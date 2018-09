Vodilni Maribor v Kranju, Olimpija še zadnjič pod vodstvom Hadžića #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po soboti, ko so prvoligaška prizorišča v Sloveniji mirovala zaradi ekshibicijske dobrodelne nogometne tekme v Biljah, bo danes v Prvi ligi Telekom Slovenije zelo pestro. Vodilni Maribor bo ob 16. uri gostoval na Gorenjskem, ob 18.05 se bosta spoprijeli Gorica in Mura, v večernem terminu pa bo branilec naslova Olimpija v Stožicah pričakal zadnjeuvrščene knape iz Velenja.

Zaradi mednarodnega dobrodelnega nogometnega spektakla v Biljah, kjer se je trlo zvezdnikov mednarodnega kova, v soboto ni bilo tekem, bo pa zato toliko bolj natrpan urnik danes.

Na sporedu bodo tri tekme. Ob 16. uri bo vodilni Maribor gostoval pri kranjskem Triglavu, dobri dve uri pozneje bo zanimivo tudi v Novi Gorici, kamor prihaja Mura, za konec kroga pa bo Olimpija v Stožicah pričakala zadnjeuvrščeni Rudar. Zmaje bo še zadnjič vodil začasni prvi trener Safet Hadžić, ki ga bo v času reprezentančnega premora zamenjal Avstrijec Zoran Barišić.

Tekmo v Kranju in Novi Gorici si boste lahko v neposrednem prenosu v nedeljo ogledali na Planetu.

Domžale z devetimi do točke v Celju

Na prvi petkovi tekmi kroga je Aluminij premagal Krško in se veselil še četrte zmage v sezoni, ki ga trenutno uvršča kar na drugo mesto. Pred njim je le še Maribor. Edini zadetek so si Krčani zabili kar sami, ostro podajo Erika Glihe je v prvem delu v lastno mrežo z glavo preusmeril Tomaž Zakrajšek.

V petek zvečer je bilo živahno v Celju. Zadetkov sicer ni bilo, smo pa videli zelo moško igro in kar 12 rumenih kartonov ter dva rdeča. Oba na strani Domžal (Adam Gnezda Čerin in Gaber Dobrovoljc), lepe številčne prednosti pa domačim, ki so ponovno lahko računali na Rudija Požega Vancaša, ni uspelo izkoristiti.

