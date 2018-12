So pri Olimpiji padle prve glave? Za zdaj še ne, ampak ...

Nov dan in nove informacije iz vrst NK Olimpije, ki so spet dodobra razburkale slovensko, predvsem ljubljansko nogometno javnost. Je res, da so se prvi rezi v igralskem kadru prvakov, ki jih je po bolečem sobotnem porazu v Kidričevem napovedal predsednik Milan Mandarić, že zgodili? Vrata naj bi pri Olimpiji pokazali najboljšemu strelcu Roku Kronavetru in kapetanu Branku Iliću. V klubu pravijo, da ne. Ob tem je vse bolj jasno, da je usoda trenerja Zorana Barišića res nejasna.

Nogomania, ki je že v nedeljo dopoldne pisala o tem, da v Olimpiji po bolečem porazu sledi korenit rez v igralskem kadru, kar je njen predsednik z odmevno izjavo za javnost malce za tem tudi potrdil, je danes poročala o tem, da so prve odločitve že padle. Ne kar katerekoli.

Rok Kronaveter, strelec odločilnih golov za naslova državnega prvaka leta 2016 in 2018, z desetimi goli tudi najboljši strelec ekipe v prvenstvu v tej sezoni in verjetno najboljši igralec Ljubljančanov zadnjih let, in kapetan Branko Ilić naj bi bila na odstrelu kot prva. Oba naj bi že izvedela, da v klubu nanju ne računajo več. Oba imata sicer pogodbi do konca sezone. Oba smo tudi poskušali priklicati, da bi govorice potrdila ali zanikala, a se nista javila. "Za zdaj se ni zgodilo še nič. Ko se bo, boste o tem obveščeni," nam je ob tem povedal Izidor Kordič, ki je pri Olimpiji zadolžen za odnose z javnostmi.

Predsednik tokrat raje ni govoril, oglasil se je njegov svetovalec

Kakšne poteze bo povlekel Milan Mandarić? Foto: Vid Ponikvar Poklicali smo tudi Milana Mandarića, ki se je sprva opravičil zaradi sestanka, potem pa nas prosil, da o vsem skupaj govorimo z njegovim osebnim svetovalcem za odnose z javnostmi Petrom Damjanićem. "Pogovori z nekaterimi igralci so se res že zgodili, a danes je šele torek, tako da smo na začetku. Pogovarjali smo se tudi z omenjenima, a nikakor ni res, da v klubu ne računamo več nanju. Dokler se pogovarjamo, težko karkoli povem. Zgodilo se ni nič novega. Vse je bilo napisano že v predsednikovem sporočilu za javnost. Pogovarjamo se predvsem o tem, zakaj se je v soboto in že na nekaterih tekmah pred tem zgodilo, kar se je. Iščemo vzroke, zakaj nekateri klubu ne vračajo tistega, kar bi morali. Toda za zdaj se ni zgodilo še nič. Ko se bo, boste izvedeli," je povedal Damjanić in večkrat poudaril, da Kronaveter, ki je v Kidričevem igral le v prvem polčasu, in Ilić, ki na tej tekmi sploh ni igral, saj je od prve do zadnje minute sedel na klopi, še nista odpisana. To so nam potrdili tudi nekateri drugi viri, a vprašanje seveda je, kako bo v prihodnjih dneh.

Po pestri nedelji, verjetno pa že prej, je jasno, da velik del igralskega kadra ni v najboljših odnosih z Mandarićem. Po besedah, s katerimi jih je predsednik očrnil v nedeljo, drugače niti ne more biti. Ker je kar precej takšnih, ki jim pogodbe potečejo po koncu sezone (ob Kronavetru in Iliću so taki še Aljaž Ivačič, Nejc Vidmar, Goran Brkić, Nik Kapun, Aljaž Krefl in Dino Štiglec), seveda pa bo zagotovo odšel tudi kdo od tistih z dolgoročnejšimi pogodbami, lahko pričakujemo, da se v Ljubljani spet obeta pestra nogometna zima.

Bo Zoran Barišić klop Olimpije zapustil po samo enem porazu? Foto: Morgan Kristan / Sportida

Usoda Zorana Barišića je (zelo) negotova

Zdi se, kot da v Stožicah čakajo le še sobotno prvenstveno tekmo v Novi Gorici, ki bo zanje zadnja v letu, v katerem so prišli do zgodovinske dvojne krone, potem pa sledijo novi, veliki pretresi. Le nekaj mesecev za tem, ko so nogometaši, strokovno vodstvo in predsednik s svojimi sodelavci skupaj z navijači v Ljubljani proslavljali konec ene od najuspešnejših sezon v klubski zgodovini. Po le enem porazu novega, že četrtega trenerja Olimpije v tej sezoni, Zorana Barišića.

Seveda morda še bolj kot igralski kader marsikaterega navijača Ljubljančanov zanima tudi njegova usoda. Že iz včerajšnjih besed Mandarića je mogoče razbrati, da je usoda Dunajčana na klopi Olimpije vse prej kot gotova. "Kot vam je povedal predsednik. On je še vedno trener Olimpije. Če bo drugače, boste obveščeni," nam je o njem povedal Damjanić, ko smo ga vprašali, ali bo Barišić v soboto zagotovo sedel na klopi Olimpije. Tudi iz teh besed lahko sklepamo, da ne bo presenečenje, če bo že po nekaj več kot treh mesecih in le enem porazu (oziroma maksimalno dveh) Barišić kmalu postal novi v vrsti Mandarićevih nekdanjih trenerjev Olimpije.

Znana je kazen za Kamerunca