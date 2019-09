Sreča v nesreči za Pirića, ki je ostal brez zavesti #video

Mariborčani so v nedeljo drago plačali zmago v Domžalah. Osvojili so tri točke, s katerimi so se povzpeli v zgornjo polovico razpredelnice, dobršen del srečanja pa so morali igrati brez prvega vratarja. Kenan Pirić je namreč zaradi pretresa možganov zapustil igrišče že v 16. minuti.

Prepoved treninga od sedem do deset dni

"Po dvoboju je v bolnišnici opravil podroben pregled glave (CT), ki ni pokazal poškodb pomembnih struktur, tako da je noč preživel v domači oskrbi. Vsaj od sedem do morda deset dni bo imel prepoved treninga zaradi nevarnosti ponovne poškodbe, ki bi lahko pomenila hujše posledice," je pojasnil dr. Zmago Krajnc, klubski zdravnik na nedeljski tekmi.

Kako je prišlo do poškodbe?

Pirić je po neljubem dogodku potrdil spodbudne novice: "Dobil sem močan udarec v tilnik in ostal brez zavesti. Po hitrem odzivu naše klubske zdravniške službe so me z igrišča prepeljali v mariborsko bolnišnico, kjer so opravili vse potrebne preglede, lahko sem bil čez noč doma in se zdaj dobro počutim."

Čuti še bolečine v vratu, brez reprezentance BiH

Maribor je v nedeljo premagal Domžale z 1:0. Foto: Grega Valančič / Sportida Po takojšnjem sodelovanju kluba in vodstva Nogometne zveze Bosne in Hercegovine je bil reprezentančni strokovni štab obveščen, da vratarja slovenskega prvaka za tekmi proti Liechtensteinu in Armeniji ne bo na seznamu kandidatov.

''Zdravniki so mi predpisali popolno mirovanje s strogo prepovedjo vsakršnih aktivnosti, tako da sem, žal, moral odpovedati udeležbo na reprezentančni akciji. Čutim še bolečine v vratu, dosledno bom upošteval navodila zdravnikov in upam, da se bom lahko v prihodnjem tednu pridružil klubskim soigralcem na treningih,'' poroča mariborski klub, ki ima na seznamu poškodovanih poleg reprezentanta BiH tudi člana izbrane vrste Slovenije Martina Milca.