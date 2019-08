V živo: Maribor proti Muri z oslabljeno zasedbo, spektakularen gol Kobiljarja #video

Derbi 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo danes zvečer med Muro in Mariborom, v Kidričevem pa sta se Aluminij in Rudar razšla z remijem (1:1). Tabor bo v nedeljo gostil Domžale, Olimpija pa bo 4. krog sklenila doma proti Triglavu. V petek sta se Celje in Bravo razšla brez zmagovalca (2:2).

Mura : Maribor 0:0

Začetno postavo je razkril tudi strateg gostiteljev na današnjem derbiju Ante Šimundža. Njegovi izbranci so za razliko od Mariborčanov dobro spočiti, saj so prejšnji teden mirovali. zaradi kazni manjka Rok Kronaveter, počivajo Saša Ivković, Mitja Viler in Blaž Vrhovec, kapetan Marcos Tavares, Dino Hotić in Andrej Kotnik le na klopi. Začetna enajsterica Murašev za tekmo z Mariborom.



3, 4 Mura!#plts #nsmura pic.twitter.com/NoUu3MVGrY — NŠ Mura (@nsmura_ms) August 3, 2019 Zvečer se bosta v derbiju kroga v razprodani Fazaneriji ob 20.10 pomerila Mura in Maribor. Trener gostov Darko Milanič je razkril enajsterico. Za razliko od sredine tekme v Stockholmu je dodobra premešal začetno postavo, kar je tudi pričakovano, saj ga v torek čaka izjemno pomembna tekma proti Rosenborgu. Vijol’čnih 11 v Fazaneriji:#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #plts #MURMB pic.twitter.com/IiyCUOCtiB — NK Maribor (@nkmaribor) August 3, 2019 Ob 20.10 sledi poslastica kroga. Državni prvak Maribor se bo po velikem uspehu v Evropi, kjer je v sredo po podaljšku izločil AIK iz Stockholma, predstavil na domačih zelenicah in lovil tako želeno prvo prvenstveno zmago v tej sezoni. Delo bo vse prej kot enostavno, saj bo imel opravka z Muro, edinim klubom, ki je v prejšnji sezoni v 1. SNL ostal neporažen proti vijolicam. Mura je pod vodstvom Anteja Šimundže, ki odlično pozna Darka Milaniča in njegovo trenersko razmišljanje, lani v Fazaneriji ponižala Maribor s 4:1, z njim pa se še trikrat razšla brez zmagovalca. Vstopnice se prodajajo kot vroče žemljice, tako da lahko pričakujemo polne tribune v Fazaneriji. Maribor bo želel pozitivno energijo, posledico napredovanja v Evropi, izkoristiti za boljše rezultate v prvenstvu. Ker bo že v torek v Ljudskem vrtu gostoval Rosenborg, bo strokovno vodstvo najverjetneje premešalo postavo in spočilo nekatere prvokategornike za evropski izziv. To bo tudi zadnja tekma, na kateri na mariborski klopi zaradi kazni ne bo sedel športni direktor Zlatko Zahović. Maribor je v bogati zgodovini na začetku sezone najdlje čakal prvo zmago v prvenstvu leta 2005. Takrat jo je dočakal šele v 5. krogu. Če bodo vijolice ostale brez zmage v Murski Soboti, bodo s tem že izenačile neslaven rekord izpred 14 let in 10. avgusta, ko bodo gostile Tabor, skušale poskrbeti, da bi v peto vendarle dočakale zmago.

Evrogol Kobiljarja za prvo točko Žilnika

V Kidričevem sta se Aluminij in velenjski Rudar razšla brez zmagovalca (1:1). Luka Štor je s tretjim zadetkom v tej sezoni popeljal Kidričane v vodstvo v prvem delu, ko ga je imenitno zaposlil Matic Vrbanec, v nadaljevanju pa je Janija Žilnika, ki je debitiral na trenerskem položaju pri Velenjčanih, v dobro voljo spravil Rijad Kobiljar.

Evrogol Rijada Kobiljarja:

Nekdanji nogometaš Olimpije je s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora matiral vratarja Aluminija in poskrbel za atraktivno izenačenje. Ostalo je pri remiju, s katerim Aluminij nadaljuje niz neporaženosti v tej sezoni, knapi pa tudi v četrto niso dočakali prve zmage.

Matko prvi strelec 1. SNL

Na prvi tekmi četrtega kroga sta se na štadionu Z'dežele pomerila Celje in Bravo, ki sta se razšla brez zmagovalca (2:2). Za Celjane je to že tretji remi v tej sezoni, na domačo zmago pa še naprej čakajo že od 2. maja. Na zadnjih sedmih srečanjih na stadionu Z'dežele so štirikrat remizirali, trikrat pa ostali praznih rok. Nogometaši Brava pa so štirih krogih pri prav toliko točkah.

Video: evrogol Lotriča

Gostje so po 40 minutah srečanja po zadetkih Aljoše Matka in Mitje Križana vodili že z 2:0, a je pred koncem prvega polčasa z bele točke izid z bele točke na 1:2 znižal Mitja Lotrič, ki je na začetku drugega polčasa z evrogolom poskrbel za izenačenje in postavil končni rezultat 2:2.

Utrujene Domžale na Krasu

Domžale bodo le tri dni po Malmöju gostovale še v Sežani. Foto: Reuters V nedeljo bo slavnostno v Sežani, kjer se bo Tabor soočil z najtežjo oviro v tej sezoni. Po Aluminiju, Celju in Bravu, na teh tekmah je osvojil tri točke, se bo spopadel z Domžalami, ki spadajo v vrh slovenskega klubskega nogometa. Kraševcem bo šel na roko podatek, da so rumeni v četrtek garali na Švedskem in po hudem boju (2:3) izpadli proti Malmöju.

Naporno gostovanje je Rožmanovi četi zagotovo vzelo veliko moči, po izpadu Domžal pa v mestu ob Kamniški Bistrici ponavadi sledijo odhodi nekaterih najboljših igralcev v tujino. Sežanci so svojo edino zmago v prvi ligi pozdravili prav na domačih tleh. Zato bodo ob 17.30 na stadionu Rajko Štolfa krenili po nov podvig in želeli prvoligaški javnosti dokazati, da si zaslužijo mesto med elito.

Triglav želi po Mariboru osupniti še Olimpijo

Olimpija, ki v nedeljo ne bo mogla računati na kaznovanega Vitalijsa Maksimenka, je v četrtek izpadla iz Evrope. Foto: Morgan Kristan/Sportida Četrti krog bo sklenjen v Stožicah, kjer se bosta v nedeljo zvečer spopadla Olimpija in Triglav. Kranjčani so v tej sezoni že presenetili velikana. V uvodnem krogu so v Ljudskem vrtu osvojili vse tri točke (2:1), zdaj pa imajo priložnost, da spravijo v slabo voljo še zmaje. Ljubljančani žalujejo zaradi izpada iz Evrope, ki bi lahko podobno kot v Domžalah poskrbel za povečan promet v poletnem prestopnem roku v rubriki odhodov.

Trener Safet Hadžić priznava, da bo po četrtkovem porazu proti Malatyasporju izjemno težko motivirati izbrance za zahteven dvoboj s Kranjčani, ki na lestvici za vodilno Olimpijo zaostajajo le točko. ''Pričakujem težko in zahtevno tekmo, na kateri bomo sprejeli vse, kar nam bo ponujeno,'' sporoča strateg gorenjskih orlov Dejan Dončić. Odkar je v Kranju, je Olimpiji že prekrižal načrte. Pred petimi meseci jo je premagal z 2:1, to pa je bil tudi prvi poraz Roberta Pevnika, ki ga je pozneje na vročem stolčku nasledil Hadžić.

Prva liga Telekom Slovenije, 4. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 3 - Aljoša Matko (Bravo), Luka Štor (Aluminij)

2 - Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Majcen (Triglav), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav), Mitja Lotrič (Celje)

...

Poročilo s tekme:

Fotogalerija s tekme:

Celje : Bravo (foto: Miloš Vujinović/Sportida):

1 / 70 2 / 70 3 / 70 4 / 70 5 / 70 6 / 70 7 / 70 8 / 70 9 / 70 10 / 70 11 / 70 12 / 70 13 / 70 14 / 70 15 / 70 16 / 70 17 / 70 18 / 70 19 / 70 20 / 70 21 / 70 22 / 70 23 / 70 24 / 70 25 / 70 26 / 70 27 / 70 28 / 70 29 / 70 30 / 70 31 / 70 32 / 70 33 / 70 34 / 70 35 / 70 36 / 70 37 / 70 38 / 70 39 / 70 40 / 70 41 / 70 42 / 70 43 / 70 44 / 70 45 / 70 46 / 70 47 / 70 48 / 70 49 / 70 50 / 70 51 / 70 52 / 70 53 / 70 54 / 70 55 / 70 56 / 70 57 / 70 58 / 70 59 / 70 60 / 70 61 / 70 62 / 70 63 / 70 64 / 70 65 / 70 66 / 70 67 / 70 68 / 70 69 / 70 70 / 70

Videovrhunci s tekme: