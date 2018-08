Nekdanji up Maribora je razbil Štajerce. Sledita dva derbija. #video

V prvi nedeljski tekmi 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Mura pred domačimi navijači s 3:2 premagala Aluminij. Vse tri gole za Prekmurce je zabil Rok Sirk. Ob 18.15 boste na Planetu lahko spremljali tudi derbi kroga med Domžalami in Olimpijo. Za konec ob 20.15 sledi še štajerski derbi v Ljudskem vrtu med Mariborom in Celjem.

Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti, kjer je Mura s 3:2 premagala presenečenje začetka sezone, Aluminij, ki je bil do tega kroga celo na drugem mestu. Vse tri gole za Prekmurce je zabil nekdanji mladinec Maribora Rok Sirk, ki je zdaj že pri petih prvenstvenih zadetkih v tej sezoni in je najboljši strelec lige.

Ko je že kazalo na visoko zmago Mure, pa sta dva gola za goste zabila najprej Albanec Francesco Tahiraj, ki je zdaj pri treh golih, globoko v sodnikovem golu še mladi Marcel Kene. Mlademu napadalcu Kidričanov je uspel pravcati evrogol, tako po njem pa je sodnik označil konec tekme.



Mojstrovina Marcela Keneta tik ob koncu tekme:

Olimpija z novim začasnim trenerjem na derbiju

V poslastici kroga se bosta ob 18.15 v Domžalah udarila evropska Domžale in Olimpija. Prve so se od Evrope že poslovile, drugim pa takšen scenarij grozi naslednji teden, saj so prvo tekmo play-offa za ligo Europa proti Spartaku iz Trnave v četrtek v Stožicah izgubili z 0:2.

Po tej tekmi je predsednik Olimpije Milan Mandarić najavil, da Aleksandar Linta ne bo trajnostna rešitev za trenerja in to danes tudi potrdil, ko so iz tabora državnih in pokalnih prvakov sporočili, da se bo na vročo ljubljansko nogometno klop začasno spet usedel Safet Hadžić.

Najboljši napad grozi najslabšemu prvoligašu

Darko Milanič želi zadržati prednost pred zasledovalci. Foto: Vid Ponikvar V večernem nedeljskem terminu bosta šesti krog sklenila štajerska tekmeca. Vodilni Maribor, ki je po izpadu iz Evrope vse sile usmeril v domače prvenstvo, želi zadržati visoko prednost pred zasledovalci. Po prepričljivi zmagi v večnem derbiju se bodo pomerili s Celjani, edinim klubom, ki v tej sezoni še ni izkusil sladkosti zmage.

V zadnjih dneh se je veliko govorilo o morebitnem prestopu najboljšega celjskega igralca Rudija Požega Vancaša v mesto ob Dravi. Za zdaj ni prišlo do dogovora, slovenski reprezentant pa naj bi izpustil še tretjo zaporedno tekmo za Celjane.

Trener Maribora Darko Milanič ima sladke težave pri izbiri napadalcev. Maribor je v petih krogih dosegel kar 18 zadetkov, skoraj štiri na tekmo, in je še edini neporaženi prvoligaš v tej sezoni.

Vroč polčas v Krškem: brutalen prekršek Hrvata, vratnica, dva gola ...

V Krškem do 50. minute ni bilo razburljivo, potem pa je Hrvat v domačih vrstah Dario Tomić poskrbel za brutalen prekršek, zaradi katerega je Hrvatu najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, ki je letos poleti sodil na svetovnem prvenstvu v Rusiji, pokazal neposreden rdeči karton.

Prekršek Daria Tomića za neposreden rdeči karton:



Gostje so pozneje unovčili številčno prednost, ko je zadel Gašper Udovič, a so Krčani ob koncu tekme prišli do izenačenja in točke, ko je z enajstih metrov zadel Milan Ristovski.

Tekmo v Velenju odplaknil dež

Še pred tekmo v Krškem, ki je po zaspanem prvem polčasu ponudila precej razburjenja v drugem, bi se morala v Velenju pomeriti Gorica in Rudar, a je bila tekma tik pred zdajci odpovedana zaradi obilnega deževja in prestavljena na poznejši termin (sreda, 29. avgust).

