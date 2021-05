Olimpija po derbiju zadržala prednost pred Mariborom #video

Konec tekme v Stožicah. Večni derbi se je po številnih priložnostih končal brez zadetkov.

foto: Grega Valančič/Sportida:

69. minuta: nova priložnost za Maribor. Streljal je Martin Milec, slabo je posredoval Žiga Frelih, do odbite žoge je prišel Denis Klinar, ki je podal v sredino, a je razčistil Uroš Korun.

Video: priložnost Maribora:

60. minuta: zdaj so bili v priložnosti nogometaši Maribora. Do izjemne priložnosti je prišel Rok Kronaveter, a je v zadnjem trenutku posredoval Korun.

Video: priložnost Maribora:

57. minuta: Zdaj je bilo vroče v kazenskem prostoru Maribora. Ob posredovanja Vida Kodermana je padel Eric Boakye. Nogometaši Olimpije so zahtevali najstrožjo kazen, a je sodniška piščalka ostala nema.

Video: Olimpija zahtevala najstrožjo kazen:

Začetek drugega dela.

Konec prvega polčasa v Stožicah, kjer nismo videli zadetka. Olimpija je v prvih 45 minutah trikrat sprožila v okvir vrat nasprotnika, Maribor pa enkrat.

Večni derbi med @nkolimpija in @nkmaribor, na katerem so v klubskih barvah še gumijasti črvi! Za zdaj po 30 minutah v Stožicah še brez zadetkov. @SiolSPORTAL @PrvaLigaSi pic.twitter.com/LsbFGmCeLE — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 9, 2021

27. minuta: uf, kakšna napaka Olimpije. Žogo je slabo podal vratar Olimpije Žiga Frelih, do nje je prišel Jan Repas, ki je podal do Jana Mlakarja, a je bil vratar Olimpije na mestu.

Video: priložnost Maribora:

25. minuta: udarec za Olimpijo, ki je zaradi poškodbe ostala brez Andresa Vombergarja. Namesto njega je v igro vstopil Mihailo Perović.

9. minuta: Olimpija pritiska in ogroža vrata Maribora. Zdaj je z glavo poskusil Andres Vombergar, njegov strel pa je močno stresel prečko Maribora. Ljubljančani imajo kljub temu, da se tekma igra pred praznimi tribunami, bučno podporo navijačev, ki so svoje varovance pospremili z glasnim rafalom pirotehničnih sredstev.

Video: prečka Olimpije:

Navijači @nkolimpija so po uvodnih minutah večnega derbija z @nkmaribor v Stožicah poskrbeli za ognjemet. Dvoboj spremljajo pred stadionom. Ljubljančani so bolje začeli derbi, @avombergar je malce pred pirotehničnim vložkom navijačev stresel prečko. @SiolSPORTAL @PrvaLigaSi pic.twitter.com/OsZVVEj0YR — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 9, 2021

5. minuta: prvo resnejšo priložnost za tekmi so si priigrali nogometaši Olimpije. Atraktivno je po predložku Ivanovića s škarjicami poskusil Gal Kurež, a je njegov poskus zletel mimo vrat Maribora. Ostaja 0:0.

Video: priložnost Kureža:

Začetek tekme v Stožicah.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Pred tekmo:

Zmaji bodo še pred zaključnim piskom Davida Šmajca v Novi Gorici začeli dvoboj z Mariborom v Stožicah. Če bi bila vrata stadiona odprta, bi bilo zagotovo ogromno povpraševanje po vstopnicah. V nedeljo bo lepo tudi vreme, a je žal epidemiološka slika preprečila največjemu prazniku klubskega nogometa, da bi potekal pred navijači. Stožice bodo znova samevale. Ko je bilo tako jeseni, so Ljubljančani zadali boleč udarec Mariborčanom.

Zmagali so z 2:0, zanimivo pa je, da sta takrat ekipi vodila tuja trenerja Dino Skender in Mauro Camoranesi, zdaj pa se bosta za še kako pomembne točke potegovala Goran Stanković in Simon Rožman. Za 38-letnega Štorovčana bo to sploh prvi večni derbi v karieri, tri leta starejši Ljubljančan pa je letos že vodil Olimpijo v Ljudskem vrtu in osvojil točko. S tem je nadaljeval trend boljših rezultatov zmajev na zadnjih večnih derbijih. Na zadnjih desetih so izgubili le enkrat (leta 2019 z 2:4), drugače pa se izkazali za sila neugodnega tekmeca za Maribor.

Tudi tokrat bo želela Olimpija zapretiti prek udarnega strelskega dvojca v ligi, Đorđeta Ivanovića in Andresa Vombergarja (oba sta dosegla 11 zadetkov), v zvezno vrsto se vrača kapetan Timi Max Elšnik, ki je odslužil kazen in brez navdušenja spremljal soigralce na porazu v Domžalah s tribun, vprašanje pa je, kakšno je zdravstveno stanje Matica Finka in Antonia Mlinarja Delamee. Manjkal bo kaznovani Radivoj Bosić.

Štajerci imajo podobno kot Olimpija celotno usodo v svojih rokah, saj lahko obe ekipi, če bosta do konca sezone dobili vse tekme, že podčrtata nov državni naslov. Na nedeljski tekmi bosta manjkala kaznovana Marcos Tavares in Blaž Vrhovec, do konca sezone ne bo več igral Špiro Peričić, določene skrbi pa predstavlja pripravljenost Jana Repasa, ki je zadnji trening oddelal s 70 odstotkov moči, že od prej pa je znano, da ne bo Amirja Derviševića in Alexandruja Cretuja, ki je že zapustil Slovenijo.