V živo: na Fazaneriji je vroče, Camoranesi uspešen na domačem debiju #video

Mura : Maribor 0:0* (-:-)

Camoranesi uspešen na domačem debiju

Danes se je prvoligaška karavana najprej ustavila v Sežani, kjer se je prvič, odkar je trener Tabora, na tekmi, ki šteje za točke, predstavil Mauro Camoranesi. Nekdanji italijanski reprezentant in svetovni prvak je na prvi domači tekmi vknjižil zmago proti Domžalam. Domžalčani so sicer v Sežani povedli po golu Nikole Vujadinovića, a je hitro za Tabor izenačil Mario Zebić. Končni rezultat je v 74. minuti z natančnim strelom od daleč postavil Stefan Stevanović.

Trener Domžal Andrej Razdrh, ki je lani senzacionalno popeljal Tabor v prvo ligo, se je tako prvič v dresu Domžal v Sežani predstavil s porazom, z njim pa se je prvič v dresu Domžal v Sežani predstavil tudi najboljši strelec Kraševcev Predrag Sikimić, ki je tokrat ostal brez zadetka.

Celjani po nadaljevanje velikega niza

Roko Baturina je za Bravo debitiral s hitrim zadetkom. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida V sklepnem dejanju 22. kroga se bosta v knežjem mestu pomerila Celje in Bravo. Celjani, edini slovenski prvoligaš, ki v tem letu tako na prijateljskih kot tudi uradnih tekmah ni vpisal poraza, želijo všečno predstavo proti Aluminiju nadgraditi še z uspehom proti Bravu.

Dvoboj bi lahko minil v znamenju hrvaških napadalcev. Pri gostiteljih bosta nevarna Dario Vizinger in Ivan Božić, pri gostih pa je dragoceno zmago le nekaj minut po krstnem vstopu v igro v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel 19-letni Roko Baturina. Ljubljančani bodo zelo pozorni na kapetana Celja Mitjo Lotriča, ki je zaznamoval uvodni spomladanski krog kot edini dvakratni strelec. Dvoboj z začetkom ob 18. uri si boste lahko ogledali na Planet 2.

Drama v Kidričevem

Mreži sta v torek dolgo časa mirovali v Kidričevem, kjer gledalci skoraj niso videli nobene prave priložnosti, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa je za zmago domače ekipe zadel Ante Živković. Hrvaški napadalec je bil pred srečanjem vprašljiv za nastop, saj je na zadnji tekmi v Celju staknil poškodbo gležnja. Kidričani so se z zmago vrnili na drugo mesto.

Video: gol Živkovića:

Velenjski Rudar se tako še naprej spopada s silovitimi težavami. Še nikoli, odkar nastopa v 1. SNL, ni tako dolgo čakal na prvo zmago. Za devetouvrščenim Taborom z odigrano tekmo več zdaj zaostaja za kar 11 točk. Čeprav je trener Andrej Panadić napovedal, da bodo knapi eno izmed presenečenj spomladanskega dela in se bodo aktivno vključili v boj za obstanek, novih točk, s katerimi bi se približali tekmecem, kar ni in ni.

Triglav presenetil v Stožicah, Hadžić prevzel odgovornost

Triglav se je veselil zmage v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida Jesenski prvak Olimpija je v soboto uresničil cilj in ostal neporažen v Ljudskem vrtu (1:1), tri dni pozneje pa je prvič v tem koledarskem letu zaigral na domačem stadionu in pričakal kranjski Triglav, a tokrat navijačem ni ponudil razlogov za zadovoljstvo. Gorenjski orli so v uvodnem obračunu 22. kroga vknjižili še drugo zmago v spomladanskem krogu. V Stožicah so povsem nadigrali Olimpijo (0:2), za katero je prvič od začetka zaigral Roman Bezjak. Odigral je 59 minut in podobno kot soigralci razočarali navijače zeleno-belih.

Na tribunah si je obračun ogledal tudi legendarni belgijski nogometaš Marc Wilmots in spremljal nastop sina Martena Wilmotsa na prvem gostovanju v Ljubljani. Martenov brat Reno Wilmots je tekmo spremljal s klopi za rezerve. Mrežo ljubljanske ekipe je pred maloštevilnimi gledalci po natančni podaji iz kota v 40. minuti načel Milan Milanović, končni izid pa je v 72. minuti postavil Armin Čerimagić.

Trener Safet Hadžić je po porazu poudaril, kako so njegovi varovanci zaigrali brez volje in želje po zmagi, hkrati pa je prevzel odgovornost za tako slabo predstavo.

Namestnik kapetana NK Triglav Aleš Mertelj po zmagi nad Olimpijo:

Olimpija ostaja pri 43 točkah, Maribor pa bi se ji z morebitno današnjo zmago nad Muro lahko približal le na točko zaostanka, v primeru, da Mura premaga Maribor, pa se bo zaostanek Prekmurcev za ljubljansko ekipo zmanjšal na dve točki. Če bi Celjani danes ugnali Bravo, bi se vodilnim Ljubljančanom približali na vsega tri točke razlike, tako da se obeta še kako zanimiv dan!

Prva liga Telekom Slovenije, 22. krog: Torek, 25. februar:

Olimpija : Triglav 0:2 (0:1)

Milanović 40., Čerimagić 72.



Aluminij : Rudar 1:0 (0:0)

Živković 90+2. Sreda, 26. februar:

Tabor : Domžale 2:1

Zebić 35., Stevanović 74.; Vujadovinović 17.



17.00 Mura – Maribor

18.00 Celje - Bravo

Lestvica:

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija)

13 − Dario Vizinger (Celje)

12 − Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Rok Kronaveter (Maribor)

10 − Mitja Lotrič (Celje), Amadej Maroša (Mura)

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav)

8 − Luka Bobičanec (Mura)

...

Poročilo s tekme:

Fotogalerija s tekme:

Olimpija : Triglav, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 42 2 / 42 3 / 42 4 / 42 5 / 42 6 / 42 7 / 42 8 / 42 9 / 42 10 / 42 11 / 42 12 / 42 13 / 42 14 / 42 15 / 42 16 / 42 17 / 42 18 / 42 19 / 42 20 / 42 21 / 42 22 / 42 23 / 42 24 / 42 25 / 42 26 / 42 27 / 42 28 / 42 29 / 42 30 / 42 31 / 42 32 / 42 33 / 42 34 / 42 35 / 42 36 / 42 37 / 42 38 / 42 39 / 42 40 / 42 41 / 42 42 / 42

Videovrhunci s tekme:

Aluminij : Rudar 1:0

Olimpija : Triglav 0:2