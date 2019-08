V živo: štajerski derbi, Celje in Maribor prvič po prvi zmagi

V 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije je pravkar pestro v Celju, kjer se v štajerskem derbiju mudi Maribor. Uvodno dejanje kroga v Sežani je pripadlo domačemu Taboru, ki je z 2:0 odpravil kranjski Triglav. Prednost domačega igrišča bosta dan pozneje poskušala izkoristiti še Bravo (proti ranjenim Domžalam) in Mura (proti velenjskemu Rudarju). Vrhunec kroga predstavlja nedeljski spopad vodilnega in še neporaženega dvojca, ki ga sestavljata Aluminij in Olimpija

Celje : Maribor 0:0 (-:-)

Začetek tekme v Celju. Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi:



Začetek ob 20:10.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #plts #CEMB pic.twitter.com/Yzr53rPPcz — NK Maribor (@nkmaribor) August 17, 2019 Sobotni večer ponuja štajersko poslastico. Maribor bo prvič gostoval v Celju po pestrem dogajanju v mesecu maju, ko je najprej v knežjem mestu s preobratom potrdil naslov državnega prvaka, nato pa v finalu pokala ostal praznih rok proti Olimpiji. Oba tekmeca sta prvo zmago v tej sezoni dočakala v zadnjem krogu in pri tem dosegla veliko zadetkov. Izbranci Dušana Kosića so kar s 5:3 v gosteh šokirali Domžale, vijolice pa so po hudem boju s 4:2 odpravile Tabor. Med tednom sta se edina kluba, ki se lahko pohvalita z neprekinjenim igranjem v 1. SNL od začetka državne samostojnosti, potegovala za različne cilje. Sportal Maribor dočakal prvo zmago, a tudi novo denarno kazen Celjani so v pokalu izločili blejskega tretjeligaša, Mariborčani pa izpadli iz boja za ligo prvakov po drugem porazu z Rosenborgu (ponovno 1:3). Vijolice niso končale evropske sezone, čakata jih dvoboja z izjemno visokim vložkom, ko se bodo v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo pomerile z Ludogorcem. Zgoščen ritem bi lahko poskrbel, da Darko Milanič v soboto ne bo poslal na igrišče vseh najmočnejših orožij. Dvoboj bo čustven za Rudija Požega Vancaša, ki se je v mesto ob Dravi preselil prav iz Celja, na zadnjih dveh tekmah pa zadel v polno za Maribor tako v 1. SNL kot tudi v Evropi. Novih zadetkov bo lačen povratnik Luka Zahović, pri Celjanih pa sta zelo vroča njegov soimenjak Luka Kerin in Mitja Lotrič. Celjani bodo zaigrali brez dozdajšnjega kapetana Janeza Piška, ki se je preselil v Domžale. Maribor ima v zadnjem obdobju izrazito boljše razmerje medsebojnih srečanj. Izgubil ni zadnjih sedem tekem, kar pet pa se jih je razpletlo v njegovo korist.

Tabor doma uspešen še tretjič zapored

Prvoligaška karavana se je v šestem krogu najprej ustavila v Sežani, kjer je domači Tabor dosegel še tretjo zmago v tej sezoni in še tretjo na domačih tleh, kjer so Sežanci po Domžalah in Celju ugnali še kranjski Triglav.

To je bil prvi dvoboj Tabora in Triglava za točke po 15 letih, ko sta se moštvi nazadnje srečali v drugi ligi. Prvi zadetek na tekmi je padel v 39. minuti, ko je po predložku s kota v padanju z roko igral nogometaš Triglava Veron Šalja, sodnik pa je brez pomisleka in kljub protestom kranjske ekipe takoj pokazal na najstrožjo kazen. Strel z bele pike je zanesljivo izvedel Predrag Sikimić in dosegel že svoj četrti zadetek v tej sezoni prve lige. Triglav v nadaljevanju ni resneje ogrozil vrat Renerja, zmago Tabora pa je v 93. minuti z izjemnim zadetkom potrdil Stjepan Babić.

Kranjčani, ki so bili neuspešni še četrtič, so sicer med tednom v pokalnem uvodu v gosteh ugnali drugoligaša Brežice (2:1), Kraševci pa so napolnili mrežo Vidmu (4:1).

Domžale rešujejo sezono v Ljubljani

Bravo je v četrtek proti Rudarju izpadel iz pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja ponuja tri prvoligaške obračune. Začelo se bo v Ljubljani, natančneje v Spodnji Šiški, kjer bodo v Športnem parku gostovale Domžale. Drugoligaški prvak je po petih krogih presenetljivo pred rumenimi, ki jim ne gre po načrtih, saj izgubljajo točke kot po tekočem traku in zasedajo neslavno zadnje mesto.

Bravo se bo poskušal odkupiti navijačem za izpad v pokalnem tekmovanju, kjer so v četrtek po podaljških izgubili proti velenjskemu Rudarju, na dvoboju pa ne bo smel računati na kaznovanega Nigerijca Ovbokho Agboyija.

Domžalčani, ki so v tej sezoni zelo ranljivi v obrambi (na štirih tekmah v 1. SNL so prejeli 13 zadetkov), prihajajo v prestolnico po zmago, s katero bi lahko Simon Rožman okrepil samozavest izbrancem.

Nov neuspeh Domžal bi še poglobil krizo, ki so jo v mestu ob Kamniški Bistrici po izpadih iz Evrope že vajeni, a vendarle ne v tako ostri obliki, kot jo doživljajo letos. Rumeni so v zadnjem tednu pomahali v slovo Shamarju Nicholsonu, zaslužili poldrugi milijon evrov, prišla pa sta Janez Pišek in Estonec Rauno Sappinen.

Rudar izločil Bravo, Mura počivala

Hrvat Luka Bobičanec je edini nogometaš, ki je v tej sezoni zbral že tri asistence. Foto: Mario Horvat/Sportida Ob 18. uri bo Asmir Sagrković označil začetek dvoboja med Muro in Rudarjem. Fazanerija bi lahko postregla z novim številčnim obiskom, saj so jih ljubljenci v črno-belih dresih spravili v dobro voljo z dobro predstavo v Kranju, kjer so premagali Triglav (3:1). Ante Šimundža je lahko najbolj zadovoljen z igrami Luke Bobičanca, ki se je podpisal pod tri zadetke in tri podaje!

Knapi so pod vodstvom Janija Žilnika v četrtek dočakali prvi uspeh, saj so v pokalu v prvem krogu izločili Bravo. Dobro igro, učinkoviti so bili zlasti v podaljšku, želijo prikazati tudi v Prekmurju in iskati pot do prve prvenstvene zmage v tej sezoni. V prejšnji sezoni je bil Rudar v medsebojnih srečanjih z Muro uspešnejši tekmec.

Aluminij pred derbijem ostal brez prvega strelca

Aluminij lahko z zmago nad Olimpijo skoči na prvo mesto. Foto: Žiga Zupan/Sportida Derbi 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije, s katerim se bo sklenila uvodna šestina sezone, bo v Kidričevem. Začel se bo ob 20.15, studijski del prenosa na Planet TV se bo začel že ob 20. uri, glavni sodnik dvoboja pa bo najboljši slovenski delivec pravice Damir Skomina. Vodilna Olimpija bo gostovala na Štajerskem pri največjem pozitivnem presenečenju sezone. Tako Ljubljančani kot Aluminij so v tej sezoni še neporaženi.

Šumarji so med tednom ostali brez najboljšega strelca Luke Štora, ki je sklenil sodelovanje z nemškim drugoligašem Dynamom iz Dresdna, kar predstavlja skrb manj za vodilne zmaje. Nogometaši Aluminija so na domačih tleh izrazito neugodni za favorite iz Ljubljane. V prvi ligi so jih gostili osemkrat, zmagali petkrat, izgubili pa trikrat. Niti ena tekma se ni končala z remijem, navijačem Aluminija pa greje srce spomin na nepozabno goliado v mreži Ljubljančanov, ko so leta 2017 izgubili z 2:6, poraz pa je z vročega stolčka spodnesel trenerja Zorana Barišića.

Zanimivo, takrat je bil njegov pomočnik Slobodan Grubor, ki je danes trener Aluminija in jo tako lahko zagode nekdanjemu delodajalcu. Aluminij je za generalko z vodilno Olimpijo v pokalu izločil Odrance, zmaji pa so si lahko med tednom, saj bodo podobno kot Maribor, Domžale in Mura zaigrali šele v osmini finala, privoščiti prepotreben počitek.

Prva liga Telekom Slovenije, 6. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 4 - Senijad Ibričić (Domžale), Luka Štor (Aluminij), Ante Vukušić (Olimpija), Predrag Sikimić (Tabor)

3 - Luka Bobičanec (Mura), Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), David Tijanić (Triglav),

2 - Endri Čekiči (Olimpija), Dino Hotić (Maribor), Luka Kerin (Celje), Luka Menalo (Olimpija), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Šušnjara (Mura), Dario Vizinger (Celje)

