V živo: nov spodrsljaj Olimpije, bo Mura prišla do nove zmage?

Na sporedu je zadnja tekma 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Mura, ki na začetku nove sezone navdušuje, gosti novinca v ligi Gorico. Olimpija je pred tem z 0:1 izgubila v Kidričevem pri Aluminiju. Domžale so po preobratu doma s 3:1 premagale Tabor. Jubilejni stoti štajerski derbi med Mariborom in Celjem se je v soboto končal brez zmagovalca (2:2), z remijem sta se razšla tudi Bravo in Koper.

Mura : Gorica 0:0 (0:0)

POLČAS! V prvem delu igre nismo videli zadetka. Upajmo, da bo v drugem drugače.



38. minuta: velika priložnost za Muro. Najprej je poizkusil Amadej Maroša, potem pa še Kai Cipot, a nista zadeli. Ostaja pri rezultatu 0:0.



VIDEO: strel Tomija Horvata:



15. minuta: zdaj je bila nevarna Mura. Z roba kazenskega prostora je s strelom poizkusil Tomi Horvat, a ni zadel. Vratar Gorice z njegovim strelom ni imel težav.



VIDEO: priložnost Mathiasa Oyewusija:



5. minuta: zanimivo, prva je zapretila Gorica. Pred golom je poizkusil z glavo mladi angleški napadalec Mathias Oyewusi, a se je z obrambo izkazal vratar Mure Matko Obradović. Obstaja pa vprašanje, ali je žoga pri tem prečkala golovo črto.



ZAČETEK TEKME! Mura, ki je na začetku nove prvenstvene sezone v treh nastopih osvojila sedem točk, navdušuje tudi oziroma predvsem v Evropi, kjer jo že v četrtek čaka ena najbolj prestižnih, če ne celo najbolj prestižna tekma v zgodovini kluba. V Fazanerijo namreč prihaja nekdanji evropski prvak PSV Eindhoven. V generalki za ta spektakel skuša Mura, ki je v Evropi na dveh tekmah zmagala s 4:0 in s 3:0, premagati Gorico, ki je novinka v ligi in še čaka na prvo točko. Prvi dve tekmi je namreč izgubila, zato je v klubu prišlo tudi do trenerske rošade. Borivoja Lučića je nasledil Gordan Petrić, ki pa tokrat še ne sedi na klopi Novogoričanov, ampak vlogo trenerja vsaj uradno na tej tekmi opravlja Florjan Debenjak.

Trenerju Olimpije Dinu Skenderju v teh trenutkih zagotovo ni lahko. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je v Kidričevem doživela nov spodrsljaj

Olimpija, ki je v četrtek nesrečno in nespretno končala svojo evropsko pot, je skušala rane zaceliti v Kidričevem, a tam prejela še en udarec. Aluminij, ki je pred to tekmo, upoštevajoč zaključek prejšnje sezone, na novo prvenstveno zmago čakal kar šest tekem, je bil boljši nasprotnik Ljubljančanov od prve do zadnje minute, do gola, ki je Kidričanom prinesel zmago, pa prišel v 72. minut, ko je po lepi akciji zadel Jure Matjašič. Olimpija tako pri treh odigranih tekmah ostaja pri zgolj dveh točkah in vprašanje je, ali bo njen trener Dino Skender preživel še ta neuspeh. Glede na prakso predsednika Milana Mandarića zagotovo ne …

Gol Jureta Matjašiča:



Najstnik junak zmage Domžal

V prvi nedeljski tekmi so Domžale po slabem začetku sezone prišle do druge zaporedne prvenstvene zmage. Po golu Grka Christosa Rovasa, ki je Tabor v 27. minuti popeljal v vodstvo, je sicer kazalo drugače, a je že dve minuti pozneje na 1:1 izenačil Senijad Ibričić po lepi podaji Tamarja Svetlina. Prav ta komaj 19-letni up Domžalčanov je v 58. minuti tudi zadel prvič, v 72. minuti pa še drugič in postal nesporni junak nove domžalske zmage.

Drugi gol Tamarja Svetlina v Domžalah:

Celjani dvakrat vodili, Mariborčani dvakrat izenačili

V soboto sta bili na sporedu dve tekmi. Stoti medsebojni obračun Maribora in Celja, podprvaka in prvaka iz prejšnje sezone, se je končal brez zmagovalca. Gostje, ki so v minuli sezoni dobili obe tekmi v Ljudskem vrtu, so tokrat dvakrat vodili, domači pa so dvakrat izenačili. Tako so prišli do osme točke in vsaj začasno ostajajo na vrhu lestvice, medtem ko so Celjani pri zgolj dveh točkah in še brez zmage.

Prvake je v 18. minuti v vodstvo popeljal kapetan Mitja Lotrič, domači so prek Jasmina Mešanovića izenačili v 57. minuti. Goste je v novo vodstvo popeljal rezervist Jakob Novak, Mariborčanom pa je točko z mojstrskim zadetkom le dve minuti kasneje, v 80. minuti, priboril Rok Kronaveter.

Mojstrovina Kronavetra:

Na prvi sobotni tekmi v Spodnji Šiški prav tako nismo videli zmagovalca. Bravo in Koper sta se razšla brez zadetkov (0:0).

Sobota:

Bravo : Koper 0:0



Maribor : Celje 2:2 (0:1)

Mešanović 57., Kronaveter 80.; Lotrič 18., Novak 78. Nedelja:

Domžale : Aluminij 3:1 (1:1)

Ibričić 29., Svetlin 58., 78.; Rovas 27.



Aluminij : Olimpija 1:0 (0:0)

Matjašič 72.; R.K.: Samardžić 90./Olimpija



20.30 Mura - Gorica

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela še dve točki.

Najboljši strelci:



3 - Dario Kolobarić (Domžale), Žan Žužek (Koper)

2 - Andrija Filipović (Mura), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Tamar Svetlin (Domžale)

...

Poročila s tekem:

Fotogalerija s tekme:

Bravo : Koper, fotograf Grega Valančič / Sportida:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Video vrhunci tekem:

Maribor : Celje 2:2

Bravo : Koper 0:0