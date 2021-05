Katastrofa Olimpije v Celju! Zdaj je prvi favorit Maribor. #video

Nogometaši Celja so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije ponižali Olimpijo (4:0) in osrečili Mariborčane, ki bodo v predzadnji krog prvenstva vstopili s prvega mesta. Vijolice so v soboto "poslale" Gorico v drugo ligo, Aluminij in Mura sta se razšla brez zadetkov (0:0), remizirala sta tudi Bravo in Tabor (1:1). Domžale in Koper bosta obračunala zvečer v sklepnem dejanju kroga.

Celje : Olimpija 4:0 (2:0), Domžale - Koper /20.00/

Ob 20. uri se bosta v zadnjem srečanju 34. kroga udarila Domžale in Koper. Gostitelji potrebujejo vsaj točko, da si že zagotovijo najmanj četrto mesto v tej sezoni, z zmago pa bi se tretjeuvrščeni Muri približali na -3. Trener Domžal Dejan Djuranović se je odločil za naslednjo enajsterico: Gremo, Domžale!



📝 https://t.co/MnMIMUKws0#Plts #DOMKP pic.twitter.com/pnIvOr7pYR — NK Domžale (@NKDomzale) May 16, 2021 Konec dvoboja v Celju, ki je dodobro zapletel položaj pri vrhu. Zmage Celja so se zelo razveselili Mariborčani, ki bodo v zadnja dva kroga vstopili kot vodilni v prvi ligi. Razmerje v strelih na gol je bilo 16:14 v korist Celja, od tega 9:6 v okvir vrat. Zmaji po najtežjem porazu, odkar je njihov trener Goran Stanković, ne odločajo več sami o svoji usodi, Celjani pa pod vodstvom Agrona Šalje za osmouvrščenim Aluminijem zaostajajo le še za dve točki. V državnem prvenstvu bo do 22. maja še zelo napeto! Gooooool! 4:0! 93. minuta. Noro, kaj vse uspeva danes Celjanom! Imenitno akcijo je s prekrasnim zadetkom, že desetim v tej sezoni, kronal Filip Dangubić. Hrvat je premagal Žigo Freliha, ki ni vajen srečanj, na katerih bi prejel tako veliko zadetkov. Zadetek Filipa Dangubića: Gooooool! 3:0! 87. minuta. Potop Olimpije v Celju. Mićo Kuzmanović je povišal prednost na 3:0, zmaji bodo doživeli hud poraz, s katerim si bodo močno zmanjšali možnosti za osvojitev naslova prvaka. 75. minuta: Olimpiji zmanjkuje časa za preobrat. Vrag je vzel šalo, če Ljubljančani v Celju ne bodo prišli vsaj do točke, ne bodo več odvisni od samega sebe, temveč bodo za morebitno vrnitev na prvo mesto potrebovali tudi spodrsljaj Maribora v zadnjih dveh krogih. 69. minuta: v Celju spremljamo dinamičen, odprt nogomet z velikim številom priložnostmi. Zdaj je zapretil še kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, a se je z obrambo izkazal Matjaž Rozman in zadržal nedotaknjeno mrežo. V nasprotnem napadu je prišel do nevarnega strela Advan Kadušić, a je poslal žogo mimo vrat. 64. minuta: velika priložnost Celja! Ivan Božić je po predložku Advana Kadušića znova ušel ljubljanski obrambi, nevarno zapretil s strelom z glavo, a se je izkazal Žiga Frelih in z nogo preprečil povišanje vodstva rumeno-modrih na 3:0. Priložnost Ivana Božića: 62. minuta: zeleno-beli pritiskajo na celjska vrata. Đorđe Ivanović se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, Matjaž Rozman pa je imel kar nekaj težav, da je ukrotil žogo in preprečil veselje gostov. Ostaja pri 2:0 za Celjane, ki bi se s to zmago osmouvrščenemu Aluminiju približali na dve točki zaostanka. 55. minuta: zapretila je tudi Olimpija. Rezervist Enrik Ostrc je streljal z razdalje, a se je izkazal Matjaž Rozman, tako da se lahko Celjani še vedno pohvalijo s prednostjo dveh zadetkov. 53. minuta: prva priložnost v drugem polčasu je pripadla Celjanom. Advan Kadušić je poslal predložek z desne strani, v skoku je bil najvišji Mićo Kuzmanović, a posla žogo mimo desne vratnice. Ostaja 2:0 za domačine. Začetek drugega dela v knežjem mestu, v katerem bo Olimpija skušala najti priključek z gostitelji. Trener gostov Goran Stanković se je odločil za eno menjavo. Namesto Gala Kureža je v igro vstopil Enrik Ostrc. Konec prvega polčasa v Celju. Aktualni državni prvaki, ki se bodo 22. maja uradno poslovili od naslova, so nadigrali zeleno-bele in odšli na počitek z veliko prednostjo dveh zadetkov. Če bodo zmaji izgubili v knežjem mestu, bodo v zadnja dva kroga prvenstva vstopili z drugega mesta, v najboljšem položaju pa bodo Mariborčani. Razmerje v strelih na gol je 8:4 v korist Celja, od tega kar 6:0 v strelih v okvir vrat. Zmaji bodo v drugem polčasu iskali preobrat.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/EcfYJ7Uef3 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 16, 2021 Gooooool! 2:0! 43. minuta. Celjani so znova razorožili ljubljansko obrambo. Po igrivi in kombinatorni akciji je najprej po desni strani prodrl Mićo Kuzmanović, nato pa mojstrsko poslal žogo pred vrata, kjer je zeleno-belim ušel Ester Sokler in zatresel nebranjeni del gostujočih vrat. Celjani so podvojili prednost, Sokler pa je v tej sezoni zabil Olimpiji že štiri zadetke! Trikrat je bil uspešen v pokalnem tekmovanju, ko je jeseni nosil še dres Brežic. Zadetek Esterja Soklerja: 37. minuta: zadišalo je po novem zadetku Celja, a se je Žiga Frelih izkazal ob udarcu Matica Vrbanca, ki se je znašel v odličnem položaju za strel v neposredni bližini ljubljanskih vrat. Ostaja 1:0 za rumeno-modre, ki se potegujejo za obstanek, 25. maja pa jih čaka še finale pokala proti zmajem. 35. minuta: Ivan Božić je udaril proti vratom Olimpije, a se mu strel ni najbolje posrečil. Bil je preslaboten, tako da Žiga Frelih ni imel težjega dela. To je bil že četrti strel Celjanov v okvir vrat Olimpije, zmaji še vedno niso dočakali svojega prvega. 32. minuta: zdaj je bilo nevarno pred vrati gostiteljev. Z desne strani je v kazenski prostor prodrl Gal Kurež in sprožil proti celjskim vratom. Močan strel je švignil nad prečko, Olimpija pa je prvič na današnji tekmi resneje zapretila Celjanom. Priložnost Gala Kureža: 20. minuta: nova priložnost za Celjane, v skoku je bil najvišji Žan Zaletel, a je z glavo poslal žogo neposredno v smeri dobro postavljenega vratarja Žige Freliha, ki je zlahka ubranil strel. 16. minuta: nov šok za Olimpijo. Nadaljuje se prekletstvo zeleno-belih v koronaobdobju s poškodbami. V zadnjih tednih je skoraj ni tekme, v kateri je ne bi skupil kateri izmed igralcev Olimpije. V Celju je moral zaradi bolečin v stegenski mišici nepričakovano hitro zapustiti igro izkušeni srbski branilec Vujadin Savić. Namesto njega je v igro vstopil črnogorski napadalec Mihailo Perović, tako da zmaji nadaljujejo s štirimi nogometaši v obrambni vrsti. Gooooool! 1:0! 7. minuta. Kakšen začetek dvoboja v Celju! Hrvaški napadalec Ivan Božić je popeljal gostitelje v vodstvo. Z izjemno natančnim strelom z okrog 20 metrov je premagal Žigo Freliha. To je bil njegov tretji zadetek v tej sezoni, Celjani so spravili goste v težave, hkrati pa razveselili Mariborčane, ki so trenutno na prvem mestu lestvice. Zadetek Ivana Božića: 5. minuta: Celjani so protestirali pri glavnem sodniku Nejcu Kajtazoviću, saj so pričakovali, da bo po igranju Vitalijsa Maksimenka z roko v kazenskem prostoru Olimpije pokazal na belo točko. Latvijec je imel roko sicer povsem ob telesu. Igranje Vitalijsa Maksimenka z roko v kazenskem prostoru Olimpije: Začetek dvoboja v Celju. Gostitelji so bili v uvodnih minutah nevarnejši, v 3. minuti je z razdalje sprožil Matic Vrbanec, junak polfinalne pokalne zmage nad Koprčani, a je bil Žiga Frelih na mestu. Trener Celja Agron Šalja bo zelo pomembne točke v boju za obstanek proti Olimpiji lovil z začetno enajsterico: 🟡🔵1️⃣1️⃣ V obračunu letošnjih finalistov pokalnega tekmovanja, bodo rumeno - modri dres na tekmi 34. kroga PLTS oblekli naslednji nogometaši: ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/eeJDIskyXu — NK Celje (@NKCelje) May 16, 2021 Strateg Olimpije Goran Stanković je določil 11 izbrancev, ki bodo začeli dvoboj v Celju. V zadnji vrsti bo zaigrali s tremi igralci, na klopi po dolgem času Ante Ćorić. Začetna enajsterica za tekmo proti Celju. Po dolgem času je v kadru tudi Ante Ćorić. 💪🐉



Klop: Vidmar, Šme, Andrejašič, Zeljković, Perović, Ostrc, Baskera, Bakić, Ćorić.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/CFNMnyiUGf — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 16, 2021 Omenjena kluba se v tej sezoni ne bosta srečala zadnjič. Prihodnji torek, 25. maja, se bosta v Kopru pomerila še za pokalno lovoriko, tokrat pa bosta v prvenstveno srečanje vstopila z drugačnimi "skrbmi". Domači želijo na vsak način preprečiti, da bi se v zgodovino slovenskega klubskega nogometa zapisali kot prvak, ki je v naslednji sezoni izpadel v drugo ligo. Če se ne bodo dvignili z devetega mesta, jih čakajo dodatne kvalifikacije proti drugoligaškemu podprvaku (v tem trenutku bi bila to novomeška Krka), ob morebitnem izpadu v drugo ligo pa bi bilo še bolj čudno, če bi se Celjani kot potencialni pokalni zmagovalci uvrstili v Evropo!



Med kandidati za današnji dvoboj ne bo Andresa Vombergarja, ki si je prejšnji teden poškodoval mečno mišico na derbiju z Mariborom. Slovenski Argentinec, ki je v tej sezoni najboljši strelec zmajev, je v soboto že treniral z ekipo, tako da bi lahko prišel v poštev za zadnje tri tekme Olimpije v tej sezoni. Doma s Taborom, v gosteh z Bravom in za pokalni finale s Celjani v Kopru. To je vesela novica za trenerja Stankovića, ki bo v boju za dvojno krono potreboval dolgo in široko klop. V sredo bodo lahko navijači Olimpije prestopili prag stadiona v Stožicah in bodrili zmaje proti Taboru. Foto: Matic Ritonja/Sportida Olimpija pa tudi sporoča novico, ki je dodobra ogrela srca navijačev. V sredo, ko bo v Stožicah gostoval Tabor, to bo tudi zadnja domača tekma zmajev v tej sezoni, bodo namreč vrata stadiona odprta tudi navijačem. ''Klub se trudi, da bi v skladu z vladnim odlokom zagotovil čim več mest za gledalce. Trenutno tečejo postopki pridobivanja vloge za organizacijo tekme, na kateri bodo lahko prisotni gledalci. Pričakujemo, da bo ta proces zaključen v ponedeljek,'' ob tem sporočajo iz zmajevega gnezda.

Aluminij prekrižal načrte tudi Muri

Aluminij ostaja strup za slovenske klubske velikane. Nogometaši iz Kidričevega so v zadnjih tednih prekrižali načrte Olimpiji (2:2 v Ljubljani), Mariboru (0:0 v Kidričevem), zdaj pa so jo zagodli še Muri, še tretjemu kandidatu za naslov prvaka. Zadnji sobotni dvoboj 34. kroga se je končal brez zadetkov, pa tudi izrazitejših priložnosti. Nevarnih akcij, po katerih bi vsaj malce zadišalo po zadetku, je bilo zelo malo.

Najlepša priložnost Mure v Kidričevem, ki jo je zapravil Staniša Mandić:

Štajerci, ki so v zadnjih devetih nastopih izgubili le enkrat, so z novo točko še povečali naskok pred predzadnjimi Celjani (+5), Prekmurci pa so prednost pred četrtouvrščenimi Domžalčani povišali na (+6), a tudi zapravili priložnost, da bi se točkovno izenačili z Olimpijo. Maribor zdaj četi Anteja Šimundže beži za tri točke, tako da je vse manj možnosti, da bi se lahko Mura še vključila v boj za državni naslov.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Maribor poslal Gorico v drugo ligo

Nogometaši Maribora so v soboto lažje od pričakovanj vzeli mero zadnjeuvrščeni Gorici (3:0), ki je krog pred tem presenetila Domžalčane, tokrat pa bila v Ljudskem vrtu skoraj nenevarna (razmerje strelov v okvir vrat 9:1 za Maribor). Gostitelji so si z dvema zadetkoma Jana Mlakarja, prvega je dosegel po asistenci soimenjaka Jana Repasa, drugega pa z bele točke, priigrali lepo prednost že v prvem polčasu.

Prvi zadetek Jana Mlakarja:

V nadaljevanju je v polno zadel še Repas, Maribor pa je po najvišji zmagi, odkar je njegov trener Simon Rožman, prevzel vodstvo na lestvici. Vsaj do nedelje, ko čaka Olimpijo gostovanje v Celju, je skočil na prvo mesto (+1), Gorica pa je že z 20. porazom v tej sezoni izgubila tudi teoretične možnosti za obstanek, saj za devetouvrščenimi Celjani zaostaja neulovljivih osem točk. Vrtnice se tako po zgolj enemu letu poslavljajo od prve lige, Mariborčani, ki so po tekmi delili veselje s skupino navijačev, pa bodo v nedeljo stiskali pesti za štajerske ''sosede'' iz knežjega mesta.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Tabor prvič nepremagan v Spodnji Šiški

Uvodno dejanje 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije se je končalo brez zmagovalca. Bravo je bolje vstopil v dvoboj. Najboljši asistent lige Mustafa Nukić, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z Ljubljančani, je po mojstrskem ''slalomu'' zatresel prečko, nato zapravil še stoodstotno priložnost. Sledila je kazen. Po nepisanem pravilu ''Kdor ne da, prejme'' so Sežančani povedli iz prve priložnosti, med strelce se je vpisal Marsel Stare.

Zadetek Marsela Stareta za vodstvo Tabora z 1:0:

Gostitelji so izenačili v sodnikovem podaljšku prvega polčasa, v polno je zadel Milan Tučić. Letos je za Bravo dosegel že osem zadetkov, kar polovico proti Tabor v Spodnji Šiški. Drugi polčas se je začel z rdečim kartonom, ki ga je sodnik David Šmajc pokazal Mitji Križanu po vsega 13 sekundah.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

1 / 54 2 / 54 3 / 54 4 / 54 5 / 54 6 / 54 7 / 54 8 / 54 9 / 54 10 / 54 11 / 54 12 / 54 13 / 54 14 / 54 15 / 54 16 / 54 17 / 54 18 / 54 19 / 54 20 / 54 21 / 54 22 / 54 23 / 54 24 / 54 25 / 54 26 / 54 27 / 54 28 / 54 29 / 54 30 / 54 31 / 54 32 / 54 33 / 54 34 / 54 35 / 54 36 / 54 37 / 54 38 / 54 39 / 54 40 / 54 41 / 54 42 / 54 43 / 54 44 / 54 45 / 54 46 / 54 47 / 54 48 / 54 49 / 54 50 / 54 51 / 54 52 / 54 53 / 54 54 / 54

Primorci do konca srečanja niso znali prednosti igralca več pretopiti v zmagoviti zadetek. Ostalo je pri 1:1 in zgodovinskem uspehu Tabora, ki je v četrtem gostovanju na stadionu ŽAK končno ostal neporažen.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Dokončno slovo Kopra od Evrope?

Domžalčani so v sredo v polfinalu pokala ostali praznih rok proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bosta pomerila Domžale in Koper. Rumena družina je v zadnjem tednu s porazoma proti Gorici (v prvenstvu) in Olimpiji (v pokalu) pokvarila dober vtis, ki jo je krasil večji del spomladanskega dela, otežila pa si je tudi pot do Evrope. Če bodo pokalni zmagovalci Celjani, bodo morali Domžalčani do konca sezone prehiteti vsaj še enega tekmeca in se povzdigniti najmanj na tretje mesto. Zato si proti Koprčanom ne smejo privoščiti spodrsljaja, po drugi strani pa zadnje v boju za Evropo še niso rekli Primorci.

Čeprav jim je četrtkov pokalni poraz v Celju zadal hude rane, saj bi lahko v finalu uživali ob prednosti domače zelenice, se matematično gledano še lahko dokopljejo do četrtega mesta in Evrope. Poleg tega, da mora Olimpija na Bonifiki 25. maja premagati Celjane in osvojiti pokalno lovoriko, pa morajo izbranci Rodolfa Vanolija do konca sezone osvojiti vseh devet točk, Domžalčani pa niti ene, kar je malo verjeten scenarij.

Nardin Mulahusejnović je vse bližje priznanju za najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Usoda ni več neposredno v naših rokah, zato bomo v finalu pokala tudi navijali za Olimpijo," sporoča trener Domžal Dejan Djuranović, ki bi mu v tem primeru tudi zdajšnje četrto mesto zadoščalo za Evropo. Zaradi kazni ne bo mogel na večerni tekmi, ki se bo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici začela ob 20. uri, računati na Benjamina Markuša, na klopi pa ne bo smel biti športni direktor Matej Oražem. Tudi koprska klop ne bo v popolni zasedbi, saj bo manjkal kaznovani pomočnik trenerja Jure Urbanc.

Prva liga Telekom Slovenije, 34. krog: Sobota, 15. maj:

Bravo : Tabor 1:1 (1:1)

Tučić 45.; Stare 22.; R.K.: Križan 46./Bravo



Maribor : Gorica 3:0 (2:0)

Mlakar 11., 45., Repas 63.



Aluminij : Mura 0:0



Nedelja, 16. maj:

Celje : Olimpija 4:0 (2:0)

Božić 7., Sokler 43., Kuzmanović 87., Dangjubić 90.+3



20.00 Domžale – Koper