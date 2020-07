Celjani ustavili prerojene Domžale in skočili tik za Olimpijo #video

Celjani po tretji zaporedni zmagi še naprej ostajajo v igri za vrh lestvice. Tokrat so bili prepričljivo s 4:1 boljši od prerojenih Domžal. Tem je v prvem polčasu še uspelo izenačiti na 1:1, v drugem polčasu pa so domači pokazali več in se razveselili zaslužene zmage. Med strelce se je vpisal tudi Dario Vizinger, ki se je le na zadetek (21) približal kralju strelcev, napadalcu Olimpije Anteju Vukušiću (22).

Celjani imajo ob odigrani tekmi več le točko manj od vodilne Olimpije, Domžalčani pa ostajajo na sedmem mestu.

Najlepši zadetek na tekmi je dosegel Mitja Lotrič:

Aluminij trn v peti Brava

Dejan Grabić v tej sezoni še ni premagal stanovskega kolega Slobodana Gruborja. Foto: Vid Ponikvar Nogometna sreda se bo začela v Kidričevem, kjer želi Aluminij dokazati, da še ni rekel zadnje v boju za Evropo. Z odličnim izkupičkom v zadnjih petih krogih bi se še lahko vmešal v boj za tretje mesto, s katerim bi se veselil največjega uspeha v klubski zgodovini, a ga že v sredo čaka zelo zahtevna ovira. Na Štajersko prihaja Bravo, ki je prvič v koledarskem letu 2020 pokleknil šele v zadnjem krogu, ko je izgubil proti Celju z 1:2, a imel pri tem tudi nemalo smole (prečka Roka Baturine v zadnjih sekundah srečanja, nekaj spornih odločitev v kazenskem prostoru …). Zato je trener Dejan Grabić po domači ničli večkrat poudaril, kako so izgubili nezasluženo. Ponosen je na zadnjo predstavo, pohvalil je zlasti obrambe vratarja, opozarja pa na nevaren psihološki moment, ki je nastopil po bolečem porazu s Celjani.

Nove točke, s katerimi si želijo čim prej tudi matematično zagotoviti obstanek, kar bi bil za najmlajši slovenski prvoligaški klub izjemen uspeh, saj v druščini najboljših nastopa prvič, bo iskal v Kidričevem. V obeh ekipah prevladujeta vroča hrvaška strelca, oba prihajata iz Dalmacije. Ante Živković je dosegel 12, Roko Baturina pa osem zadetkov, največ izmed vseh v tekmovanju v letu 2020. Šiškarji pri Aluminiju ne bodo mogli računati na kaznovanega Mustafo Nukića.

Ante Živković (levo) je v zadnjih krogih v izjemni strelski formi. Foto: Vid Ponikvar

''Bravo je trenutno ena boljših ekip v ligi. Vemo, da bo tekma zelo težka, a moramo dati svoj maksimum. Če bomo pravi, ne bo nobenih problemov in lahko doma pričakujemo tri točke,'' nogometaš Aluminija Tilen Pečnik ne skriva optimizma. Aluminij je sicer proti Bravu v tej sezoni osvojil že sedem točk. Ponovno bo svoja vrata odprl kidričevski športni park, število mest na stadionu pa bo omejeno skladno z ukrepi NIJZ.

Triglav po dragocene točke v Prekmurje

Mura je v zadnjem domačem nastopu ostala brez točk proti Domžalam, nato pa nesrečno izgubila še v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sredo zvečer se bosta v Fazaneriji udarila Mura in Triglav. Če so črno-beli z osvojitvijo pokala že uresničili veliki cilj, saj so prišli do lovorike in evropske vozovnice, pa so Kranjčani v manj prijetnem položaju. Gorenjci so po domačem polomu z Olimpijo (3:7) obstali na devetem mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije in dve zahtevni tekmi z Gorico. Za Sežančani, s katerimi se bodo spoprijeli konec tedna na domači zelenici, zaostajajo tri točke, zato bodo poskušali pokvariti načrte Prekmurcem in se resneje vmešati v boj za vsaj osmo mesto.

Mura si bo po nesrečnem porazu v Ljudskem vrtu, kjer so izbranci Anteja Šimundže po slabem začetku uprizorili preobrat, nato pa ostali brez vsega v sodnikovem podaljšku, poskušala okrepiti samozavest z zmago nad Triglavom. Odkar se je Mura vrnila v prvo ligo, se težko kosa s Kranjčani. Od sedmih medsebojnih tekem je dobila le eno. ''Mura je dobra ekipa, a mi gremo na vse tri točke. Pomembna bo dobra priprava na tekmo in realizacija na igrišču,'' nogometaš Triglava Filip Janković poudarja, kako bi Gorenjce v Prekmurju najbolj zadovoljila zmaga.

Maribor si pri jeznih Kraševcih ne sme privoščiti napake

Mauro Camoranesi je v prejšnjem krogu zapustil Domžale razočaran in nezadovoljen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V četrtek se obeta bogat nogometni spored. Začel se bo na Krasu, kjer bo Tabor dragocene točke, ki bi mu lahko pomagale do obstanka, iskal proti Mariborčanom. Ker se vijolice potegujejo za naslov, za katerega bi potrebovali še vsaj dva spodrsljaja Olimpije do konca sezone, bo četa Sergeja Jakirovića odpotovala v Sežano z jasnim ciljem. Želi osvojiti tri točke, s tem pa bi Tabor pahnila v dodatne težave.

Kraševci so bili nezadovoljni po zadnji tekmi, ko so izgubili v Domžalah z 1:2, odločilni zadetek pa prejeli v zadnjih sekundah prek Senijada Ibričića po sporno dosojenem prostem strelu. Direktor Davor Škerjanc je po dvoboju opozoril na neenakopravnost sodniških odločitev. Tabor bo proti Mariboru pogrešal soimenjaka Maria Babića in Maria Zebića, v začetku meseca je ostal brez Rodrigueja Bongonguija, kar je močno oslabilo izbor Maura Camoranesija.

Vijolice na drugi strani žarijo od pozitivne energije. Zmage po poznih zadetkih so najslajše. Kapetan Marcos Tavares je prepričan, da se lahko Maribor še vmeša v boj za prvo mesto in naskakuje že 16. državno zvezdico, Jasmin Handanović pa bi lahko med vratnicama poskrbel za nov rekord 1. SNL. Mariborčani se neradi spominjajo zadnjih gostovanj v Sežani. Jeseni so tako ostali praznih rok, izgubili kar z 1:4, v tolažbo pa jim je lahko podatek, da obeh dvakratnih strelcev s tistega srečanja, Predraga Sikimića (danes Domžale) in Bongonguija (danes Hapoela Hadere), ni več v kadru češnjic.

Tabor je paral živce vijolicam tudi v Ljudskem vrtu. Tako je Darko Milanič po težko prigarani domači zmagi s 4:2, ko je bil rezultat še osem minut pred koncem izenačen, po tekmi podal odstopno izjavo, a ga je vodstvo kluba prepričalo, da je ostal na vročem stolčku. V četrtek bo prvič v tej sezoni moč Tabora kot trener vijolic okusil njegov naslednik Jakirović.

Olimpija velik favorit, a je Rudar v tej sezoni že osvojil Stožice!

Sklepno dejanje 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Stožicah, kjer bi lahko, vsaj tako gre sklepati po nedeljski tekmi v Kranju, spremljali nov festival zadetkov. Zmaji so na Gorenjskem bruhali ogenj, dosegli kar sedem zadetkov, izstopala pa sta zlasti prvi strelec tekmovanja Ante Vukušić (trije zadetki in dve podaji) ter Stefan Savić (dva zadetka in dve podaji). Dalmatinec je že pri 22 zadetkih, tako da bo do konca sezone napadal celo absolutni rekord 1. SNL, ki ga je pred slabimi tremi desetletji postavil Zoran Ubavić (29 zadetkov).

Olimpiji se nasmiha državni naslov. Če si do konca sezone ne bodo privoščili vsaj dveh spodrsljajev, bo predsednik Milan Mandarić zaploskal novemu uspehu, že tretji zvezdici, odkar je prvi mož ljubljanskega kluba. Mladi hrvaški trener Dino Skender se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom, tremi zmagami na treh tekmah in razliko v zadetkih 9:3, igralci so po stresni menjavi strokovnega vodstva odpravili krizo in si povzdignili samozavest.

Tokrat jih v četrtek ob 20.30 v praznih Stožicah čaka dvoboj proti tekmecu, ki bo v prihodnji sezoni nastopil v drugi ligi, v tej sezoni pa ni v prvi ligi premagal prav nikogar. Edino slast zmage v rednem delu je občutil le v pokalnem tekmovanju, ko je v osmini finala v gosteh premagal prav Olimpijo! Če bi to ponovil še v četrtek, bi bila to prvovrstna senzacija, ki bi se jo zelo razveselili v Celju in Mariboru. Knapi lahko zaigrajo razbremenjeni. Odkar so tudi matematično zapravili vse možnosti za obstanek, so nanizali nekaj neposrečenih predstav, na zadnji tekmi so navijače Rudarja jezile zlasti nepotrebne napake mladega vratarja Tomaža Stopajnika.

Zmaji bodo v četrtek pogrešali kapetana Tomislava Tomića. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Olimpija bo pogrešala kapetana Tomislava Tomića, ki bo počival zaradi kazni rumenih kartonov. Domen Beršnjak bo tako imel vnovično priložnost, da kot peti trener Velenjčanov v tej sezoni reši čast in prepreči sramoto, saj Rudarju grozi, da bo postal šele drugi klub v zgodovini 1. SNL po Dekanih, ki bi končal prvoligaško sezono brez ene samcate zmage.

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog: Torek:

Celje : Domžale 4:1 (1:1)

Kerin 37., Lotrič 51., 89., Vizinger 73.; Vujadinović 42. Sreda:

18.00 Aluminij – Bravo

20.15 Mura – Triglav Četrtek:

18.00 Tabor – Maribor

20.30 Olimpija - Rudar

Lestvica:

Najboljši strelci: 22 - Ante Vukušić (Olimpija)

21 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale), Ante Živković (Aluminij),

11 − Luka Bobičanec (Mura), Aljoša Matko (Bravo),

10 - Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale),

9 − Ivan Božić (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

...

Poročila s tekem:

Video povzetki tekem:

Celje : Domžale 4:1

kmalu ...