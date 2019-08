Aluminij osvojil Ljubljano, Olimpija ni več prva #video

Aluminij je v uvodni tekmi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije ugnal Bravo (1:0) in poskočil na prvo mesto. Triglav bo v soboto gostil Muro, branilci naslova Mariborčani pa bodo proti Taboru lovili prvo zmago. Če je ne bodo dočakali, bo to njihov najmanj uspešen vstop v sezono v zgodovini. Na prvo zmago čakajo tudi Domžale, Celje in Rudar, ki bo imel v zadnji tekmi kroga v Velenju opravka z Olimpijo.

Nogometaši Aluminija so v tej sezoni nepremagljivi. Še v peto so jo odnesli brez poraza, zbrali pa kar 11 točk in se po uvodni tekmi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije, v kateri so v Ljubljani premagali Bravo z 1:0, ponovno zavihteli na vrh prvenstvene lestvice. Kidričani so zadeli v polno na začetku drugega polčasa, ko je lepo podajo Dejana Petrovića v zadetek pretopil Luka Štor.

Posojeni napadalec Maribora je zadel v polno že četrtič v tej sezoni in na lestvici najboljših strelcev tekmovanja poskočil na "samostojno" prvo mesto. Gostje so v 82. minuti ostali brez obrambnega stebra Stanleyja Amuzieja, a do konca dvoboja vzdržali nalet gostiteljev ter zadržali prednost. V prihodnjem krogu jih čaka domači derbi, ko se v Kidričevem mudila Olimpija.

Dončić mu omogoča več svobode

David Tijanić se bo v soboto pomeril tudi z Luko Šušnjaro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška sobota se bo začela v Kranju, kjer se bosta ob 17.30 - neposredni prenos srečanja bo na Planet 2 - spopadla Triglav in Mura. Gorenjski orli bodo poskušali črno-belim zadati prvi poraz v tej sezoni. Kranjčani so v prejšnji sezoni Muri povzročili veliko muk, tradicijo želijo ohraniti tudi letos, ko so v prvenstvo vstopili samozavestno in igrivo, kar jih je na lestvici poneslo bližje vrhu kot dnu. Najbolj vroč igralec je David Tijanić, s tremi zadetki tudi prvi strelec lige.

"Pozna se, da mi trener daje ogromno svobode v napadu," pojasnjuje nekdanji up Olimpije. Pri ponosu prekmurskega nogometa, ki bo na zveste navijače računal tudi na Gorenjskem, želijo ponoviti predstavo iz prvega polčasa z zadnjega derbija z Mariborom, ko so na zahtevni zelenici vodili proti slovenskemu prvaku in navdušili nabito polne tribune v Fazaneriji.

Se bo Mariboru izšlo v peto?

Marcos Tavares je proti Rosenborgu dosegel že 199. zadetek v dresu NK Maribor v vseh tekmovanjih. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Sobotni večer bo v znamenju srečanja v Ljudskem vrtu. Maribor, ki je še pod vtisom bolečega poraza na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Rosenborgu (1:3), razmišlja le o enem scenariju. O težko pričakovani zmagi nad Taborom, ki bi bila tudi prva v 1. SNL v tej sezoni. Označila bi konec enega najslabših vstopov Maribora v prvenstveno sezono v obdobju državne samostojnosti.

Tako dolgo je na prvo zmago čakal le še leta 2005, če pa bi Milaničeva četa, ki zaradi povratnega srečanja z Rosenborgom (v torek v Trondheimu) zagotovo ne bo računala na najmočnejšo zasedbo in bo odpočila kar nekaj prvokategornikov, ostala brez zmage, bi lahko v mestu ob Dravi zadonel alarm. Mariborčani za Olimpijo po štirih krogih zaostajajo že sedem točk, zato si ne smejo privoščiti dodatnih spodrsljajev. Trener Darko Milanič je varovancem po porazu z Norvežani namenil nemalo kritik. Bodo zalegle in se bo izognil najslabšemu vstopu v sezono v klubski zgodovini? Morda bi lahko prvič v tej sezoni zaigral Luka Zahović, ki se vrača po poškodbi.

Tabor se bo prvič po vrnitvi 1. SNL pomeril z najbolj trofejnim klubom v Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tabor, ki je med tednom odigral prijateljsko tekmo z Dekani in napolnil mrežo drugoligašu (5:1), se odpravlja na Štajersko brez pritiska. Vse kaj drugega kot poraz bi bil velik plus, tako da nima česa izgubiti, trener Andrej Razdrh pa kuje taktiko, s katero je v prejšnjem krogu pretental Simona Rožmana. V Ljudski vrt se odpravlja tudi navijaška skupina Terran Boys, kar bo le še popestrilo dogajanje na stadionu pod Kalvarijo. Neposredni prenos dvoboja s studijskim delom se bo na Planet TV začel že ob 20. uri.

Domžale odpirajo novo poglavje

Vrnitev Dejana Lazarevića na igrišče je bila ena izmed redkih svetlih točk Domžal na zadnjem gostovanju v Sežani. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nedeljo bo odprl obračun velikih dolžnikov prvenstvene sezone. Zadnjeuvrščene Domžale, ki bodo zaostalo tekmo 3. kroga z Muro odigrale šele 12. septembra, še vedno pogrešajo prvo zmago. Trener Simon Rožman je po izpadu iz Evrope, ki bi lahko do konca meseca poskrbel za nekatere odhode igralcev, in bolečem porazu v Sežani napovedal novo obdobje, novo poglavje boljših predstav in strmega vzpona po lestvici. Sovpada tudi z vrnitvijo Dejana Lazarevića, ki je odpravil poškodbo in okrepil rumeno zasedbo. Bo upravičila vlogo favorita proti Celjanom, ki kljub ugodnemu žrebu v začetnem delu prvenstva niso nabirali točk tako temeljito, kot je pričakovala javnost?

Na zadnji tekmi so pokazali značaj in doma po zaostanku z 0:2 osvojili točko proti Bravu. Celjani pogrešajo zmago v prvenstvu že osem tekem zapored. Nazadnje so zmagali daljnega 12. maja v Kranju. Brez zmage so ostali tudi v sredo na prijateljskem obračunu z Al Wehdo iz Savdske Arabije, ko je trener Dušan Kosić preizkusil 22 igralcev. Tisti, ki so najbolje izkoristili priložnost, bodo minut deležni tudi v Domžalah.

Hadžić želi z Olimpijo zmagati na vsaki tekmi

Olimpija bo gostovala na stadionu, ki so ga ob koncu sezone 2015/16 preplavili njeni navijači, saj so zmaji postali državni prvaki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zadnje poglavje 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Velenju. Rudar, ki je kot prvi prvoligaš v tej sezoni posegel po menjavi glavnega trenerja Almirja Sulejmanovića, po njej pa odslovil še športnega trenerja Marijana Pušnika, bo pod vodstvom Janija Žilnika iskal pot do prve zmage proti najtežjemu mogočemu tekmecu.

Olimpija igra v tem trenutku najbolj všečen nogomet v Sloveniji. Ta prinaša tudi rezultate, Ljubljančani pa želijo prednost, ki so jo v uvodu sezone nabrali pred največjimi tekmeci, vsaj zadržati, če ne še povečati. Zato je edini cilj zmajev na stadionu Ob jezeru nova zmaga.

"Cilj je, da tekmo za tekmo odigramo superiorno, gledljivo za navijače in poskušamo zmagati na vsaki tekmi," sporoča strateg Ljubljančanov Safet Hadžić. Načrte mu bodo poskušali prekrižati knapi, ki so z mlado ekipo - na zadnji tekmi je bila povprečna starost igralcev le 21 let in pol - v Kidričevem ostali neporaženi (1:1), zdaj pa želijo na domači zelenici po Mariboru v tej sezoni pokvariti načrte še Olimpiji. Ta ima v nasprotju z Rudarjem dolgo klop, kar ji bo prišlo zelo prav v zelo napornem delu sezone.

