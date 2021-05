Maribor prevzel vodstvo, Mura ni ujela Olimpije #video

Nogometaši Maribora so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali bodočega drugoligaša Gorico s 3:0, prevzeli vodstvo na lestvici in vrgli rokavico Olimpiji, ki jo v nedeljo čaka zahtevno gostovanje v Celju. Mura se je po remiju v Kidričevem (0:0) približala zmajem na -2, Bravo in Tabor sta se razšla z remijem (1:1), Domžale in Koper pa bosta obračunala v nedeljo zvečer.

Aluminij ostaja strup za slovenske klubske velikane. Nogometaši iz Kidričevega so v zadnjih tednih prekrižali načrte Olimpiji (2:2 v Ljubljani), Mariboru (0:0 v Kidričevem), zdaj pa so jo zagodli še Muri, še tretjemu kandidatu za naslov prvaka. Zadnji sobotni dvoboj 34. kroga se je končal brez zadetkov, pa tudi izrazitejših priložnosti. Nevarnih akcij, po katerih bi vsaj malce zadišalo po zadetku, je bilo zelo malo.

Štajerci, ki so v zadnjih devetih nastopih izgubili le enkrat, so z novo točko še povečali naskok pred predzadnjimi Celjani (+5), Prekmurci pa so prednost pred četrtouvrščenimi Domžalčani povišali na (+6), a tudi zapravili priložnost, da bi se točkovno izenačili z Olimpijo. Maribor zdaj četi Anteja Šimundže beži za tri točke, tako da je vse manj možnosti, da bi se lahko Mura še vključila v boj za državni naslov.

Maribor poslal Gorico v drugo ligo

Nogometaši Maribora so v soboto lažje od pričakovanj vzeli mero zadnjeuvrščeni Gorici (3:0), ki je krog pred tem presenetila Domžalčane, tokrat pa bila v Ljudskem vrtu skoraj nenevarna (razmerje strelov v okvir vrat 9:1 za Maribor). Gostitelji so si z dvema zadetkoma Jana Mlakarja, prvega je dosegel po asistenci soimenjaka Jana Repasa, drugega pa z bele točke, priigrali lepo prednost že v prvem polčasu.

V nadaljevanju je v polno zadel še Repas, Maribor pa je po najvišji zmagi, odkar je njegov trener Simon Rožman, prevzel vodstvo na lestvici. Vsaj do nedelje, ko čaka Olimpijo gostovanje v Celju, je skočil na prvo mesto (+1), Gorica pa je že z 20. porazom v tej sezoni izgubila tudi teoretične možnosti za obstanek, saj za devetouvrščenimi Celjani zaostaja neulovljivih osem točk. Vrtnice se tako po zgolj enemu letu poslavljajo od prve lige, Mariborčani, ki so po tekmi delili veselje s skupino navijačev, pa bodo v nedeljo stiskali pesti za štajerske ''sosede'' iz knežjega mesta.

Tabor prvič nepremagan v Spodnji Šiški

Uvodno dejanje 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije se je končalo brez zmagovalca. Bravo je bolje vstopil v dvoboj. Najboljši asistent lige Mustafa Nukić, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z Ljubljančani, je po mojstrskem ''slalomu'' zatresel prečko, nato zapravil še stoodstotno priložnost. Sledila je kazen. Po nepisanem pravilu ''Kdor ne da, prejme'' so Sežančani povedli iz prve priložnosti, med strelce se je vpisal Marsel Stare.

Gostitelji so izenačili v sodnikovem podaljšku prvega polčasa, v polno je zadel Milan Tučić. Letos je za Bravo dosegel že osem zadetkov, kar polovico proti Tabor v Spodnji Šiški. Drugi polčas se je začel z rdečim kartonom, ki ga je sodnik David Šmajc pokazal Mitji Križanu po vsega 13 sekundah.

Primorci do konca srečanja niso znali prednosti igralca več pretopiti v zmagoviti zadetek. Ostalo je pri 1:1 in zgodovinskem uspehu Tabora, ki je v četrtem gostovanju na stadionu ŽAK končno ostal neporažen.

Celje za obstanek, Olimpija za naslov

Tako so se veselili Celjani pred slabim letom, ko so po remiju z Olimpijo postali prvaki. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski prvoligaški spored se bo začel ob 17.15 v Celju. Udarila se bosta aktualni prvak, ki se bo kmalu tudi uradno poslovil od spoštovanega naziva, in klub, ki je največji favorit za to, da nasledi Celjane na seznamu prvakov. V knežje mesto prihaja Olimpija.

Omenjena kluba se v tej sezoni ne bosta srečala zadnjič. Prihodnji torek, 25. maja, se bosta v Kopru pomerila še za pokalno lovoriko, tokrat pa bosta v prvenstveno srečanje vstopila z drugačnimi "skrbmi". Domači želijo na vsak način preprečiti, da bi se v zgodovino slovenskega klubskega nogometa zapisali kot prvak, ki je v naslednji sezoni izpadel v drugo ligo. Če se ne bodo dvignili z devetega mesta, jih čakajo dodatne kvalifikacije proti drugoligaškemu podprvaku (v tem trenutku bi bila to novomeška Krka), ob morebitnem izpadu v drugo ligo pa bi bilo še bolj čudno, če bi se Celjani kot potencialni pokalni zmagovalci uvrstili v Evropo!

Rumeno-modrim, ki jih je pred kratkim prevzel Agron Šalja in poskrbel za pozitivne premike, kar dokazuje tudi napredovanje v finale pokala, tako ne manjka motivov proti Olimpiji. Pred slabim letom so gostili zmaje v finišu prvenstva in po zlatem remiju (2:2) postali prvaki, zdaj pa je realnost drugačna. Celje se krčevito bori za obstanek, zeleno-beli pa za dvojno krono.

Olimpija lahko osvoji dvojno krono in s tem ponovi podvig zmajev iz sezone 2017/18, ko je bil trener Igor Bišćan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani želijo ohraniti prednost pred Mariborom in Muro. Cilj je le eden. Zmaga. "Čaka nas težka tekma, a dobro vemo, kaj je naš cilj. V Celje gremo po zmago. Dati moramo še zadnje atome moči in izpolniti vse naše cilje," napoveduje Nino Pungaršek, zvezni igralec Olimpije, ki pozna odlično zelenico na stadionu Z'dežele, kjer je lani postal prvak Slovenije, nato pa se zaradi pomanjkanja prvoligaških minut preselil v Ljubljano. Zdaj se mu nasmiha nova zvezdica, Olimpiji pa bi lahko pomagalo tudi to, da je imela za pripravo na dvoboj na voljo 24 ur več od Celjanov, ki so težko pokalno bitko s Koprčani dobili šele v četrtek zvečer.

Trener Olimpije Goran Stanković, ki je v sredo proti Domžalam rotiral zasedbo in vsaj malce spočil nekaj prvokategornikov, zaradi kazni rumenih kartonov ne bo mogel računati na Nika Kapuna. Zmaji sicer v tej sezoni še niso izgubili proti Celjanom, ampak na treh tekmah osvojili sedem točk (gol razlika 3:1).

Dokončno slovo Kopra od Evrope?

Domžalčani so v sredo v polfinalu pokala ostali praznih rok proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bosta pomerila Domžale in Koper. Rumena družina je v zadnjem tednu s porazoma proti Gorici (v prvenstvu) in Olimpiji (v pokalu) pokvarila dober vtis, ki jo je krasil večji del spomladanskega dela, otežila pa si je tudi pot do Evrope. Če bodo pokalni zmagovalci Celjani, bodo morali Domžalčani do konca sezone prehiteti vsaj še enega tekmeca in se povzdigniti najmanj na tretje mesto. Zato si proti Koprčanom ne smejo privoščiti spodrsljaja, po drugi strani pa zadnje v boju za Evropo še niso rekli Primorci.

Čeprav jim je četrtkov pokalni poraz v Celju zadal hude rane, saj bi lahko v finalu uživali ob prednosti domače zelenice, se matematično gledano še lahko dokopljejo do četrtega mesta in Evrope. Poleg tega, da mora Olimpija na Bonifiki 25. maja premagati Celjane in osvojiti pokalno lovoriko, pa morajo izbranci Rodolfa Vanolija do konca sezone osvojiti vseh devet točk, Domžalčani pa niti ene, kar je malo verjeten scenarij.

Nardin Mulahusejnović je vse bližje priznanju za najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Usoda ni več neposredno v naših rokah, zato bomo v finalu pokala tudi navijali za Olimpijo," sporoča trener Domžal Dejan Djuranović, ki bi mu v tem primeru tudi zdajšnje četrto mesto zadoščalo za Evropo. Zaradi kazni ne bo mogel na večerni tekmi, ki se bo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici začela ob 20. uri, računati na Benjamina Markuša, na klopi pa ne bo smel biti športni direktor Matej Oražem. Tudi koprska klop ne bo v popolni zasedbi, saj bo manjkal kaznovani pomočnik trenerja Jure Urbanc.

