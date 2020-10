V živo: oglejte si gol s sredine igrišča v Sežani. Derbi v Stožicah za zdaj razočaral. #video

V prvi nedeljski tekmi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Tabor prišel še do četrte zmage na četrti prvenstveni tekmi te sezone in skočil tik pod vrh. Z 2:0 je premagal Bravo. Danes sta na sporedu še dve tekmi. V derbiju kroga se v Stožicah pravkar merita Olimpija in branilec naslova Celje. V zadnjem dejanju kroga bo vodilna Mura pričakala Aluminij.V sobotnih tekmah smo videli zmagi Maribora in Kopra. Prvi je v Novi Gorici visoko, s 4:0 odpravil Gorico in končal niz treh tekem brez zmage. Drugi je na svojem stadionu z 2:0 odpravil Domžale.

Olimpija : Celje 0:0* (0:0)

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA: kaj nas v Stožicah čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS: kljub številnim ofenzivno naravnanim nogometašem na igrišču v prvih 45 minutah obračuna Olimpije in branilcev naslova iz Celja nismo videli kaj prida zanimivega dogajanja. Tudi gola, seveda, ne. Rezultat je 0:0, le upamo pa lahko, da bo dogajanje v drugem delu igre veliko bolj zanimivo.



30. minuta: za nami je pol ure igre v Stožicah, rezultat pa še vedno 0:0. Tudi dogajanje na igrišču največjega slovenskega stadiona, kjer spremljamo derbi kroga, ni preveč zanimivo.



VIDEO: strel Đorđeta Ivanovića:





19. minuta: zdaj pa bi v Stožicah skoraj dočakali prvi gol. Kdo drug kot trenutno najboljši strelec lige Đorđe Ivanović je mojstrsko prišel do strela na robu kazenskega prostora in natančno meril pod prečko, a se je z obrambo izkazal Matjaž Rozman v vratih Celja in pokazal, zakaj je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega vratarja v ligi.



15. minuta: za nami je prvih četrt ure igre v Stožicah, kjer pa se za zdaj ni zgodilo še nič pomembnega.



ZAČETEK TEKME! Tekma sej e začela. S sredine igrišča so krenili Celjani.



ZAČETNI ENAJSTERICI: pred nami je derbi kroga. V Stožicah gostujejo prvaki, vsaj po začetni postavi Olimpije sodeč, pa se obeta festival zadetkov. Trener Ljubljančanov v igro namreč pošilja zelo ofenzivno postavitev, v kateri so mesto našli najboljši strelec lige v prejšnji sezoni Ante Vukušić, ob njem trenutno najboljši strelec lige Đorđe Ivanović, od prve minute pa igrajo tudi Andres Vombergar, Timi Max Elšnik in Luka Marin. Omeniti velja, da je na klopi Ljubljančanov po dolgem času tudi nekdanji kapetan Olimpije Nejc Vidmar.



Zanimiva je tudi začetna enajsterica Celja. V njej je mesto našel Roman Bezjak, ki je še v prejšnji sezoni igral za Olimpijo, ta teden pa okrepil Celje in se vrnil v klub, pri katerem je prvič opozoril nase.

Začetna postava za tekmo s Celjem. 🐉1️⃣1️⃣



Pred tekmo:

Ob 17. uri bo še kako zanimivo v Stožicah. Ko sta se Olimpija in Celje pomerila zadnjič, je njun spopad neposredno odločal o naslovu prvaka. Udarila sta se v zadnjem krogu v knežjem mestu, dramatična tekma pa se je končala brez zmagovalca (2:2), kar je Celjanom zadoščalo za zgodovinski uspeh. Ljubljančani bi za naslov prvaka potrebovali le še en zadetek, tako pa so končali sezono na tretjem mestu, kar ni zadovoljilo vodstva kluba.



Predsednik Milan Mandarić je pričakoval več. Po koncu sezone je sledila občutna prevetritev igralskega kadra zmajev. Novince se vedno bolj poznajo, predstave zeleno-belih pa so iz tedna v teden bolj uigrane. Bo napredek viden tudi proti branilcem naslova, ki so prav tako prekinili rezultatsko krizo in začeli nizati zmage?



Pri Olimpiji je najbolj nevaren Srb Đorđe Ivanović. V kratkem času je za zmaje zadel v polno že štirikrat in je najboljši strelec tekmovanja. Med strelce se je vpisal tudi na zadnjem derbiju v Mariboru (1:1), po katerem je sledil reprezentančni premor. "Premor smo zelo dobro izkoristili. Teh deset dni smo oddelali zelo dobro. Popravili smo določene zadeve, ki so nam manjkale na prejšnjih tekmah. Že v nedeljo bomo to pokazali na igrišču," napoveduje prvi vratar zmajev Žiga Frelih. Pri Ljubljančanih bo zaradi poškodbe manjkal Michael Pavlović, Matic Fink pa je odpravil poškodbo mišice in se vrača v zasedbo.

Tabor spet zmagal v Sežani, kjer smo videli gol v slogu Ačimovića

V prvi nedeljski tekmi je Tabor v Sežani prišel še do četrte domače zmage v tej sezoni, potem ko je v obračunu ekip, ki sta prijetni presenečenji sezone, prišel do zmage z 2:0. Najprej je s tretjim prvenstvenim golom sezone sredi prvega polčasa zadel Grk Christos Rovas in izid je ostal nespremenjen vse do zadnje minute tekme, potem pa smo videli gol, kot ga vidimo redko.



Gol Leona Severa v slogu Milenka Ačimovića:



Po veliki napaki vratarja Brava Mitje Orbanića je do žoge malo pred sredino igrišča prišel Leon Sever, ustrelil in – zadel. Gol, ki spominja na nepozabni zadetek Milenka Ačimovića na tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2000 za zmago z 2:1 nad Ukrajino na legendarnem Bežigradu novembra leta 1999.

Rudi Požeg Vancaš se je v Novi Gorici izkazal z mojstrskim golom in lepo asistenco. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Camoranesijev Maribor je bil tokrat prepričljiv

Obe sobotni tekmi slovenskega prvenstva sta bili na Primorskem. Zvečer je Maribor, na klopi katerega je po le dveh točkah v zadnjih treh tekmah trenerju Mauru Camoranesiju pred gostovanjem v Novi Gorici voda že pošteno tekla v grlo, zlahka premagal Gorico, ki jo očitno čaka krčevit boj za obstanek, saj ostaja pri zgolj štirih točkah.

Povratniki med prvoligaše tudi tokrat niso nudili posebnega odpora Mariboru, ki je do prvega gola prišel že ob polčasu, ko je odlično strelsko formo potrdil Nemanja Mitrović. Potem ko je prejšnji teden v dresu Slovenije na prijateljski tekmi proti San Marino dosegel kar dva gola, je tokrat zadel v 16. minuti.

Mojstrovina Rudija Požega Vancaša v Novi Gorici:



V drugem polčasu je Maribor vodstvo povišal v 62. minuti, ko je s prvim prvenstvenim golom sezone za pravcato mojstrovino poskrbel Rudi Požeg Vancaš in spomnil na formo izpred dobrega leta dni, ko je bil v sezoni 2018/19 izbran za najboljšega posameznika Prve lige Telekom Slovenije. V 75. minuti je z enajstmetrovke, ki jo je priigral Jasmin Mešanović, zadel še Rok Kronaveter, piko na i visoki zmagi vijoličastih pa je po lepi podaji Požeg Vancaša postavil Denis Klinar v 84. minuti.

Nekdanji napadalec Maribora prinesel zmago Kopru

V prvi sobotni tekmi je novinec med prvoligaši Koper gostil Domžale, ki spet zaostajajo za pričakovanji in ne kažejo najboljše podobe. Tako je bilo tudi tokrat na Bonifiki, kjer so Koprčani, ki so med tednom v zaostali tekmi prišli do točke v Kidričevem, do zmage z 2:0 prišli, potem ko je oba gola na tekmi zabil Nardin Mulahusejnović.

Prvi gol Nardina Mulahusejnovića na tekmi v Kopru:

Bosanski napadalec, ki se je v Koper preselil iz Maribora, je najprej zadel v prvem in potem še na začetku drugega polčasa, s tem pa prišel še do četrtega in petega prvenstvenega gola sezone in skočil na vrh lestvice strelcev. Koprčani so z drugo zmago sezono, prvo na svojem stadionu, na lestvici preskočili Domžale, ki so še na tretji tekmi v nizu ostale brez zmage.

Mura težko prejema zadetke, Aluminij jih težko daje

Mura se zelo rada spominja pokalnega dvoboja z Aluminijem, ko je pred nekaj meseci na Brdu pri Kranju odpravila Kidričane s kar 4:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnje dejanje sedmega kroga Prve lige Telekom Slovenije bo potekalo v Murski Soboti. Vodilna Mura bo ob 19. uri, prenos dvoboja bo mogoče spremljati na Planet 2, pričakala Aluminij. Glavni sodnik srečanja bo Damir Skomina, črno-beli pa bi radi dokazali navijačem, kako je bil zadnji poraz v Ljubljani (poraz proti Bravu z 1:2) le posledica slabega dneva, ne pa padca v formi. Mura je v tej sezoni na šestih srečanjih prejela le tri zadetke, vse tri na zadnjih dveh tekmah.

Povsem drugače je pri Aluminiju, ki ima velike težave z doseganjem zadetkov. Po odhodu Hrvata Anteja Živkovića še išče pravega kandidata za naslednika. Kidričani so za zdaj dosegli le tri zadetke, z naskokom najmanj v prvoligaški druščini. Obramba jih je prejela trikrat več, ogromno dela pa se ji obeta tudi tokrat, saj pri Muri ne manjka nevarnih igralcev, ki znajo zatresti mrežo. Prekmurcem je v reprezentančnem premoru nagajala desetdnevna karantena. Treninge v polni obliki so začeli šele v sredo, a je trener Ante Šimundža prepričan, da bi lahko tudi to zadoščalo za uresničitev zadanega cilja, nove domače zmage in ohranitve zajetne prednosti pred zasledovalci.

Aluminij ima drugačne načrte. Zadnje gostovanje v Fazaneriji mu je ostalo v prijetnem spominu, takrat je za točko zadel Jure Matjašič. "Mura je zelo dobro ekipa. Če bomo dali vsi vse od sebe, se nimamo ničesar bati. Ne obljubljam zmage, ampak lahko obljubim, da bomo dali igralci vse od sebe, kaj pa bo to na koncu prineslo, pa bomo videli," sporoča 28-letni napadalec, ki se je v tej sezoni podpisal pod dva izmed treh zadetkov Aluminija.

Prva liga Telekom Slovenije, 7. krog: Sobota, 17. oktober:

Koper : Domžale 2:0 (1:0)

Mulahusejnović 26., 52.



Gorica : Maribor 0:4 (0:1)

Mitrović 16., Požeg Vancaš 62., Kronaveter 75./11m, Klinar 84. Nedelja, 18. oktober:

Tabor Sežana : Bravo 2:0 (1:0)

Rovas 24., Sever 90.



17.00 Olimpija – Celje

19.00 Mura – Aluminij

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Nardin Mulahusejnović (Koper),

4 – Đorđe Ivanović (Olimpija),

3 – Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Jasmin Mešanović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Žan Žužek (Koper)

...

Poročila s tekem:

