V živo: kakšna mojstrovina novinca v vrstah Olimpije, ki zdaj vodi z 2:0! #video

Mariborčani so se v Kranju zlahka veselili novih točk.

Mariborčani so se v Kranju zlahka veselili novih točk. Foto: Vid Ponikvar

V prvi nedeljski tekmi 7. kroga je vodilni Maribor, ki kot edini še ne pozna poraza, zlahka prišel do vseh treh točk v Kranju, kjer je domači Triglav odpravil s 5:1. Gorica in Mura sta v Novi Gorici remizirala z 2:2. Zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom v Stožicah pravkar igrata Olimpija in velenjski Rudar.

Olimpija : Rudar 2:0* (-:-)

GOOOL! Najprej podaja, zdaj, v 35. minuti pa še mojstrski gol, kakršnega ne vidimo vsak dan. Očitno bo Jucie Lupeta velika okrepitev za Olimpijo.



21. minuta: zdaj je imel priložnosti tudi Rudar. Z leve strani je pred gol Olimpije prišel Anže Pišek, a meril mimo gola.



VIDEO: gol Andresa Vombergarja:





GOOOL! Olimpija vodi, potem ko jo je v vodstvo popeljal Andres Vombergar. Akcijo je začel Asmir Suljić na levi strani, ki je podal v kazenski prostor, tam pa jo je proti strelu podaljšal Jucie Lupeta.



TEKMA SE JE ZAČELA! S sredine igrišča so krenili nogometaši Rudarja.



Kot zadnja bo na delu Olimpija, ki bo v Stožicah gostila velenjski Rudar svojega nekdanjega trenerja Marijana Pušnika. To je hkrati verjetno tudi zadnja tekma, na kateri bo na klopi Ljubljančanov sedel začasni trener Safet Hadžić, saj naj bi trener Olimpije že naslednji teden postal Zoran Barišić.

Maribor navdušil v Kranju, mojstrovina Dina Hotića

Potem ko v soboto zaradi mednarodnega dobrodelnega nogometnega spektakla v Biljah, kjer se je trlo zvezdnikov mednarodnega kova, ni bilo tekem, se je nedeljski spored začel v Kranju, kjer je vodilni Maribor potrdil dobro formo in že po sedmih minutah igre prišel do vodstva, potem pa zabil štiri gole.

Posebej lep je bil tisti, za katerega je na začetku drugega dela igre poskrbel Dino Hotić, zadeli pa so še Jan Mlakar, Blaž Vrhovec in Luka Zahović, ki je zadel dvakrat in je zdaj s petimi prvenstvenimi goli v tej sezoni skupaj z Rokom Sirkom (Mura) na vrhu lestvice strelcev.

Mojstrski gol Dina Hotića v Kranju:



Vmes je tolažilni gol za Triglav dosegel David Tijanić.

Mura v Novi Gorici zapravila vodstvo z 2:0

Mura je po golih Alena Kozarja in Žana Karničnika v Novi Gorici po dobri uri igre vodila že z 2:0, a ostala brez zmage.

Gorica je v zadnjih 15 minutah zabila dva gola – najprej je v polno meril Andrija Filipović, potem pa še Žiga Lipušček – in prišla do točke, bila pa celo blizu vsem trem, saj je v zadnjih minutah napadala za zmago, a še tretjič ni uspela zadeti.

Domžale z devetimi do točke v Celju

Na prvi petkovi tekmi kroga je Aluminij premagal Krško in se veselil še četrte zmage v sezoni, ki ga trenutno uvršča kar na drugo mesto. Pred njim je le še Maribor. Edini zadetek so si Krčani zabili kar sami, ostro podajo Erika Glihe je v prvem delu v lastno mrežo z glavo preusmeril Tomaž Zakrajšek.

V petek zvečer je bilo živahno v Celju. Zadetkov sicer ni bilo, smo pa videli zelo moško igro in kar 12 rumenih kartonov ter dva rdeča. Oba na strani Domžal (Adam Gnezda Čerin in Gaber Dobrovoljc), lepe številčne prednosti pa domačim, ki so ponovno lahko računali na Rudija Požega Vancaša, ni uspelo izkoristiti.

Najboljši strelci: 5 - Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

4 - Jan Mlakar (Maribor), Dino Hotić (Maribor),

3 - Luka Majcen (Triglav), Jasmin Mešanović (Maribor), Tonći Mujan (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Andrija Filipović (Gorica), Žiga Lipušček (Gorica)

