Mariboru po evropskem podvigu grozi manj prijeten rekord v 1. SNL

Po dramatičnih evropskih tekmah, ki so med slovenskimi predstavniki osrečile le Maribor, se bodo najboljši slovenski klubi konec tedna potegovali za prvenstvene točke. Že danes se bosta udarila Celje in Bravo, derbi kroga bo v soboto zvečer med Muro in Mariborom, pred tem se bo Rudar prvič predstavil z novim trenerjem Janijem Žilnikom, Tabor bo v nedeljo gostil Domžale, Olimpija pa bo 4. krog Prve lige Telekom Slovenije sklenila doma proti Triglavu.

Danes bo zanimivo v knežjem mestu. Celjani bodo pot do prve zmage v tej sezoni iskali v boju proti drugoligaškemu prvaku Bravu. Dvoboj, ki ga bo v živo prenašal Planet TV, se bo začel ob 19. uri. Gostitelji čakajo na domačo zmago že od 2. maja, na zadnjih šestih srečanjih na stadionu Z'dežele pa so trikrat remizirali, trikrat pa ostali praznih rok.

Ljubljančani želijo nadaljevati niz in se prvič, odkar sodelujejo v prvi ligi, veseliti zmage v gosteh. V drugi ligi so bili tega vajeni, da so nevarni med elito, pa so dokazali že pred dvema tednoma, ko so v Fazaneriji namučili Muro (3:4). Največ upov polagajo v Ganca Ibrahima Arafata Mensaha, ki jim je v prejšnjem krogu zagotovil zgodovinski uspeh, krstno zmago v 1. SNL proti Taboru.

Rudar z Žilnikom pri hitu prvenstva

Hrvat Slobodan Grubor je edini tuji prvi trener v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: Sportida Sobotni prvoligaški spored se bo začel v Kidričevem, kjer se bo po nenadnih spremembah v taboru Rudarja prvič na trenerskem stolčku knapov predstavil Jani Žilnik. Velenjčani v tej sezoni še niso zmagali, na gostovanje k Aluminiju pa se bodo odpravili brez dveh pomembnih igralcev, Davida Kašnika in Žige Škofleka, ki sta na zadnji tekmi v Kranju prejela rdeči karton.

V Kidričevem jih čaka zahtevno delo, saj je Aluminij krenil v sezono izjemno. V treh krogih je osvojil kar sedem točk, na lestvici pa zaostaja le za Olimpijo. Izbranci Slobodana Gruborja, edinega tujca, ki v tem trenutku vodi slovenskega prvoligaša, želijo nadaljevati niz neporaženosti in se po sobotnem srečanju znova zavihteti na vodilni položaj.

Maribor pri klubu, ki mu predstavlja velik trn v peti

Ko v Fazaneriji gostuje Maribor, so tribune ponavadi polne do zadnjega kotička. V soboto ne bo nič drugače. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ob 20.10 sledi poslastica kroga. Državni prvak Maribor se bo po velikem uspehu v Evropi, kjer je v sredo po podaljšku izločil AIK iz Stockholma, predstavil na domačih zelenicah in lovil tako želeno prvo prvenstveno zmago v tej sezoni. Delo bo vse prej kot enostavno, saj bo imel opravka z Muro, edinim klubom, ki je v prejšnji sezoni v 1. SNL ostal neporažen proti vijolicam. Mura je pod vodstvom Anteja Šimundže, ki odlično pozna Darka Milaniča in njegovo trenersko razmišljanje, lani v Fazaneriji ponižala Maribor s 4:1, z njim pa se še trikrat razšla brez zmagovalca.

Vstopnice se prodajajo kot vroče žemljice, tako da lahko pričakujemo polne tribune v Fazaneriji. Maribor bo želel pozitivno energijo, posledico napredovanja v Evropi, izkoristiti za boljše rezultate v prvenstvu. Ker bo že v torek v Ljudskem vrtu gostoval Rosenborg, bo strokovno vodstvo najverjetneje premešalo postavo in spočilo nekatere prvokategornike za evropski izziv. To bo tudi zadnja tekma, na kateri na mariborski klopi zaradi kazni ne bo sedel športni direktor Zlatko Zahović.

Maribor je v bogati zgodovini na začetku sezone najdlje čakal prvo zmago v prvenstvu leta 2005. Takrat jo je dočakal šele v 5. krogu. Če bodo vijolice ostale brez zmage v Murski Soboti, bodo s tem že izenačile neslaven rekord izpred 14 let in 10. avgusta, ko bodo gostile Tabor, skušale poskrbeti, da bi v peto vendarle dočakale zmago.

Utrujene Domžale na Krasu

Domžale bodo le tri dni po Malmöju gostovale še v Sežani. Foto: Reuters V nedeljo bo slavnostno v Sežani, kjer se bo Tabor soočil z najtežjo oviro v tej sezoni. Po Aluminiju, Celju in Bravu, na teh tekmah je osvojil tri točke, se bo spopadel z Domžalami, ki spadajo v vrh slovenskega klubskega nogometa. Kraševcem bo šel na roko podatek, da so rumeni v četrtek garali na Švedskem in po hudem boju (2:3) izpadli proti Malmöju.

Naporno gostovanje je Rožmanovi četi zagotovo vzelo veliko moči, po izpadu Domžal pa v mestu ob Kamniški Bistrici ponavadi sledijo odhodi nekaterih najboljših igralcev v tujino. Sežanci so svojo edino zmago v prvi ligi pozdravili prav na domačih tleh. Zato bodo ob 17.30 na stadionu Rajko Štolfa krenili po nov podvig in želeli prvoligaški javnosti dokazati, da si zaslužijo mesto med elito.

Triglav želi po Mariboru osupniti še Olimpijo

Olimpija, ki v nedeljo ne bo mogla računati na kaznovanega Vitalijsa Maksimenka, je v četrtek izpadla iz Evrope. Foto: Morgan Kristan/Sportida Četrti krog bo sklenjen v Stožicah, kjer se bosta v nedeljo zvečer spopadla Olimpija in Triglav. Kranjčani so v tej sezoni že presenetili velikana. V uvodnem krogu so v Ljudskem vrtu osvojili vse tri točke (2:1), zdaj pa imajo priložnost, da spravijo v slabo voljo še zmaje. Ljubljančani žalujejo zaradi izpada iz Evrope, ki bi lahko podobno kot v Domžalah poskrbel za povečan promet v poletnem prestopnem roku v rubriki odhodov.

Trener Safet Hadžić priznava, da bo po četrtkovem porazu proti Malatyasporju izjemno težko motivirati izbrance za zahteven dvoboj s Kranjčani, ki na lestvici za vodilno Olimpijo zaostajajo le točko. ''Pričakujem težko in zahtevno tekmo, na kateri bomo sprejeli vse, kar nam bo ponujeno,'' sporoča strateg gorenjskih orlov Dejan Dončić. Odkar je v Kranju, je Olimpiji že prekrižal načrte. Pred petimi meseci jo je premagal z 2:1, to pa je bil tudi prvi poraz Roberta Pevnika, ki ga je pozneje na vročem stolčku nasledil Hadžić.

Prva liga Telekom Slovenije, 4. krog:

Lestvica: