiju na prvi tekmi s Celjem (2:2) skušal presenetiti še Mariborčane.

V Celje prihaja Mura

Za konec kroga pa bodo v nedeljo zvečer oči nogometnih navdušencev usmerjene še v Celje, kjer bo gostovala Mura. Celjani po prihodu Alberta Riera še iščejo zmagovito formulo, med tednom so v kvalifikacijah za konferenčno ligo po pravi toči zadetkov s 3:4 izgubili proti portugalski Vitorii, ob tem pa so v prvem krogu "le" remizirali z Aluminijem (2:2). Eni izmed glavnih favoritov za letošnji naslov 1. SNL zdaj čaka nova zelo zahtevna naloga, saj na stadion Z'dežele prihaja Mura. Ta je bila sicer v prvem krogu zelo razočarana, saj je po preobratu in prejetem zadetku v 95. minuti tekme morala priznati premoč Domžalam.

Tekma v Celju bo 68. prvoligaški obračun med Muro in Celjani. Čarno-bejli so do zdaj slavili na 28 tekmah, 24 tekem so dobili Celjani, na 15 tekmah zmagovalca ni bilo. V lanski sezoni je Celje slavilo na zadnjih dveh medsebojnih tekmah, prva tekma v Celju se je končala z remijem, v Fazaneriji pa so bili domači boljši s 3:1.

Lestvica: