Napetost pred večnim derbijem narašča, Albanec junak Aluminija, Triglav potisnil Celje na dno #video

Kranjčani so v derbiju začelja premagali Celjane (3:1) in dočakali prvo zmago v tej sezoni. To je bila tudi prva zmaga Dejana Dončića, odkar vodi Triglav. Kosićeva četa je po bolečem porazu, saj so njegovi varovanci pri zaostanku z 0:1 zapravili strel z bele točke, padla na zadnje mesto.

Zadetek Luke Majcna proti Celju:

Luka Majcen je dosegel že tretji zadetek v tej sezoni in se pridružil skupini najboljših strelcev tekmovanja, pri gostiteljih pa je ponovno manjkal reprezentant Rudi Požeg Vancaš, tako da so se okrepile govorice o tem, da bo v kratkem zamenjal klubsko okolje.

Kidričani so se utrdili pod vrhom

Aluminij so na krilih dvakratnega strelca Francesca Tahiraja, ki je za nameček prispeval še podajo, nadigrali velenjskega Rudarja (3:0) in se utrdili na tretjem mestu. Gostitelji so zaigrali prvič v tej sezoni brez napadalca Ibrahima Arafata Mensaha, ki je zapustil Slovenijo in se preselil na Norveško.

Domžalčani (začasno) na vrh?

Bo Mura ponovno osrečila ljubitelje nogometa v Murski Soboti? Foto: Mario Horvat/Sportida V nedeljo bo najprej zanimivo v Fazaneriji. Ko se je Mura nazadnje predstavila na domači zelenici, je ponižala Domžalčane (5:1), tokrat pa bo po bolečem porazu v Velenju (2:3) poskušala prekrižati načrte Krčanom. Posavci so eni izmed treh, ki v tej sezoni še niso izkusili sladkosti zmage. Krško bo v nedeljo bolj spočito, saj je pokalno tekmo odigralo v torek (in z 8:0 nadigrali Turnišče), Mura pa šele v četrtek.

Ob 18.15 se bosta v Novi Gorici za točke spopadla Gorica in Domžale. Rumena družina lahko z zmago prevzame vodstvo na lestvici, po drugi strani pa se lahko vrtnice približajo Domžalčanom na točko zaostanka.

Srebrničeva četa je v prvenstvu nazadnje gostovala v Mariboru in visoko izgubila (0:5), Domžale pa so po odhodih Matije Široka in Lovra Bizjaka nekoliko zapolnile vrzel v kadru s prihodom krilnega napadalca Rubena Belime, ki že pozna 1. SNL, saj je pred leti nosil dres Kopra.

Samozavestni zmaji, optimistične vijolice

Olimpija je v četrtek navdušila z visoko zmago v Helsinkih. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana V večernem terminu bo plenil pozornost večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Prvi spopad največjih slovenskih tekmecev v tej sezoni bo napolnil tribune štadiona v Stožicah, kjer bodo navijači zeleno-belih zaploskali izbrancem Aleksandra Linte za visoko zmago na Finskem in preboj v play-off kvalifikacij za ligo Europa.

''Pomembno je, da smo prišli v niz zmag. Še bolj samozavestno gremo v derbi, ki je od tega trenutka naprej edina stvar v naših mislih. Upam na pravi spektakel in ob tej priložnosti bi rad pozval navijače, naj pridejo v Stožice in nas podprejo,'' sporoča Nik Kapun.

Foto: Marjan Žlogar Vijolicam se ni posrečilo prebiti v odločilni krog kvalifikacij. Čeprav so bili boljši, v Ljudskem vrtu niso znali izkoristiti prednosti proti Glasgow Rangers (0:0). Po izpadu iz Evrope bodo energijo in moč usmerili v domače prvenstvu, kjer želijo na seznamu prvakov naslediti Olimpijo. Če bi v nedeljo osvojili Stožice, bi Olimpiji ušli na ogromnih osem točk prednosti, gostiteljem pa se po skromnem začetku sezone ponuja priložnost, da se z zmago nad Milaničevo četo povsem približajo vijolicam.

Zlatko Zahović zaradi suspenza NZS, ki se mu izteče konec septembra, še ne bo smel delati družbo Darku Milaniču na mariborski klopi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Za pripravo na derbi imamo enako časa kot tekmec, bomo pa storili vse, da nadaljujemo serijo v domačem prvenstvu. Vem, da se bodo fantje uspeli pobrati po tem izpadu in da bomo odigrali zelo dobro tekmo v Ljubljani,'' je pred nedeljskim derbijem optimist trener Maribora Darko Milanič.

Glavni sodnik bo Matej Jug iz Tolmina.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog:

Najboljši strelci: 3 - Luka Majcen (Triglav), Jasmin Mešanović (Maribor), Tonći Mujan (Domžale), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Luka Zahović (Maribor)

2 - Andrija Filipović (Gorica), Dino Hotić (Maribor), Senijad Ibričić (Domžale), Saša Ivković (Maribor), Nino Kouter (Mura), Jucie Lupeta (Celje), Jan Mlakar (Maribor), Stefan Savić (Olimpija), Rok Sirk (Mura), Luka Šušnjara (Mura), Francesco Tahiraj (Aluminij), Milan Tučić (Rudar), Matic Vrbanec (Aluminij)

...

Videopovzetki s tekem:

Celje : Triglav 1:3

Aluminij : Rudar 3:0

Poročila s tekem: