V Celju se piše zgodovina, trener Olimpije presenetil, Maribor pred zmaji #video

Celje - Olimpija (ob 20.45)



Aluminij : Maribor 1:4 (0:0)

Bravo : Rudar 1:1 (0:1)

Tabor : Mura 1:2 (1:0)

Domžale : Triglav 2:1 (1:0)

Karte je razkril tudi trener Celja Dušan Kosić. Nekdanji kapetan in strateg zmajev bo zgodovinski uspeh s Celjani napadal z enajsterico, v kateri je tudi povratnik, kapetan Mitja Lotrič. S katero začetno enajsterico bo Olimpija lovila prepotrebno zmago za naslov prvaka v Celju? Hrvaški strateg Dino Skender je nekoliko presenetil in premešal postavo. Na klop za rezervne igralce se je preselil kapetan Tomislav Tomić, iz enajsterice je izpadel tudi Mario Jurčević, tako da bodo v zadnji vrsti združili moči Miral Samardžić, Denis Šme in Macky Bagnack. Konec dvoboja v Domžalah. Čakamo le še na veliki derbi, kjer bodo Celjani lovili prvo, Ljubljančani pa sedmo zvezdico. Gooooooool! 2:1! 87. minuta (Domžale): Triglav je znižal zaostanek. V polno je zadel Gaber Petric. Goooooool! 2:0! 85. minuta (Domžale): Domžalčani so podvojili prednost. Prvi zadetek, odkar nastopa v Sloveniji, je dosegel estonski reprezentant Mattias Käit. Goooooool! 1:2! 90. minuta (Sežana): Mura je v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška prek Žana Kartičnika prišla do zmage, s katero se je na lestvici povzpela na četrto mesto. Črno-beli so tako sezono končali na četrtem mestu, a tudi s pokalno lovoriko, Tabor ostaja na sedmem mestu. Goooooool! 1:1! 90. minuta (Ljubljana): nogometaši Brava so vendarle preprečili Velenjčanom, da bi prvič v tej sezoni, v kateri se selijo v drugo ligo, okusil slast zmage. V zadnji minuti je za 1:1 poskrbel Ibrahim Arafat Mensah. Gooooooool! 1:4! 85. minuta (Kidričevo): Mariborčani prevladujejo na igrišču, Rok Kronaveter pa je navijače razveselil z zadetkom za prepričljivo vodstvo s 4:1. Podal mu je Gregor Bajde. Zadetek Roka Kronavetra: Gooooooool! 1:3! 83. minuta (Kidričevo): Prednost Maribora raste. Med strelce se je vpisal Gregor Bajde, podajo je po prekrasni akciji, v kateri se je izkazal s prodorom, prispeval Aleks Pihler. Zadetek Gregorja Bajdeta: Goooooool! 1:2! 75. minuta (Kidričevo). Mariborčani spet vodijo. Tokrat je vijolice na gostovanju v Kidričevem popeljal v vodstvo Nemanja Mitrović. Prosti strel je izvajal Amir Dervišević, nato pa je žogo do Mitrovića "podal" Gregor Bajde. Zadetek Nemanje Mitrovića: Goooooool! 1:1! 67. minuta (Kidričevo). Veselje Maribora ni trajalo dolgo. Le šest minut pozneje je z natančnim diagonalnim udarcem z roba kazenskega prostora izenačil Stipe Vrdoljak, eden izmed številnih hrvaških legionarjev v vrstah Aluminija. Zadetek Stipeta Vrdoljaka: Gooooool! 0:1! 61. minuta (Kidričevo). Mariborčani so spravili v dobro voljo navijače s prvim zadetkom. Mrežo Kidričanov je po izjemnem strelu z razdalje zatresel Amir Dervišević. Zadetek Amirja Derviševića: Goooool! 64. minuta (Sežana). 1:1! Mura je izenačila na gostovanju na Krasu. V polno je zadel Tomi Horvat. Nekdanji up Maribora je navdušil s pravcato mojstrovino. Žogo je prevzel blizu svoje polovice, nato prodrl proti vratom gostiteljem in se malce brez kazenskim prostorom odločil za strel. To je storil tako vrhunsko, da je bil domači vratar brez moči. Mura je izenačila na 1:1. Zadetek Tomija Horvata: Konec prvega polčasa v Kidričevem. Razpletel se je brez zadetkov, gostje iz Maribora pa so zapravili kar nekaj zrelih priložnosti, zlasti Luka Zahović. V 10. minuti je zapustil igrišče dolgoletni branilec vijolic Aleksander Rajčević, ki se seli v rojstni Koper. To je bil njegov zadnji nastop za Maribor, s katerim je izkusil ogromno uspehov.



V spomin na vse te trenutke in na vlogo v klubu bo NK Maribor upokojil št. 26 za naslednjih 10 let.



Gooooool! (Domžale). 1:0! Gostitelji so prešli v vodstvo. V 29. minuti se je po lepi akciji Benjamina Markuša, ki je prispeval podajo, med strelce vpisal Matej Podlogar. Zadetek Mateja Podlogarja: Goooool! (Ljubljana). 0:1! Velenjski Rudar je v 23. minuti prišel do vodstva v Spodnji Šiški. Mrežo Brava je z neposredne bližine zatresel mladi branilec gostov Adam Vošnjak. Če bi knapi premagali Ljubljančane, bi se izognili nepopisni sramoti, saj bi sezono vendarle zaključili vsaj z eno zmago. Vošnjak se je razveselil strelskega prvenca v 1. SNL. Zadetek Adama Vošnjaka:



Goooool! (Sežana)! 1:0! Tabor je v 19. minuti povedel proti Muri z 1:0. Prvi zadetek v zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije je po strelu z glavo dosegel izkušeni branilec Erik Salkić. Podajo je prispeval Mario Babić. Zadetek Erika Salkića: Domžalski strateg Dejan Djuranović je v začetnih enajst uvrstil:



Trener Triglava Vlado Šmit se bo v Domžalah predstavil z naslednjo postavo:



Trener Mure Ante Šimundža je določil začetno enajsterico za gostovanje na Krasu: Strateg Mauro Camoranesi, ki s Taborom lovi šesto mesto, je izbral 11 igralcev za začetek dvoboja z Muro:



S kakšno enajsterico bo dvoboj v Kidričevem začel trener Maribora Sergej Jakirović, ki se danes še lahko z vijolicami zavihti na drugo mesto?



Aluminij - @nkmaribor



Trener Aluminija Slobodan Grubor se je odločil za naslednjo začetno postavo: Trener Brava Dejan Grabić bo proti Rudarju poslal v ogenj najmočnejšo postavo: Knapi se bodo skušali zgodovinski sramoti izogniti z naslednjo enajsterico, ki jo je izbral Domen Beršnjak:



Trener Brava Dejan Grabić bo proti Rudarju poslal v ogenj najmočnejšo postavo: Knapi se bodo skušali zgodovinski sramoti izogniti z naslednjo enajsterico, ki jo je izbral Domen Beršnjak: Štiri tekme ob 18.00, sladki finale pa ob 20.45. Takšna je končna časovnica zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki se je nekajkrat spreminjala, nazadnje pa je obveljalo pri tem, da se bodo vsi dvoboji, ki ne odločajo o naslovu prvaka, odigrali družno ob 18. uri, nato pa se bo pozornost preselila v knežje mesto, ki bo gostilo najverjetneje najpomembnejšo tekmo v zgodovini kluba. Celje in Olimpija bosta odločala o naslovu prvaka.

Celjani z najmočnejšo postavo, Olimpija brez Menala

Dario Vizinger je v tej sezoni dosegel 22 zadetkov. Več od njega jih je dosegel le rojak Ante Vukušić (26). Foto: Peter Podobnik/Sportida Če bodo uvodne štiri tekme zadnjega kroga, ki se bodo začele ob 18. uri in jih bo mogoče v neposrednem prenosu spremljati na Planet TV, Planet 2 in Sportalu, minile brez resnejših rezultatskih imperativov, pa bo povsem drugače na zadnjem dvoboju. Na velikem finalu sezone. Celjani, ki so se v nedeljo prvič v tej sezoni povzpeli na vrh, imajo zgodovinsko priložnost, da postanejo prvaki. Pred Olimpijo imajo dve točki prednosti, tako da jim za uresničitev sanjskega načrta zadostuje že remi. Že začetnih 0:0 ali kaj podobnega.

Če bodo Celjani zaigrali z najmočnejšo postavo, med začetnih 11 se vrača tudi kapetan Mitja Lotrič, ki je odslužil kazen v Velenju, pa bodo Ljubljančani oslabljeni, saj bo manjkal kaznovani Luka Menalo. Občasni reprezentant Bosne in Hercegovine je izgubil živce po nepravično razveljavljenem zadetku Anteja Vukušića ob nedeljskem porazu proti Taboru. Če bi takrat Dalmatincu priznali zadetek, bi bil to že 27. gol prvega strelca sezone, tako pa ostaja pri 26. Dolgolasi napadalec iz Sinja je poleg "celjskih kolegov" Lotriča in mlajšega rojaka Daria Vizingerja tudi eden izmed treh kandidatov za prestižno priznanje SPINSXI, ki ga bo v sredo prejel v roke najboljši nogometaš Prve lige Telekom Slovenije.

Celjski stadion bi bil lahko v sredo poln skoraj do zadnjega kotička, a bo lahko zaradi višjih sil na njem na derbiju le 500 oseb. Foto: Vid Ponikvar

Zmaji se v knežje mesto, kjer bo dvoboj na stadionu Z'dežele spremljalo do 500 ljudi, pričakovano bodo prevladovali navijači gostiteljev, odpravljajo z optimizmom. Verjamejo, da lahko ponovijo prizor iz jeseni, ko so, takrat je zeleno-bele vodil še Safet Hadžić, premagali Celjane na njegovem dvorišču s 3:1. Če bi se zgodovina ponovila, bi zmaji osvojili že tretji naslov prvaka v zadnjih petih letih, odkar je njihov predsednik Milan Mandarić.

Iz tabora NK Celje pred odločilno tekmo za naslov prvaka:

Na tribunah ne bo organiziranih navijačev Olimpije, kar pa še ne pomeni, da se ne bodo odpravili v knežje mesto. "Gremo po naslov Čast, ponos in ta nora ljubezen do kluba danes vse, ki jim srce bije za Olimpijo vodijo samo na eno mesto. Vsi v Celje," se glasi njihova zadnja objava na socialnem omrežju, s katero dajejo vedeti, da bodo danes prisotni v Celju, najverjetneje kje v bližini stadiona Z'dežele.

V slabih dveh mesecih od škandala do odločilnega derbija

Slavku Vinčiću je pripadla čast, da sodi eno izmed najzanimivejših srečanj v zgodovini zadnjih krogov 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je odgovorno vlogo delivca pravice na tekmi vseh tekem, ki bo pod velikim drobnogledom, zlasti zaradi nekaterih spornih sodniških odločitev na zadnjih tekmah ("nedosojena" 11-metrovka Celja v zadnjih sekundah srečanja proti Triglavu in razveljavljen zadetek Vukušića na dvoboju med Olimpijo in Taborom), dodelila Slavku Vinčiću. Mariborčan, eden najboljših slovenskih sodnikov, ki ima izkušnje tudi z največjih tekem evropskega ranga, saj je že večkrat sodil v ligi prvakov, bo tako glavni delivec pravice na celjskem derbiju.

V začetku prejšnjega meseca je Vinčić polnil naslovnice v manj prijetnih rubrikah, saj so ga v odmevni akciji v Republiki Srbski privedli na policijsko postajo. Kot je pozneje pojasnjeval, se je ob nepravem času znašel na nepravem mestu. Slaba dva meseca po aferi bo sodil srečanje med Celjem in Olimpijo, od katerega bo odvisno, ali bo Slovenijo v kvalifikacijah za ligo prvakov zastopal celjski ali ljubljanski klub.

Iz tabora Olimpije pred celjskim derbijem:

Zmaje čaka težje delo, saj morajo nujno zmagati, predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović, ki si je v živo ob selektorju Matjažu Keku ogledal že zadnjo domačo tekmo Celjanov, pa bo v sredo zvečer podelil "kanto" kapetanu novih prvakov. Bo to Mitja Lotrič ali Tomislav Tomić? Odgovor bo predvidoma znan malce po 22.35.

Prva liga Telekom Slovenije, 36. krog: Sreda:

Aluminij : Maribor 1:4 (0:0)

Vrdoljak 67.; Dervišević 61., Mitrović 76., Bajde 83., Kronaveter 85.



Bravo : Rudar 1:1 (0:1)

Mensah 90.; Vošnjak 23. Tabor : Mura 1:2 (1:0)

Salkić 19.; Horvat 65., Karničnik 90.



Domžale : Triglav 2:1 (1:0)

Podlogar 29., Käit 86.; Petric 88.



20.45 Celje - Olimpija

Lestvica: