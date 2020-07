V živo: Noro. Šok v Celju, ki je razveselil Olimpijo! #video

Celjani lahko z domačo zmago nad Triglavom na lestvici prehitijo vodilno Olimpijo, ki jo v četrtek čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti. V uvodnem dejanju kroga je Maribor v obračunu aktualnih prvakov (prve in druge lige) v gosteh premagal Bravo in s tem storil velik korak k pridobitvi evropske vozovnice.

Celje : Triglav 0:1 (-:-), Bravo : Maribor 0:3 (0:0),

Gooool! 0:1! 1. minuta. Gorenjski orli so hitro pokazali zobe favoritu. Milan Milanović je bil najvišji v skoku, s tem pa srbski branilec nadaljuje imeniten strelski niz. To je že njegov sedmi zadetek v tej sezoni, Celjani so se nepričakovano znašli v zaostanku. V tej sezoni so sicer že trikrat premagali Kranjčane, rezultati pa pričajo v veliko premoč Kosićeve čete - 6:0, 5:0 in 4:0! Začetek dvoboja v Celju, dvoboj spremlja na stadionu okrog 500 oseb. Celjani danes napadajo prvo mesto. Strateg Dušan Kosić bo proti Triglavu začel tekmo z najmočnejšo postavo, izjemi sta le poškodovana Žan Benedičič in Luka Kerin. 💛💙1️⃣1️⃣..z izjemo Žana Benedičiča in Luke Kerina je naša zdravniška služba za tekmo s Triglavom (Z’dežele - 20:10) uspela pripraviti vse celjske nogometaše. ⚽️#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/4onLGNTrC2 — NK Celje (@NKCelje) July 15, 2020 Če bi Kranjčani danes izgubili v knežjem mestu, bi s tem že ostali brez vseh možnosti za morebiten skok na osmo mesto. Trener Vlado Šmit je proti tekmecu, ki jih v zadnjem času premaguje kot za stavo, izbral naslednjo enajsterico: 🦅Postava NK Triglav Kranj za dvoboj v Celju!#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/RNAjQny5c5 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) July 15, 2020 Konec dvoboja v Stožicah. Mariborčani so prepričljivo premagali Bravo (3:0), vse zadetke pa dosegli v drugem polčasu. Trener Brava Dejan Grabić je po dvoboju poudaril, kako je bila ta tekma velika učna ura za njegove izbrance. Strateg Maribora Sergej Jakirović je bil vesel in ponosen na varovance, ki so pokazali srce in vsem kritikom sredi težke sezone dokazali, da še znajo igrati dober nogomet. Maribor je "nastreljal" Bravo, skupno število strelov v okvir vrata je znašalo kar 11:3 za goste. Goooool! 0:3! 82. minuta. Maribor je povečal prednost, zdaj vodi že s 3:0, tako da je vprašanje zmagovalca bolj ali manj že odločeno. Med strelce se je vpisal še Gregor Bajde, še eden izmed rezervistov, ki so v igro vstopili v drugem delu. V prejšnjem krogu je dosegel avtogol, zdaj pa je po odličnem strelu premagal Igorja Vekića. Podajo je prispeval Felipe Santos. Le nekaj minut pred tem je njegove dlani z močnim strelom ogrel še Amir Dervišević. Zadetek Gregorja Bajdeta: Goooool! 0:2! 69. minuta. Bravo je iz najlepše priložnosti za zdaj zadel okvir vrat, v nasprotnem napadu pa je Maribor po izjemni kombinatoriki podvojil prednost. Rudi Požeg Vancaš je podal Roku Kronavetru, ki je prispeval asistenco, kapetan Marcos Tavares, ki je v 64. minuti zamenjal strelca prvega gola Luko Zahovića, pa je rutinirano premagal Igorja Vekića in dosegel že 155. zadetek v prvi ligi! S tem je Brazilec s slovenskim potnim listom še izboljšal absolutni rekord tekmovanja, Maribor pa je na dobri poti, da premaga Bravo in ohrani teoretične možnosti za naslov prvaka, hkrati pa si zagotovi izjemno izhodišče za osvojitev evropske vozovnice. Zadetek Marcosa Tavaresa: 67. minuta: zdaj so imeli gostje veliko sreče. Izkušeni domači napadalec Mustafa Nukić se je odločil za strel z roba kazenskega prostora in zatresel desno vratnico. Vratar Maribora Kenan Pirić je imel veliko sreče, vijolice ostajajo v vodstvu. Vratnica Mustafe Nukića: 60. minuta: nova priložnost za goste. Rudi Požeg Vancaš je meril z razdalje, žoga je švignila mimo vratnice. Ostaja 1:0 za branilce naslova, ki bi z zmago ohranili minimalne možnosti za ubranitev državne zvezdice. Goooool! 0:1! 53. minuta. Maribor je premoč na igrišču končno kronal z zadetkom. Martin Milec je z desne strani poslal izjemen predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer se je na pravem mestu ob pravem trenutku znašel Luka Zahović in brez večjih težav z glavo zatresel mrežo Brava. Maribor vodi z 1:0, Zahović, v zadnjih dveh sezonah najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, pa se je razveselil jubilejnega desetega zadetka v tej sezoni. Zadetek Luke Zahovića: 48. minuta: velika priložnost za Maribor. Tokrat je Rok Kronaveter s prostega strela na kratko podal Amirju Derviševiću, ki je s pravim projektilom po tleh že skoraj premagala Igorja Vekića, a so imeli gostitelji zvrhano mero sreče. Žoga se je od vratnice odbila v vratarja, ostaja 0:0. Vratnica Amirja Derviševića: Začetek drugega polčasa. Trenerja nista spreminjala enajsteric. Konec prvega polčasa. Dvoboj, ki poteka na praznem stadionu Stožice, za zdaj ni ponudil zadetkov. Več priložnosti za zadetek so si ustvarili Mariborčani, a je bil med vratnicama Brava zbran Igor Vekić. Mariborčani vodijo v strelih na gol 10:5, od tega 5:2 v okvir vrat. 32. minuta: po začetnem pritisku Maribora so vedno bolj nevarni gostitelji. Sandi Ogrinec je udaril proti vratom gostom že tretjič, a je žoga po tem, ko se je dotaknila branilca Maribora, spremenila smer in zgrešila cilj. Sodnik Nejc Kajtazović je pokazal že tri rumene kartone. Prejeli so jih Vanja Drkušić (Bravo), Rudi Požeg Vancaš in Aleks Pihler (oba Maribor), ki v naslednjem krogu ne bo mogel pomagati Mariboru. 22. minuta: kapetan Martin Milec je z desne strani poslal predložek, žoga je prišla do Luke Zahovića, ki pa je poslal žogo visoko čez vrata. Nadaljuje se pritisk Maribora, ki je v zadnjih 10 minutah poslal proti vratom Brava kar šest strelov, skupno razmerje v strelih je po uvodni četrtini dvoboja kar 9:1 za goste. 17. minuta: Igorju Vekiću na tej tekmi ni dolgčas. Zdaj ga je zaposlil še Rok Kronaveter s prostega strela, a je bil mladi vratar ljubljanskega kluba kos izzivu in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. 15. minuta: Mustafa Nukić je s strelom z glavo namučil Kenana Pirića, a se je izkazalo, da je bil v nedovoljenem položaju, tako da je sodnik prekinil akcijo. 11. minuta: zdaj je dlani Igorja Vekića ogrel še Rok Kronaveter, ki je po enem mesecu zaigral za Maribor. Na današnji tekmi nosi kapetanski trak od prve minute Martin Milec. Dve minute pozneje je v okvir vrat streljal še Luka Zahović, a je bil to lahek zalogaj za vratarja Brava. 8. minuta: zvezni igralec Maribora Amir Dervišević, znan po odličnih strelih z razdalje, je izvedel prosti strel s približno 25 metrov. Igor Vekić je bil na mestu in z dopadljivo obrambo preprečil vodstvo gostov. Ostaja 0:0. 6. minuta: Maribor je začel dvoboj podjetneje, si pripravil nekaj polpriložnosti (Nemanja Mitrović je poslal žogo z glavo nad prečko), a vratar Brava Igor Vekić ni imel resnejšega dela, nato pa je na drugi strani zapretil Sandi Ogrinec, nekdanji nogometaš Maribor. S pomočjo Špira Peričića, ki je nekoliko spremenil smer žogi, je ogrozil Kenana Pirića, a se je občasni reprezentanci Bosne in Hercegovine izkazal in ubranil strel. Začetek dvoboja v Ljubljani. Začetno enajsterico je izbral tudi NK Bravo. Strateg Dejan Grabić je za razliko od prejšnje tekme v začetno postavo uvrstil Roka Baturino, igra tudi posojeni nogometaš Maribora Martin Kramarič, ni pa najboljšega strelca Brava Aljoše Matka, prav tako posojenega igralca vijolic. ​ Trener Maribora Sergej Jakirović je razkril karte za zadnje gostovanje v Ljubljani v tej sezoni. Med vratnici je vrnil Kenana Pirića, tako da se je rekorder 1. SNL Jasmin Handanović preselil na klop, v enajsterici pa je po daljšem času Rok Kronaveter, ki je odpravil zdravstvene težave. Mariborčan pozna stadion Stožice odlično, saj je dolgo časa nosil dres Olimpije. Na vijolični klopi bodo tako sedeli Handanović, Koblar, Kolmanič, Maher, Felipe Santos, Bajde in Tavares. Vijol’čnih 11:



Krog št. 34: @NKBravo - @nkmaribor



Prvoligaška karavana hiti v pospešenem, ''angleškem'' ritmu h koncu sezone. Danes bo najprej zanimivo v Stožicah. Bravo, eden najbolj prijetnih presenečenj sezone, saj si je v krstni prvoligaški sezoni zagotovil obstanek že štiri kroge pred koncem, bo ob 18. uri gostil Maribor. Vijolicam je letos že pokazal zobe. Ko sta se kluba nazadnje pomerila, je Bravo v Ljudskem vrtu spravil gostitelje v hude težave (2:1), po stresnem porazu sta drug za drugim stadion pod Kalvarijo zapustila Darko Milanič in Zlatko Zahović.

Dejan Grabić bo prvič z Bravom uradni gostitelj na največjem slovenskem stadionu Stožice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladi ljubljanski klub je pod vodstvom Dejana Grabića osvajal pozornost tudi v pokoronskem obdobju, v katerem je sprva odlično šlo tudi Sergeju Jakiroviću, ki pa je po štirih zaporednih zmagah padel v rezultatsko krizo in na zadnjih štirih dvobojih osvojil le tri točke. Razočaranje v Mariboru je ogromno, saj je slovenski nogometni rekorder malodane izgubil vse možnosti za ubranitev naslova. Do prvega mesta ga lahko pripelje le še manj verjetno sosledje čudežev, za nameček pa s tem ni konec skrbi, saj si vijolice sploh še niso zagotovile evropske vozovnice. Pred Aluminijem, pri katerem bodo gostovali v zadnjem krogu, imajo le štiri točke prednosti, zato bodo v Ljubljani napadali tri točke.



"Na zadnji tekmi smo končno imeli priložnost nekatere igralce spočiti, podobno bo v sredo. Še vedno ne vemo, kakšne bodo posledice prekinitve prvenstva, zato moramo fantom, ki so najbolj izčrpani, počitek ponuditi. Na zadnjih treh tekmah si želimo pokazati čim več in biti čim boljši. Hkrati bodo te tekme poligon za uigravanje pred začetkom nove sezone, kajti pripravljalnega obdobja ne bo," sporoča strateg Brava, ki je na zadnji tekmi v Domžalah začel dvoboj z 11 slovenskimi igralci. Proti Mariboru bo verjetno malce drugače, mladi Hrvat Roko Baturina je na zadnjem gostovanju v Ljudskem vrtu paral živce vijolični obrambi.



Zanimivo bo videti, ali bosta na delu posojena igralca Maribora v Ljubljani Aljoša Matko in Martin Kramarič. ''Želimo zmagati v Ljubljani, prekiniti negativen trend in bolj uspešno zaključiti prvenstvo,'' razmišlja Martin Milec, ki je po bolečem porazu v štajerskem derbiju odkrito priznal, da bi kot Štajerec državno zvezdico veliko bolj privoščil Celjanom kot Ljubljančanom. Zaradi kazni bodo manjkali trije njegovi soigralci (Mitja Viler, Blaž Vrhovec in Alexandru Cretu).

Prva liga Telekom Slovenije, 34. krog:

Sreda:

Bravo : Maribor 0:3 (0:0)

Zahović 53., Tavares 69., Bajde 82.



20.10 Celje - Domžale Četrtek:

18.00 Tabor - Rudar

20.00 Aluminij - Domžale

20.30 Mura - Olimpija

Celje proti najljubši stranki po prvo mesto

Dario Vizinger ima imenitno priložnost, da še izboljša strelski izkupiček. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Celju raste vrelišče. V zgodovini 1. SNL so naslov prvaka proslavljali le v petih slovenskih mestih. V Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici, Domžalah in Kopru. Bi se lahko na seznam uvrstilo še knežje mesto? Če bodo izbranci Dušana Kosića zvečer upravičili vlogo favorita proti Triglavu, bodo (s tekmo več) skočili na lestvici na prvo mesto in spravili Olimpijo v dodaten pritisk pred četrtkovim gostovanjem v Prekmurju. Na papirju se obeta eno najlažjih opravil za Celjane, ki so od leta 2019 pravi strup za kranjsko zasedbo. Na zadnjih petih tekmah so vselej prepričljivo ugnali gorenjske orle, skupna razlika v zadetkih znaša 22:0!

Kosić je našel protiorožje za nekdanji klub, ki podobno kot Celjani letos praznuje 100-letnico ustanovitve kluba, sodeč po zadnjih rezultatih, na zadnji tekmi v Kranju je dosegel kar hat-trick, pa bi lahko strelsko statistiko močno popravil Dario Vizinger. Mladi Hrvat je za zdaj pri 22 zadetkih.

Kdo bo osvojil naslov prvaka? Olimpija 639 +

Celje 1825 +

Maribor 59 + Oddanih 2523 glasov

Triglavani so v hudih škripcih. Če bi izgubili v Celju, bi s tem že potrdili nastop v dodatnih kvalifikacijah, kjer bi jih čakali dve tekmi z motivirano Gorico. Za Domžalami zaostajajo šest točk, hkrati pa imajo slabše razmerje v medsebojnih srečanjih, tako da bi nova ničla s Celjani že odredila njihovo poletno usodo. Za Triglav, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Marka Gajića, bodo stiskali pesti tudi navijači Olimpije. Celjani bodo zaradi kartonov nastopili brez Jakoba Novaka.

Knapi ostali brez Pevnika

Tabor je uresničil cilj že tri kroge pred koncem in obstal med najboljšimi. Foto: Grega Valančič/Sportida V četrtek se bosta najprej ob 18. uri spopadla Tabor in Rudar. Sežančani bodo prvič, odkar so si tudi matematično zagotovili obstanek, zaigrali na domačem stadionu, Velenjčani, ki so imeli v ponedeljek idealno priložnost za prvo zmago v tej sezoni in proti Muri zapravili celo najstrožjo kazen (0:0), pa bodo lovili enega izmed zadnjih vlakov, s katerim se lahko izognejo porazni statistiki v sezoni, v kateri so izpadli iz prve lige brez ene samcate zmage.

Kraševci še niso rekli zadnje v boju za šesto mesto, knape pa bodo po koncu sezone čakale velike spremembe, saj bo padec v drugoligaško konkurenco zahteval svoj davek. Pričakuje se znaten odhod igralcev, za spremembo v klubu pa je poskrbel tudi odhod Roberta Pevnika, vodje nogometne šole in trenerja kadetske selekcije, ki je predčasno prekinil pogodbo. Domači strateg Mauro Camoranesi želi nadaljevati uspešen niz predstav, njegovi igralci so željni dokazovanja, knape pozna odlično njegov pomočnik Almir Sulejmanović. Ko so Velenjčani jeseni gostovali na Krasu, se jim je nasmihala pomembna zmaga, a so nato češnjice v sodnikovem podaljšku z bele točke, takrat je za Tabor igral (in zadeval) še Predrag Sikimić, le izenačile na 1:1. Bo tako napeto tudi v četrtek?

Različna obraza Kidričanov doma in v gosteh

Kidričani po veliki zmagi v Ljubljani vztrajajo v boju za evropsko vstopnico. Foto: Vid Ponikvar Ob 20. uri se bosta v Kidričevem spopadla Aluminij in Domžale. Gostitelji po senzacionalni zmagi v Stožicah, s katero so prekinili niz devetih zaporednih porazov v prvenstvu na gostovanju pri Olimpiji, ostajajo v igri za Evropo. Tokrat jih čaka dvoboj z Domžalami, ki po prihodu Dejana Djuranovića nizajo boljše predstave in osvajajo več točk kot v obdobju, ko je trenerske naloge odrejal Andrej Razdrh, tako da je pričakovati nepredvidljiv razplet.

Zanimivo je, da kaže Aluminij v zadnjih tednih povsem različna obraza na gostovanjih in doma. V Kidričevem izgublja kot po tekočem traku, v gosteh pa je neusmiljen in zmaguje. Lahko po evrogolu Mihaela Klepača, ki je odpravil urok Stožic, odpravijo še težko razložljivo slabo bero domačih zmag? Kidričani bodo nastopili brez kaznovanega Jureta Matjašiča. Rumeni, ki imajo na seznamu poškodovanih igralcev veliko imen, na Štajerskem ne bodo mogli računati tudi na kaznovanega Nikolo Vujadinovića, za katerega se je sezona že končala, saj se bo moral hladiti kar na treh tekmah.

Olimpija k Muri brez Samardžića in Savića

Mura je jeseni, ko so bile tribune Fazanerije še lahko polne navijačev, doma premagala Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za vrhunec 34. kroga bosta poskrbeli Mura in Olimpija, kluba, ki bi se lahko, če se ne bi prekinila tradicija, v začetku prihodnje sezone pomerila tudi v superpokalu. Črno-beli iz Murske Sobote zagotovo, saj so osvojili pokalno lovoriko, zeleno-beli iz Ljubljane pa le, če bi v državnem prvenstvu osvojili največ točk in postali prvaki. Po domačem porazu z Aluminijem so si otežili pot do nove zvezdice.

''Sami sebe smo postavili v težak položaj. Kot do zdaj pa smo odvisni sami od sebe in tako se moramo tudi obnašati. Za nazaj ne moremo spremeniti ničesar, tako da gledamo dalje. Točka prednosti ni veliko, a še vseeno vodimo in lahko odločamo o svoji usodi,'' opozarja kapetan Olimpije Tomislav Tomić. Zmaji so še vedno odvisni le od samega sebe. Če bi premagali Muro, nato pa še doma Tabor, bi jih do naslova v zadnjem krogu popeljal že remi v Celju.

Ko so se jeseni mudili v Prekmurju, niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Mura je v zadnji četrtini srečanja napolnila mrežo gostov iz Ljubljane (3:1), takratni trener Safet Hadžić je po dvoboju čestital stanovskemu kolegu Anteju Šimundži. Tokrat bo Mariborčana, ki je Muro letos popeljal do prve pokalne lovorike po 25 letih, poskušal premagati Dino Skender.

Hrvaški strateg Dino Skender je po štirih zaporednih zmagah z Olimpijo naletel na prvo mino v 1. SNL. Izgubil je proti Aluminiju. Foto: Vid Ponikvar

Mladi Hrvat je z Olimpijo na gostovanjih še stoodstoten. Premagal je Domžale in Triglav, zdaj bo poskušal še Muro. V moštvu bo moral opraviti nekaj sprememb, saj bosta zaradi kazni manjkala Miral Samardžić in Stefan Savić, pri gostiteljih, ki bi lahko na račun uspešne sezone in velikega zanimanja tujih snubcev kmalu ostali brez nekaterih nosilcev igre, pa ne bo manjkalo motivacije. Prihaja prvi favorit za naslov državnega prvaka, temu primeren bo tudi pristop razbremenjenih gostiteljev. Pri Muri ne bo Staniše Mandića, saj si je Črnogorec na gostovanju v Velenju v desnem stopalu zlomil tri kosti in že končal sezono.

Devetouvrščeni član Prve lige Telekom Slovenije se bo 26. in 30. julija v dodatnih kvalifikacijah za obstanek pomeril z Gorico. Prva tekma bo v Novi Gorici.

Prva liga Telekom Slovenije, 34. krog: Sreda:

Bravo : Maribor 0:3 (0:0)

Zahović 53., Tavares 69., Bajde 82.



Četrtek:

18.00 Tabor - Rudar

20.00 Aluminij - Domžale

20.30 Mura - Olimpija

Lestvica:

Najboljši strelci: 26 – Ante Vukušić (Olimpija)

22 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

13 – Ante Živković (Aluminij),

12 − Luka Bobičanec (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 – Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor),

9 − Ivan Božić (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav),

...

Poročilo s tekme: