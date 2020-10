V živo: Maribor vodi, spet v polno "golgeter" Mitrović

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje klubsko dogajanje. Sedmi krog Prve lige Telekom Slovenije se je začel na Primorskem, kjer se prvič po treh letih merita Koper in Domžale. Pravkar se Maribor mudi pri zadnjeuvrščeni Gorici. V nedeljo bo najprej pestro v Sežani, kjer se bo mudil Bravo, v derbiju kroga bosta v Stožicah obračunala Olimpija in branilec naslova Celje, za katerega bi lahko nastopil tudi Roman Bezjak, v zadnjem dejanju kroga pa bo vodilna Mura pričakala Aluminij.

GORICA : MARIBOR 0:1* (0:1)

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Novi Gorici čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Za nami je prvi del igre. V Novi Gorici smo ob koncu polčasa videli ognjemet domačih navijačev, medtem ko je na igrišču precej manj spektakularno. Kako bo v drugem polčasu?



32. minuta: priložnost, da bi Maribor povišal vodstvo. Po podaji Denisa Klinarja z desne strani je v sredini poizkusil Žan Kolmanič, ki pa ni bil dovolj natančen.



GOOOOL!!! Po dveh manjših priložnostih na obeh straneh smo v 16. minuti v Novi Gorici dočakali prvi zadetek. V polno je po kotu z glavo meril Nemanja Mitrović in Maribor popeljal v vodstvo. Izkušeni branilec, ki je prejšnji teden zabil kar dva gola za Slovenijo na tekmi proti San Marinu, se je v zadnjem času očitno spremenil v golgeterja.



ZAČETEK TEKME! Maribor, na klopi katerega po novem sedi Mauro Camoranesi, je v zadnjih treh tekmah osvojil le dve točki, tako da je v zahtevnem položaju in mora v Novi Gorici, kjer domuje povratnik med prvoligaše Gorica, nujno iskati nove točke.



Tudi druga sobotna tekma bo potekala na Primorskem. Ob 18. uri se bosta udarila kluba, ki sta skupaj osvojila kar 19 naslovov državnega prvaka. Gorica bo v praznem Športnem parku pričakala zelo motivirani Maribor, ki želi pod vodstvom Maura Camoranesija čim prej ujeti zmagoviti niz in se povzpeti na lestvici do najvišjih mest. Vrtnice imajo drugačne želje. Ko je Nogometna zveza Slovenije (NZS) vrnila Aluminiju dve odvzeti točki, je Gorica padla na dno razpredelnice.



Pod taktirko Srba Gordana Petrića je na zadnjih dveh tekmah nepremagana, trend pa želi nadaljevati tudi proti vijolicam. "Kot vsak klub v prvi ligi, je tudi Maribor vsekakor premagljiv. S soigralci se moramo zahtevnih preizkušenj veseliti in naredili bomo vse, da točke ostanejo v Gorici," pred srečanjem razmišlja Etien Velikonja, eden izmed številnih okrepitev, ki želijo Gorici pomagati do osnovnega cilja, obstanka v druščini najboljših. Velikonja je v preteklosti nosil tudi dres Maribora in z njim osvajal številne lovorike, tokrat pa mu želi prekrižati načrte. Pri vrtnicah sicer igra pet nekdanjih članov Maribora.



Štajerci prihajajo v Novo Gorico brez mladega reprezentanta Aljoše Matka, ki je okužen z novim koronavirusom, pri gostiteljih pa se spopadajo z dvema primeroma pozitivnih igralcev. "Gorica je od prihoda novega trenerja precej spremenjena. Gre za ekipo, ki se dobro brani, a ima tudi nekaj posameznikov, sposobnih povzročiti težave v ofenzivnem delu. Čaka nas zahtevna naloga proti nevarnemu nasprotniku, toda največ bo odvisno od naše predstave," sporoča trener Maribora. Nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa je med reprezentančnim premorom vodil oslabljeno zasedbo Maribora na prijateljski tekmi z graškim Sturmom in v Ljudskem vrtu doživel visok poraz (0:3), tokrat pričakuje boljši rezultat in predstavo, v kateri bo njegova ekipa na igrišču pokazala več ritma.



"Nasprotnik ima naše dolžno spoštovanje, vemo, da sta Cvijanović in Velikonja njihova najnevarnejša igralca, ob njima imajo še nekaj igralcev, ki jim moramo nameniti pozornost,'' opozarja črnogorski branilec Ilija Martinović, ki je v dresu vijolic debitiral v prvi ligi na zadnjem derbiju z Olimpijo (1:1). Maribor bi se z zmago vodilni Muri (najmanj za 24 ur) približal na vsega točko zaostanka.

Nekdanji napadalec Maribora prinesel zmago Kopru

Slovensko prvenstvo se je po reprezentančnem premoru nadaljevalo na Primorskem, kjer je novinec med prvoligaši Koper gostil Domžale, ki spet zaostajajo za pričakovanji in ne kažejo najboljše podobe. Tako je bilo tudi tokrat na Bonifiki, kjer so Koprčani, ki so med tednom v zaostali tekmi prišli do točke v Kidričevem, do zmage z 2:0 prišli, potem ko je oba gola na tekmi zabil Nardin Mulahusejnović.

Prvi gol Nardina Mulahusejnovića na tekmi v Kopru:

Bosanski napadalec, ki se je v Koper preselil iz Maribora, je najprej zadel v prvem in potem še na začetku drugega polčasa, s tem pa prišel še do četrtega in petega prvenstvenega gola sezone in skočil na vrh lestvice strelcev. Koprčani so z drugo zmago sezono, prvo na svojem stadionu, na lestvici preskočili Domžale, ki so še na tretji tekmi v nizu ostale brez zmage.

Tabor želi ohraniti stoodstotni niz v Sežani

Mario Zebić bo zaradi kazni izpustil dvoboj proti Bravu. Foto: SPS/Sportida Pester nedeljski spored se bo začel ob 15. uri na Krasu. Po Kopru in Gorici bo prvoligaško tekmo v sedmem krogu gostil še tretji primorski predstavnik Tabor. V Sežano prihaja Bravo. Ko sta se tekmeca v prejšnji sezoni prvič pomerila v najvišjem klubskem razredu v Sloveniji, je Bravo dvakrat izkoristil prednost domačega igrišča v Ljubljani (1:0 in 2:1), Tabor pa je bil uspešnejši na Krasu (3:1 in 0:0). Se bo tradicija nadaljevala tudi v nedeljo, ko zaradi kazni ne bo smel računati na hrvaška legionarja Dominika Mihaljevića in Maria Zebića?

Tabor je pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića zadržal stare navade. Doma izpolnjuje naloge z odliko, saj je na treh tekmah osvojil maksimalnih devet točk, v gosteh pa mu je še vedno nekaj zmanjkalo, da bi se domov vrnil vsaj s točko, saj je vpisal tri zaporedne poraze. Tokrat se bo pomeril z drugouvrščenim Bravom, ki je imel med reprezentančnim premorom kar nekaj težav zaradi preventivne desetdnevne karantene igralcev, trener Dejan Grabić pa je premor izkoristil za pridobitev najvišje trenerske licence UEFA PRO in postal prvi strateg v zgodovini mladega ljubljanskega kluba, ki se lahko pohvali z omenjenim odlikovanjem.

Mu bodo igralci čestitali za uspešno diplomsko delo z zmago in osvojili sežansko trdnjavo, ki je bila v tej sezoni neosvojljiva za Koper, Aluminij in Maribor? Če bi Bravo premagal Tabor, bi se po točkah izenačil z vodilno Muro, velik motiv ima tudi Tabor, ki bi z nadaljevanjem stoodstotnega domačega niza poskočil na lestvici in se zavihtel tik pod vrh.

Bezjak se vrača v Stožice, a ne v dresu Olimpije

Roman Bezjak bi lahko v nedeljo nastopil na dvoboju v Ljubljani, a ne v dresu Olimpije, kot je to počel v prejšnji sezoni. Foto: Vid Ponikvar Ob 17. uri bo še kako zanimivo v Stožicah. Ko sta se Olimpija in Celje pomerila zadnjič, je njun spopad neposredno odločal o naslovu prvaka. Udarila sta se v zadnjem krogu v knežjem mestu, dramatična tekma pa se je končala brez zmagovalca (2:2), kar je Celjanom zadoščalo za zgodovinski uspeh. Ljubljančani bi za naslov prvaka potrebovali le še en zadetek, tako pa so končali sezono na tretjem mestu, kar ni zadovoljilo vodstva kluba.

Predsednik Milan Mandarić je pričakoval več. Po koncu sezone je sledila občutna prevetritev igralskega kadra zmajev. Novince se vedno bolj poznajo, predstave zeleno-belih pa so iz tedna v teden bolj uigrane. Bo napredek viden tudi proti branilcem naslova, ki so prav tako prekinili rezultatsko krizo in začeli nizati zmage?

Pri Olimpiji je najbolj nevaren Srb Đorđe Ivanović. V kratkem času je za zmaje zadel v polno že štirikrat in je najboljši strelec tekmovanja. Med strelce se je vpisal tudi na zadnjem derbiju v Mariboru (1:1), po katerem je sledil reprezentančni premor. "Premor smo zelo dobro izkoristili. Teh deset dni smo oddelali zelo dobro. Popravili smo določene zadeve, ki so nam manjkale na prejšnjih tekmah. Že v nedeljo bomo to pokazali na igrišču," napoveduje prvi vratar zmajev Žiga Frelih. Pri Ljubljančanih bo zaradi poškodbe manjkal Michael Pavlović, Matic Fink pa je odpravil poškodbo mišice in se vrača v zasedbo.

Ko sta se Celje in Olimpija nazadnje pomerila, so rumeno-modri proslavljali zgodovinski uspeh kluba. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gostje v Stožice prihajajo okrepljeni. V njihovih vrstah je po novem tudi Roman Bezjak, ki dobro pozna Stožice, saj je v začetku leta oblekel dres Olimpije, nato pa z njo neuspešno naskakoval državni naslov. Izkušeni napadalec, ki je v prejšnjih letih redno igral za člansko reprezentanco, bo skupaj s še enim povratnikom, Hrvatom Filipom Dangubićem, pomagal trenerju Dušanu Kosiću pri nameri, da po odhodih Daria Vizingerja in Mitje Lotriča ponovno sestavi udaren celjski napad.

S poškodbo levega bočnega branilca se ne ukvarjajo le pri Olimpiji, zaradi poškodbe gležnja bo dvoboj v Ljubljani preskočil tudi reprezentant Moldavije Denis Marandici. Manjkal bo tudi desni bočni branilec, saj se je na krstnem nastopu za reprezentanco BiH poškodoval Advan Kadušić.

Mura težko prejema zadetke, Aluminij jih težko daje

Mura se zelo rada spominja pokalnega dvoboja z Aluminijem, ko je pred nekaj meseci na Brdu pri Kranju odpravila Kidričane s kar 4:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnje dejanje sedmega kroga Prve lige Telekom Slovenije bo potekalo v Murski Soboti. Vodilna Mura bo ob 19. uri, prenos dvoboja bo mogoče spremljati na Planet 2, pričakala Aluminij. Glavni sodnik srečanja bo Damir Skomina, črno-beli pa bi radi dokazali navijačem, kako je bil zadnji poraz v Ljubljani (poraz proti Bravu z 1:2) le posledica slabega dneva, ne pa padca v formi. Mura je v tej sezoni na šestih srečanjih prejela le tri zadetke, vse tri na zadnjih dveh tekmah.

Povsem drugače je pri Aluminiju, ki ima velike težave z doseganjem zadetkov. Po odhodu Hrvata Anteja Živkovića še išče pravega kandidata za naslednika. Kidričani so za zdaj dosegli le tri zadetke, z naskokom najmanj v prvoligaški druščini. Obramba jih je prejela trikrat več, ogromno dela pa se ji obeta tudi tokrat, saj pri Muri ne manjka nevarnih igralcev, ki znajo zatresti mrežo. Prekmurcem je v reprezentančnem premoru nagajala desetdnevna karantena. Treninge v polni obliki so začeli šele v sredo, a je trener Ante Šimundža prepričan, da bi lahko tudi to zadoščalo za uresničitev zadanega cilja, nove domače zmage in ohranitve zajetne prednosti pred zasledovalci.

Aluminij ima drugačne načrte. Zadnje gostovanje v Fazaneriji mu je ostalo v prijetnem spominu, takrat je za točko zadel Jure Matjašič. "Mura je zelo dobro ekipa. Če bomo dali vsi vse od sebe, se nimamo ničesar bati. Ne obljubljam zmage, ampak lahko obljubim, da bomo dali igralci vse od sebe, kaj pa bo to na koncu prineslo, pa bomo videli," sporoča 28-letni napadalec, ki se je v tej sezoni podpisal pod dva izmed treh zadetkov Aluminija.

Prva liga Telekom Slovenije, 7. krog: Sobota, 17. oktober:

Koper : Domžale 2:0 (1:0)

Mulahusejnović 26., 52.



18.00 Gorica – Maribor Nedelja, 18. oktober:

15.00 Tabor Sežana – Bravo

17.00 Olimpija – Celje

19.00 Mura – Aluminij

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Nardin Mulahusejnović (Koper),

4 – Đorđe Ivanović (Olimpija),

3 – Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor),Žan Žužek (Koper)

2 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor), Jure Matjašič (Aluminij), Mathias Oyewusi (Gorica), Christos Rovas (Tabor Sežana), Tamar Svetlin (Domžale),

