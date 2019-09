Nora tekma v Mariboru, sreča pokazala hrbet Aluminiju #video

Nogometaši Maribora so v Ljudskem vrtu v poslastici 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki so jo zaznamovali prekrasni zadetki, premagali vodilni Aluminij (2:1). To je prvi poraz Kidričanov v tej sezoni. V nedeljo bo Triglav pričakal Domžale, Olimpija bo gostila v zadnjem času zelo razigrane Celjane, uvodno četrtino sezone pa bosta sklenila Mura in Tabor. Bravo je v petek v gosteh ponižal Velenjčane s 4:1.

Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović se je oglasil pred dvobojem z Aluminijem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović je pred tekmo z Aluminijem za klubsko stran pojasnil: "Gremo v nov cikel z novo energijo. Igralci so v dosedanjem delu sezone odigrali 16 tekem, 8 v zahtevnih evropskih kvalifikacijah. Borili so se in odrekali za klubski uspeh, potovali na različne konce Evrope, dosegli spoštovanja vreden dosežek za slovenski klubski nogomet z uvrstitvijo v play-off. Za njih doslej ni bilo nagrad s klubske strani, zato pa bo zdaj klub pokazal spoštovanje. Poklon do tal za storjeno doslej, zdaj pa je naša obveza, da se oddolžimo. Zato smo tukaj, da vam damo vse."

"Moštvo ima naše spoštovanje. Igralci so vaš in naš ponos. Kot športni direktor sporočam pred novim ciklom: igralcem vse! Današnja tekma je vredna 100.000 evrov, igralci si lahko za naslednjih pet tekem v ciklu, ki sledi, razdelijo 500.000 evrov, klubsko vodstvo pa ima zagotovljena 2 milijona evrov za premije ob končnem uspehu. Žrtvujte se, zmagujte in naredite vsako Violo srečno. Mi smo Maribor!," je sporočil prvi kadrovik vijolic in s tem razkril, kako si bodo lahko nogometaši Maribora napolnili žepe.

Maribor : Aluminij 2:1 (0:0)

Kaj sta po dvoboju povedala trenerja? ''Zelo težko je zlomiti Aluminij. Lomili smo ga ves prvi polčas, nato zadeli, a prejeli gol v trenutkih, ko ga moštvo ne sme prejeti. Po vodstvu z 2:1 smo se povlekli preveč nazaj. Zelo sem zadovoljen zaradi zmage, ki smo jo težko oddelali proti tekmecu, ki je pred tem prejel le tri zadetke,'' je dejal Darko Milanič, ki je postal prvi trener z zmago nad Aluminijem v tej sezoni. "Bila je dobra tekma, gledalci so lahko uživali. Maribor je bil boljši za en gol, mi pa nismo imeli sreče. Najbolj realen rezultat bi bil 2:2, a to je nogomet. Igrali smo proti Mariboru, ki je upravičil vlogo favorita," je na drugi strani za Planet TV zaupal Slobodan Grubor in priznal, da bo odpotoval v Kidričevo razočaran. Konec tekme! Maribor je uresničil cilj in premagal Aluminij z 2:1. To je bil prvi poraz Kidričanov v tej sezoni, ki za zdaj ostajajo na vrhu lestvice, a jih lahko Olimpija v nedeljo že pahne s prvega mesta. 87. minuta: kakšna sreča za Maribor! In na drugi strani smola za Aluminij. Jure Matjašič je bil zelo blizu izenačenja, a je njegov prefinjen strel, Kenan Pirić je bil že premagan, zatresel vratnico. Ostaja 2:1 za Maribor. Pred tem se je v 85. minuti ponudila priložnost še rezervistu Mihaelu Klepaču, ki je streljal z glavo mimo vrat. Vratnica po strelu Jureta Matjašiča: 81. minuta: Velika priložnost gostov za izenačenje, Ante Živković se je po podaji Jureta Matjašiča, žoga se je odbila od Denisa Klinarja, znašel v dobrem položaju za zadetek, a je za malo zgrešil cilj. Priložnost Anteja Živkovića: 80. minuta: Novi menjavi na obeh straneh. Dino Hotić zapušča zelenico, v igro pa je prišel Rudi Požeg Vancaš, pri gostih pa je Alena Krajnca zamenjal Mihael Klepač. To je prvi nastop 21-letnega Hrvata v slovenskem prvenstvu. 72. minuta: Prvi menjavi v obeh taborih. Namesto strelca Roka Kronavetra je vstopil v igro Andrej Kotnik, pri Aluminiju je namesto kapetana Matica Vrbanca vstopil Lucas Mario Horvat. Goooool! 2:1! 67. minuta. Ponovno se je zatresla mreža Aluminija. Zatresel jo je Rok Kronaveter, ki je ušel obrambi Kidričanov in spretno z iztegnjeno nogo poslal žogo v mrežo vodilnega prvoligaša. Podajo je prispeval Jasmin Mešanović, izkušeni Mariborčan pa je postal prvi nogometaš v tej sezoni, ki je premagal Aluminij iz igre s strelom v kazenskem prostoru. Zadetek Roka Kronavetra za 2:1: 61. minuta: Aluminij gre po zmago. Dejan Petrović je namučil vratarja Maribora Kenana Pirića, ki je le ukrotil strel. Ostaja 1:1. Goooool! 1:1! 56. minuta. Neverjetno, gostje so le tri minute po zadetku Hotića izenačili na 1:1. Nikola Leko je izkoristil neodločnost v obrambi državnih prvakov in premagal Kenana Pirića. Podajo za zadetek Kidričanov je prispeval Jure Matjašič. Zadetek Nikole Leka za 1:1: Goooool! 1:0! 53. minuta. Mariborski navijači, v Ljudskem vrtu se je zbralo 4.200 gledalcev, je navdušenih. Dino Hotić je z mojstrskim zadetkom povedel vijolice v vodstvo. Vratar Aluminija je bil nemočen. Zadetek Dina Hotića za 1:0: 47. minuta: Izreden strel Dina Hotića, še lepše posredovanje Matije Kovačića. Jasmin Mešanović je lepo zaposlil Hotića, ki se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, a se je izkazal vratar Aluminija in s skrajnimi močmi preprečil vodstvo gostiteljev. Izjemno posredovanje Kovačića po strelu Hotića: Začetek drugega polčasa. Trenerja Maribora in Aluminija nista posegla po menjavah. Nemanja Mitrović si je prislužil rumeni karton po prekršku na sredini igrišča nad Nikolo Lekom. Začetek 2. polčasa v Ljudskem vrtu.



Podatek o obisku: 4200#MiSkupajEnoSmo #plts #MBALU pic.twitter.com/wOA2WdlY87 — NK Maribor (@nkmaribor) September 14, 2019 Konec prvega polčasa. Ostaja 0:0, uvodnih 45 minut ni ponudilo večjega števila priložnosti. "Pričakovali smo tako tekmo, da bo Maribor napadal. Moramo jim pustiti še manj prostora. Smo prvi na lestvici, lahko osvojimo tudi vse tri točke," je po koncu prvega dela odločno za Planet TV dejal kapetan Aluminija Matic Vrbanec, zvezni igralec Maribora Dino Hotić pa je izpostavil, da morajo biti Mariborčani v nadaljevanju srečanja bolj zbrani in natančni v zaključku akcij. 45. minuta: Mariborčani pritiskajo na vrata gostov, a za zdaj ostaja mreža Matije Kovačića nedotaknjena. Dino Hotić se je odločil za strel z razdalje, a je žoga visoko švignila nad vrati. 33. minuta: rumeni karton so prejeli tudi gostje. Prislužil si ga je Hrvat Nikola Leko, pred tem se je izkazal vratar Aluminija, ko je z nogo ustavil podajo Mitje Vilerja po tleh. 30. minuta: najlepšo priložnost na tekmi je zapravil Luka Zahović. Napadalec Maribora je z neposredne bližine, a s težkega položaja, poslal žogo visoko nad prečko. Ostaja 0:0. Mariborčani so v zadnjih minutah boljši tekmec, v 25. minuti je proti mariborskim vratom streljal še Dino Hotić. Priložnost Luke Zahovića: Se je Damir Skomina odločil pravilno ob prekršku Špira Peričića nad Alenom Krajncem? Da. Branilec Maribor si je zaslužil rumeni karton. 29,52% +

Ne. Peričić bi moral prejeti rdeči karton. 61,90% +

Vseeno mi je. 8,57% + 22. minuta: najboljši slovenski sodnik Damir Skomina je pokazal prvi rumeni karton. Prejel ga je Špiro Peričič. ki je zaustavil prodirajočega Alena Krajnca. Ta je protestiral pri glavnem delivcu pravice, saj je bil mnenja, da bi si Dalmatinec zaradi tega, ker je bil zadnji v mariborski obrambi, zaslužil neposredno izključitev. Je Koprčan oškodoval goste iz Kidričevega? Kapetan Aluminija Matic Vrbanec je nevarno streljal s prostega strela, a je žoga po tem, ko so ji Mariborčani v živem zidu spremenili smer, zgrešila cilj. Sporna odločitev Skomine ob prekršku Peričića: 15. minuta: v Ljudskem vrtu še vedno 0:0. Spremljamo zatišje pred viharjem? 5. minuta: v uvodnih petih minutah gledalci niso dočakali resnejše priložnosti. Mariborčani se soočajo z najbolj jekleno obrambo slovenskega prvenstva, ki je na osmih tekmah pokleknila le trikrat. Dvakrat po strelu izven kazenskega prostora, enkrat pa po kazenskem udarcu z bele točke. Začetek tekme v Mariboru. Že v prvi minuti je obležal Špiro Peričić, ki je bil vprašljiv za tekmo. Prijel se je za ramo, stisnil zobe in nadaljeval s tekmo. Edina sobotna tekma Prve lige Telekom Slovenije se bo začela ob 20.15. Dvoboj lahko v neposrednem prenosu spremljate na Planet TV. Vedno na puno!



20:15. Gremo Maribor!#MiSkupajEnoSmo #MiSmoMaribor #plts #MBALU pic.twitter.com/mGW3agMCRQ — NK Maribor (@nkmaribor) September 14, 2019 Trener NK Maribor Darko Milanič je izbral začetno enajsterico. Rok Kronaveter in Špiro Peričić sta le nared za nastop. Na klopi so Handanović, Koblar, Pihler, Kotnik, Požeg Vancaš, Kramarič in Tavares. Vijol’čnih 11:@nkmaribor🆚 Aluminij



Ljudski vrt, 20:15#MiSkupajEnoSmo #GremoMaribor #plts #MBALU pic.twitter.com/cibtet3Ji9 — NK Maribor (@nkmaribor) September 14, 2019 Koga je izbral strateg Kidričanov Slobodan Grubor? Nogometna sobota bo povsem v znamenju štajerskega spektakla. Ponavadi se o tem, kdo je favorit na srečanju v Ljudskem vrtu med Mariborom in Aluminijem, ni pretirano razpravljajo, saj je bil takšen status vijolic že samoumeven. V tej sezoni, ko Kidričani skrbijo za veliko senzacijo in z izjemno organizirano obrambo mešajo štrene vsem tekmecem v ligi, je nekoliko drugače. Aluminij prihaja k prvakom kot vodilni in še edini neporaženi prvoligaš. Na osmih tekmah je prejel zgolj tri zadetke, do živega mu niso mogli niti Olimpija (1:0), Celje (0:0) in Mura (2:0). Zdaj se bodo v sobotnem derbiju mudili na stadionu aktualnih prvakov. Glavni sodnik bo Damir Skomina, Mariborčani pa imajo pred zelo pomembnim dvobojem kar nekaj zdravstvenih težav, tako da bi lahko Darko Milanič luknje v obrambi zakrpal kar z mladim Luko Koblarjem, ki je še v prejšnji sezoni nabiral izkušnje prav v Kidričevem. Nastopi Roka Kronavetra, Martina Milca, pa tudi Rudija Požega Vancaša so pod vprašajem, kar bi lahko bila voda na mlin gostom, ki želijo slovenski javnosti dokazati, da njihovo prvo mesto ni naključno. Mariborskemu napadu sporočajo, da bo naletel na velike težave. ''Recept za pozitiven izid se tudi tokrat skriva v obrambi, kjer bomo poskušali znova odigrati na nivoju, kot smo ga prikazovali pred premorom. Želimo nadaljevati niz neporaženosti, čeprav se zavedamo moči Maribora,'' sporoča mladi reprezentant Dejan Petrović. Na seznamu poškodovanih ostaja prvi vratar Luka Janžeković, bosta pa prvič za dvoboj kandidirala pozna poletna novinca Tilen Pečnik in Mihael Klepač.

Bravo ponižal zadnjeuvrščene Velenjčane

Velenjčani, ki jih po novem vodi Nikola Jaroš, tega sicer v Velenju ni bilo na klopi zaradi kazni, tudi po četrtini prvenstva ostajajo brez zmage. Peti poraz so jim zadali novinci v ligi iz Ljubljane. Za Bravo je bila to tretje zmaga v prvenstvu, s katero se je vsaj začasno povzpel na šesto mesto na lestvici. Velenjčani so čisto na dnu.

Junak obračuna je bil z dvema zadetkoma Aljoša Matko, ki je že v prvem polčasu poskrbel za lepo prednost. Visoko zmago pa sta v drugem delu potrdila še najnovejša okrepitev Ljubljančanov Makedonec Besart Abdurahimi in Mustafa Nukić. Edini zadetek za domačine je tik pred koncem tekem dosegel kapetan Damjan Trifković.

Mojstrovina kapetana Trifkovića za častni zadetek Rudarja:

Triglav želi končati klavrn niz

Triglav je izgubil petkrat zapored, Domžale pa sploh še niso zmagale v tej sezoni. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nedelja bo zelo pestra, saj ponuja kar tri tekme. Kranjčani bodo nevsakdanji niz, kar štiri tekme bodo odigrali doma, začeli proti Domžalam. Gorenjski orli so v prvi ligi izgubili kar petkrat zapored, kar jih je po odličnem začetku (šest točk v uvodnih treh krogih) pahnilo na osmo mesto.

V nedeljskem derbiju začelja bodo pričakali Domžale, ki želijo pod vodstvom novega trenerja Andreja Razdrha prekiniti rezultatsko krizo. V četrtek so proti Muri osvojile točko (0:0), kar je poskrbelo le za delno zadovoljstvo rumene družine, ki se je s tem zaradi boljše razlike v zadetkih od Rudarja ločila od zadnjega mesta. Za kaj več bodo potrebne zmage, te pa potrebujejo tudi Gorenjci.

Bordo-beli zaradi kazni ne bodo mogli računati na kar tri nogometaše, ki so bili izključeni na zadnji tekmi v Ljubljani (Kristjan Arh-Česen, Ožbej Kuhar in Marko Gajić), zaradi poškodbe prsta ne bo kandidiral tudi Aleš Mertelj. ''Veliko časa nimamo na voljo, treningov bo zelo malo, saj si tekme hitro sledijo. Že v nedeljo odhajamo po tri točke v Kranj,''je novi trener Domžal Radzrh po remiju proti Muri dal vedeti, da čas pri spoznavanju in uigravanju ekipe ni njegov zaveznik.

Jubilej Hadžića, Savića in Vidmajerja

Na Stožice se po reprezentančnih tekmah Slovenije vrača prvoligaški nogomet. Olimpija bo v nedeljo popoldne gostila vroče Celjane. Foto: Vid Ponikvar Pred Olimpijo je ena najtežjih ovir v tej sezoni. V Stožice prihajajo Celjani, ki so v zadnjih tekmah nepremagljivi, hkrati pa navdušujejo z ogromnim številom doseženih zadetkov. Tako so v sredo v pokalu v gosteh pomendrali Tolmin s kar 6:0, zdaj pa bodo skušali presenetiti še Ljubljančane. Zeleno-beli v nedeljo ne bodo mogli računati na pomoč kaznovanega Tomislava Tomića, manjkal bo tudi novinec Bojan Knežević, ki še ni povsem pripravljen za vrhunske napore, sta pa na drugi strani z ekipo že začela trenirati povratnika Jucie Lupeta in Jan Gorenc, ki sta s tem zaostrila konkurenco v napadu in obrambi.

''Če bomo imeli željo kot slovenska reprezentanca, bo vse v redu. Če pa bomo, kot mi znamo, v določenih trenutkih padli glede tega, potem pa bomo imeli težave. Celjani so neugodna in disciplinirana ekipa, hitra, mlada in poletna, tako da če ne bomo pravi, potem bomo imeli probleme,'' opozarja trener zmajev Safet Hadžić, ki bo v nedeljo praznoval jubilej, saj bo 50. vodil Olimpijo. Razloge za proslavljanje okroglih številk bo imel tudi njegov izbranec Stefan Savić, saj bo 100. oblekel zeleno-beli dres.

V znaku stotice so tudi Celjani, saj praznujejo stoto obletnico igranja nogometa v knežjem mestu, Tadej Vidmajer pa je na sredini pokalni tekmi zbral jubilejni 200. nastop za NK Celje in se na večni lestvici nastopov povzpel na 11. mesto. Celjani so v zadnjem mesecu dobili vseh šest tekem (štiri v prvenstvu in dve v pokalu), razlika v zadetkih pa znaša kar 25:5. Zgolj na zadnjih treh srečanjih 15:0! Izbranci Dušana Kosića, z zadetki na zadnjih tekmah izstopata prvi strelec lige Dario Vizinger in mladi Luka Kerin, prihajajo v Stožice z visoko stopnjo samozavesti, dodatno motivacijo pa prinaša tudi pomoč s tribun, saj bodo v Ljubljano po dolgih letih pripotovali tudi člani navijaške skupine Celjski grofje. Spektakel v Stožicah se bo začel ob 16.15.

Sulejmanović izbral Beršnjaka

Almir Sulejmanović bo v novi vlogi debitiral v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Uvodna četrtina prvenstva se bo uradno končala v Murski Soboti. Mura bo v Fazaneriji, kjer velja znova pričakovati izjemen obisk gledalcev, pričakala češnjice iz Sežane. Tabor bo nastopil prvič pod vodstvom novega trenerja. Po nepričakovanem odhodu Andreja Razdrha, ki je prejel mikavno ponudbo iz Domžal, se je na vroči stolček na Krasu usedel Almir Sulejmanović. Vlogo pomočnika je zaupal 38-letnemu Dominiku Beršnjaku, ki je nazadnje deloval v švicarskem nogometu pri Grasshopperju, zdaj pa se vrača v domovino, kjer je pred leti spadal med boljše igralce prvenstva. Odločil se je, da pomaga Taboru, ki želi obstati v prvi ligi.

Mura se poteguje za Evropo, nova domača zmaga pa bi jo še bolj zavihtela proti vrhu, kjer želi prebiti nogometno jesen. V Domžalah je ostala neporažena, imela nekaj priložnosti, s katerimi bi si lahko priigrala tudi zmago, a je ostalo pri 0:0. Je strelski dinamit hranila za domači dvoboj s Taborjem, ki bi lahko zaradi menjave trenerja v Prekmurju ponudil nekaj porodnih krčev? Tekma se bo začela ob 18. uri.

Prva liga Telekom Slovenije, 9. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 6 - Predrag Sikimić (Tabor), Dario Vizinger (Celje),

5 - Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo), Ante Vukušić (Olimpija),

4 - Luka Bobičanec (Mura), Nikola Leko (Aluminij), Mitja Lotrič (Celje), Luka Štor (Aluminij),

3 - Dino Hotić (Maribor), Luka Kerin (Celje), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav),

...

Poročila s tekem:

Videovrhunci tekem:

Rudar : Bravo 1:4