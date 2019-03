Sosedski derbi v Domžalah, lahko Celje premeša štrene Mariboru?

Reprezentančnega premora je konec, do konca maja bo v ospredju klubski nogomet. Prvoligaši s koncem marca pričenjajo peklenski spored, saj jih v devetih tednih čaka še 13 ligaških preizkušenj. Zaključek marca bo ponudil zadnje dejanje druge tretjine prvenstva. V uvodnem dvoboju 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bodo udarili Domžalčani in Ljubljančani, sledil bo štajerski derbi med Mariborom in Celjem, zvečer se bosta pod reflektorji udarila še Rudar in Gorica.

Domžale so na tekmovalni premor odkorakali z bolečo zaušnico v Novi Gorici, saj so Primorci prekinili uspešno serijo Domžal in četi Simona Rožmana zadali prvi poraz v nadaljevanju sezone. Ljubljančani na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom niso izgubili, a tudi zmaji niso imeli razlogov za zadovoljstvo z rezultatom. Veliki derbi z Mariborom se ni razpletel po ljubljanskih željah, Štajerci so z neodločenim izidom zadržali deset točk naskoka pred aktualnim dvojnim prvakom. Ljubljanski nogometaši so sicer v Domžalah sila uspešni, saj so dobili kar 12 od 19 ligaških gostovanj, nenazadnje so si ob koncu lanskega prvenstva prav tam zagotovilo krono državnega prvaka. Kdo bo uspešen danes?

Kaj bo ponudil štajerski derbi?

Jasmina Mešanovića čakajo vsaj štirje tedni mirovanja, saj si je na derbiju v Ljubljani poškodoval stegensko mišico. Foto: Mario Horvat/Sportida Ljudski vrt bo v sobotnem popoldnevu gostil štajerski derbi Mariborčanov in Celjanov. Grofje lovijo tretje Domžale, vijolice pa želijo povečati naskok pred Olimpijo. Ljubljančani za vrhom lestvice zaostajajo debelih deset točk, razlika pa je ostala nespremenjena tudi po derbiju v Stožicah. Dvoboj velikih rivalov ni ponudil zadetkov, z razpletom pa so bili precej bolj zadovoljni Štajerci.

Celjani so na štirih pomladanskih preizkušnjah osvojili sedem točk, eno manj kot Maribor, na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom pa so potrdili tudi dobro strelsko formo. Četa Dušana Kosiča je prekinila nalet kranjskih nogometašev, Gorenjci so se domov vrnili s štirimi žogami v svoji mreži, Celjani pa so se znova povsem približali Domžalam. Rumeno-modri za tretjim mestom zaostajajo za vsega točko in tako ostajajo v igri za evropsko vozovnico.

Rudar prvič z novim trenerjem

Zadnji sobotni obračun bo odigran v Velenju. Knapi se bodo prvič predstavili pod taktirko Almirja Sulejmanovića, Goričani bodo v Šaleški dolini potrjevali skalp Domžal, saj se je Nermin Bašić v prejšnjem krogu v četrtem poizkusu razveselil prvih točk na klopi Gorice in privržencem Gorice ponudil nekaj razlogov za zadovoljstvo. Nogometaši Rudarja se bodo skušali pobrati po visokem porazu v Kidričevem, kjer so jim rdeči nasuli kar štiri zadetke in trenerja Marijana Pušnika prisilili v slovo. Dravograjčan bo poslej opravljal zgolj naloge športnega direktorja.

Debi Panadića na domačem igrišču Andrej Panadić je novi trener Krškega. Foto: NK Krško

Prva nedeljska tekma bo postregla z obračunom med Triglavom in krškim, kjer so se odločili za menjavo na trenerskem stolčku. Andreja Panadića že ob debiju na Stadionu Matija Gubec čaka zahteven izziv, saj se bodo Posavci udarili s Triglavom. Kranjčani so bili še pozimi najbližji tekmec Krčanov, a so s tremi zmagami v nadaljevanju prvenstva pobegnili tokratnemu gostitelji. "Nuklearci" pred zadnjo tekmo druge tretjine prvenstva za osmim Triglavom zaostajajo devet točk, točko manjša je razlika do devetega Rudarja.

Zadnje dejanje v Murski Soboti

Zaključno dejanje druge tretjine Prve lige Telekom Slovenije bo odigrano v soboški Fazaneriji. Mura gosti nogometaše Aluminija, ki je v jesenskem delu prvenstva izgubil oba dvoboja s Prekmurci. Črno-beli so se v začetku novembra v Kidričevem razveselili prve gostujoče zmage v prvoligaški konkurenci, rdeči pa so brez točk ostali tudi v Murski Soboti. Moštvo Oliverja Bogatinova je po treh zaporednih ničlah vknjižilo prve točke pomladi, rdeči so na svojem igrišču napolnili mrežo Rudarja in Marijana Pušnika prepričali v odstop. Aluminij se je po zaslugi zadetkov Sanina Muminovića, Matica Vrbanca, Dejana Petroviča in Luke Štora znova približal tretjem mestu, ki ga s točko prednost zasedajo Domžalčani.

Najboljši strelci: 12 - Rudi Požeg Vancaš (Celje),

11 - Luka Zahović (Maribor),

10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura), Andres Vombergar (Olimpija),

9 - Jan Mlakar (Maribor), Francesco Tahiraj (Aluminij),

8 - Dino Hotić (Maribor), Luka Majcen (Triglav), Shamar Nicholson (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

