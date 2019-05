Neverjetno, Olimpija ponižala vijolice kot že dolgo ne #video

Nogometaši Olimpije so v Ljudskem vrtu zadali Mariboru boleč poraz (3:0) in večnemu tekmecu preprečili, da bi se razveselil 15. državnega naslova pred domačim občinstvom že štiri kroge pred koncem. Mura je v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije osvojila Krško in na lestvici poskočila na "evropsko" četrto mesto. V petek sta Domžale in Rudar zmagala doma, v nedeljo za točke še v Kranju.

Maribor : Olimpija 0:3 (0:3)

Mura poskočila na četrto mesto

Črno-beli so na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Krškemu zmagali kar s 3:0. Med strelce se je vpisal tudi Rok Sirk in se s 15. zadetkom v tej sezoni pridružil stanovskima kolegoma na vrhu najboljših strelcev tekmovanja.

Zadetek Roka Sirka v Krškem:

Krčani so se z novim porazom še bolj oddaljili od morebitnega čudežnega obstanka v prvi ligi, dodatne težave pa predstavlja tudi zavrnjena tekmovalna licenca za prihodnjo sezono za igranje v 1. SNL. Mura je s tekmo več na četrtem mestu prehitela Celjane in se odkrito spogleduje z Evropo.

Kobiljar ni dočakal le prvega

Če je prvi polčas dvoboja v Velenju ponudil uspavanko, občinstvo pa je dočakalo le eno resnejšo priložnost, so knapi v nadaljevanju zaigrali veliko bolje in povsem nadigrali goste iz Kidričevega. Sarajevčan Rijad Kobiljar, ki se je pred prihodom v Velenju neuspešno dokazoval pri Olimpiji, je dočakal strelski prvenec za knape.

Strelski prvenec Rijada Kobiljarja v Sloveniji:

Ni se ustavil le pri enem zadetku, ampak mrežo Luke Janžekovića zatresel kar dvakrat. Končni rezultat je postavil Žiga Škoflek, ki je z 12 zadetki eden najboljših strelcev tekmovanja, gostje pa po dveh izključitvah, rdeči karton sta prejela Luka Koblar in Kruno Ivančić, niso mogli resneje ogroziti vrat Rudarja. Velenjčani so vedno bližje obstanku, Kidričani pa vedno bolj oddaljeni od mest, ki peljejo v Evropo.

Rezervist Vuk spravil Gorico v hude težave

Domžalčani so se z zmago nad Gorico utrdili na tretjem mestu. Foto: Vid Ponikvar Uvodna tekma 32. kroga je bila odigrana v petek v Domžalah. Sprva je bolje kazalo gostom iz Nove Gorice, ki so po zaslugi Andrije Filipovića, Hrvat je dosegel osmi zadetek v tej sezoni, dobili prvi polčas z 1:0. V nadaljevanju je članski reprezentant Adam Gnezda Čerin hitro izenačil na 1:1, nato pa so rumeni pritisk pred vrati gostov kronali v zadnji minuti, ko je rezervist Slobodan Vuk izkoristil podajo kapetana Senijada Ibričića in postavil končni rezultat 2:1.

Domžalčani so se utrdili na tretjem mestu, ki zagotavlja preboj v Evropo, Novogoričani pa ostajajo na nehvaležnem predzadnjemu mestu, ki pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi.

Vroči Majcen izziva celjsko obrambo

Luka Majcen je prvi strelec tekmovanja. Foto: Matic Ritonja/Sportida V nedeljo bosta na igrišče stopila Triglav in Celje. Kranjčani bodo branili osmo mesto, ki zagotavlja varen obstanek, Celjani pa poskušali ohraniti četrto mesto, s katerim bi dobre predstave v tej sezoni nagradili z nastopom v kvalifikacijah za evropsko ligo.

V taboru domačih veliko stavijo na razigranega strelca Luko Majcna, gostje pa bodo pogrešali najboljšega igralca Rudija Požega Vancaša, ki se je poškodoval na zadnji tekmi proti Krškemu. Mreža celjskega kluba se na zadnjih dveh tekmah ni zatresla, Kranjčani pa so na gostovanju v Ljubljani morali po žogo v svojo mrežo kar štirikrat.

Najboljši strelci: 16 - Rok Kronaveter (Olimpija)

15 - Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura)

14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Luka Zahović (Maribor)

12 - Jan Mlakar (Maribor), Žiga Škoflek (Rudar)

11 - Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Andrija Filipović (Gorica), Dino Hotić (Maribor), Mitja Lotrič (Celje)

...

