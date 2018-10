Olimpija k staremu znancu brez Kronavetra, Vombergarja in Tomića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani se bodo v soboto pomerili z Gorico. Ko so se nazadnje pomerili s hrvaškim prvoligaškem, so visoko izgubili na Reki (0:4). Foto: Vid Ponikvar

Klubi Prve lige Telekom Slovenije med reprezentančnim premorom, ko se članska reprezentanca poteguje za točke v ligi narodov, mlada izbrana vrsta do 21 let pa za dodatne kvalifikacije za EP 2019, ne mirujejo. Večino klubov čakajo prijateljske tekme s klubi iz bližnjih držav.

Maribor, ki je po uvodni tretjini sezone z naskokom na vodilnem položaju, se bo navijačem med reprezentančnim premorom predstavil v soboto. V Ljudskem vrtu se bodo pomerili s hrvaškim prvoligaškim klubom HNK Gorica. V prejšnji sezoni je bil še drugoligaš, nato ambiciozno napredoval med elito, po 10. krogu pa zaseda visoko četrto mesto in je največja senzacija tega prvenstva. V soboto je doma v Veliki Gorici premagal Rijeko (2:1) in poskrbel, da je Matjaž Kek razočarano odstopil s položaja trenerja.

Pred Gorico - HNK Gorica. Delovni premor v vijol'čnem domu, ki pa ne bo minil brez tekmovalnosti.

V soboto ob 16:00 v Ljudskem vrtu test proti hrvaškemu prvoligašu: @nkmaribor – @hnkgorica.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/6UbBb5hcmD — NK Maribor (@nkmaribor) October 10, 2018

Gorica, pri kateri izstopa razigrani poljski napadalec Lukasz Zwolinski, najboljši strelec hrvaškega prvenstva, bo v mestu ob Dravi gostovala v soboto ob 16. uri. Mariborski klub je ustregel gledalcem, odprta bo vzhodna tribuna Ljudskega vrta, vstop pa bo brezplačen. Trener vodilnih vijolic Darko Milanič bo pogrešal članska reprezentanca Amirja Derviševića in Luko Zahovića, mladega črnogorskega reprezentanta Luko Uskokovića, manjkal bo tudi mladi reprezentant Jan Mlakar, ki se je zaradi poškodbe ramena vrnil s priprav izbrane vrste do 21 let.

Olimpija odhaja v Bosno in Hercegovino z 20 igralci

Zoran Barišić bo v soboto z Olimpijo gostoval v Banjaluki. Foto: Morgan Kristan / Sportida Ljubljančani se bodo v petek odpravili v Banjaluko, kjer domuje Borac. Zdaj je član najmočnejšega prvenstva Bosne in Hercegovine, v času nekdanje Jugoslavije pa se je pogosto potegoval za točke proti Olimpiji v prvi oziroma drugi zvezni ligi, tako da se zeleno-beli odpravljajo k staremu znancu.

Zmaji bodo pri Borcu, ki zdaj tekmuje v tretjem klubskem razredu v 1. BiH – Prvi ligi Republike Srbske, gostovali v soboto ob 15. uri, zeleno-belo odpravo, ki bo štela 20 igralcev, pa bo sestavljal tudi predsednik Milan Mandarić. Olimpija se bo po tekmi vrnila v Slovenijo.

Trener Zoran Barišić, ki kot trener Olimpije še ni doživel poraza, ne bo mogel računati na članska reprezentanta Aljaža Ivačiča in Latvijca Vitalijsa Maksimenka, zaradi počitka se na pot ne bodo odpravili Rok Kronaveter, Tomislav Tomić in Andres Vombergar, v Ljubljani pa bodo ostali tudi poškodovani Goran Brkić, Marko Gajić, Nik Kapun in Aljaž Krefl, ki še ni dovolj pripravljen za tekmovalne izzive.

Uradno fotografiranje je za nami ✔😄🐸 pic.twitter.com/w0sCiD4BiP — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) October 9, 2018

Ljubljančane čaka naslednja obveznost prihodnjo sredo (17. oktobra), ko bodo v prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije gostovali v Kopru. Zanimanje za gostovanje zmajev je na Primorskem ogromno, gostitelji pa so se odločili, da bodo ljubiteljem nogometa na Bonifiki omogočili prost vstop.

Vrtnice brez tekme

Gorica se je v nasprotju s prakso, največkrat se je v času reprezentančnega premora dogovorila za prijateljske dvoboje s katerim izmed italijanskih klubov, odločila, da tokrat ne bo odigrala nobene tekme. Tako se je odločil trener Miran Srebrnič, ki v teh dneh pogreša tri mlade reprezentante (Grega Sorčan, Žiga Lipušček in Jan Humar).

Zagrebška Lokomotiva prihaja na kidričevski peron

Aluminij je še en od tistih klubov, ki se bodo v času reprezentančnega premora spoprijel s hrvaškim prvoligašem. V Kidričevo prihaja zagrebška Lokomotiva, ki trenutno pri slovenskih sosedih zaseda visoko tretje mesto.

Aluminij, ki je v soboto namučil Maribor, bo konec tedna gostil Zagrebčane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekma se bo v soboto začela ob 15. uri, trener Oliver Bogatinov pa ne bo mogel računati na številne mlade reprezentante. Manjkali bodo Luka Janžekovič, Erik Gliha, Matic Vrbanec in Dejan Petrovič.

Rumeni v hrvaško prestolnico

Domžalčani, ki bodo v času reprezentančnega premora pogrešali mladega reprezentanta Adama Gnezdo Čerina in legionarja Rubina Belimo (Ekvatorialna Gvineja), bodo skušali dvigniti formo že v petek, ko se bodo v hrvaški prestolnici pomerili z Rudešem. Zadnjeuvrščeni klub hrvaškega prvenstva bo v Zagrebu gostil rumene, ki bodo zaradi kazni pogrešali kapetana Senijada Ibričića kar na treh tekmah, dvoboj pa se bo začel ob 15. uri.

Mura bo le trenirala

Mura, ki v tej sezoni nastopa med najboljšimi po petih letih in je v prejšnji sezoni osvojila drugoligaški naslov, se je odločila za počitek. Trener Ante Šimundža je prižgal zeleno luč načrtu, da se ponos prekmurskega nogometa med reprezentančnim premorom osredotoči na treninge in pozabi na pripravljalna srečanja. Zaradi sodelovanja z mlado izbrano vrsto pogreša Aleksandra Boškovića.

Štajerski izziv za Celjane

Celjani se bodo konec tedna odpravili k severnim sosedom. Pot jih bo vodila v Avstrijo, kjer se bodo ustavili na štadionu Franz Heuberger v Gradcu in se ob 16.30 pomerili s Sturmom.

Celjani se bodo konec tedna pomerili z avstrijskim prvoligašem Sturmom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener grofov Dušan Kosić ne bo mogel računati na članskega reprezentanta Rudija Požega Vancaša, manjkali bodo tudi mladi reprezentanti Metod Jurhar, Amadej Brecl in Janez Pišek.

Najprej v Avstrijo, nato na Tek za Kranj

Kranjski prvoligaš Triglav je po dveh prostih dneh nadaljeval treninge v sredo. Trener Dejan Dončić bo trenutno pripravljenost izbrancev, med katerimi ni treh članov mlade izbrane vrste Kristjana Arha Česna, Davida Tijanića in Ožbeja Kuharja, ocenil v petek, ko se bodo gorenjski orli v prijateljskem srečanju pomerili s prvoligašem RZ Pellets WAC. Dvoboj bo potekal ob 16. uri na štadionu Sportplatz Reichenfels. Nogometaši Triglava se bodo dan pozneje udeležili Teka za Kranj.

Po Šmartnem le še trening

Predzadnjeuvrščeni velenjski Rudar se je v torek mudil pri sosedih v Šmartnem ob Paki, kjer se je v tekmi zaprtega tipa udaril s tretjeligašem. Trener Marijan Pušnik je pridobil dragocene informacije, vrnil pa se je tudi mladi slovaški reprezentant David Hrubik, tako da knapi v času reprezentančnega premora pogrešajo le mladega napadalca Milana Tučića.

Inter na štadionu Matije Gubca

Konec tedna bodo dejavni tudi nogometaši Krškega. Pot do forme, s katero se želijo izogniti zadnjemu mestu, bodo iskali tudi na petkovi prijateljski tekmi, ko bo na štadionu Matije Gubca gostoval hrvaški prvoligaš Inter Zaprešić. Sosedski obračun se bo začel ob 18. uri.